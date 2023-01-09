https://ria.ru/20230109/afganistan-1843678441.html

Талибы пересмотрят учебную программу по журналистике

Талибы пересмотрят учебную программу по журналистике - РИА Новости, 09.01.2023

Талибы пересмотрят учебную программу по журналистике

Министерство высшего образования Афганистана объявило о планах по пересмотру учебной программы по журналистике, чтобы молодые сотрудники "не распространяли ложь РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T15:12

2023-01-09T15:12

2023-01-09T15:12

в мире

мохаммад хасан ахунд

афганистан

кабул (город)

талибан

оон

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Министерство высшего образования Афганистана объявило о планах по пересмотру учебной программы по журналистике, чтобы молодые сотрудники "не распространяли ложь против властей или исламских ценностей", передает агентство Khaama Press со ссылкой на министра ведомства в правительстве талибов (движение "Талибан"*) Нида Мохаммада Надима. Как отмечает агентство, министр высшего образования заявил, что Запад использует СМИ как мощный инструмент в своих интересах, ведя интеллектуальную и пропагандистскую "войну" против мусульман. "Временная администрация планирует существенно пересмотреть учебную программу по журналистике, чтобы подготовить молодых журналистов служить стране с честью и добросовестностью, а не к распространению лжи против властей или исламских ценностей", - пишет агентство со ссылкой на Нида Мохаммада Надима. По данным агентства, талибы после прихода к власти ввели ограничения на деятельность СМИ. Предусматривались ограничения в освещении вопросов, противоречащих исламу, оскорбляющих национальных деятелей или критикующих власти. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Являвшийся в тот момент президентом Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://radiosputnik.ria.ru/20221224/zhenschiny-1841136932.html

https://ria.ru/20221226/obrazovanie-1841492103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мохаммад хасан ахунд, афганистан, кабул (город), талибан, оон