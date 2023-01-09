https://ria.ru/20230109/adaptatsiya-1843608323.html
В ООН напомнили богатым странам о финансировании адаптации к смене климата
В ООН напомнили богатым странам о финансировании адаптации к смене климата - РИА Новости, 09.01.2023
В ООН напомнили богатым странам о финансировании адаптации к смене климата
Богатые страны должны выделить 100 миллиардов долларов на адаптацию стран, наиболее подверженных изменению климата, заявил в понедельник генсек ООН Антониу... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T11:28
2023-01-09T11:28
2023-01-09T11:28
в мире
антониу гутерреш
оон
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ЖЕНЕВА, 9 дек – РИА Новости. Богатые страны должны выделить 100 миллиардов долларов на адаптацию стран, наиболее подверженных изменению климата, заявил в понедельник генсек ООН Антониу Гутерреш. "Развитые страны должны выполнить свое обязательство по удвоению финансирования адаптации и срочно, без промедления достичь целевого показателя в 100 миллиардов долларов", - сказал он на Международной конференции по вопросу помощи Пакистану в Женеве. Гутерреш повторил свой призыв к реформированию глобальной финансовой архитектуры, в частности многосторонних банков развития. Генсек ООН также призывает приложить больше усилий для обеспечения каждого человека во всем мире системами раннего предупреждения о климатических катастрофах в течение пяти лет. Пакистан и ООН проводят в понедельник в Женеве крупную конференцию, направленную на организацию поддержки восстановления страны после разрушительных наводнений. В результате начавшихся в июне 2022 года муссонных дождей и наводнений в Пакистане погибли более 1,6 тысячи человек, более 12 тысяч ранены. Всего от наводнения пострадали более 33 миллионов человек. Наибольший ущерб наводнение нанесло жителям провинций Белуджистан, Хайбер-Пахтунхва и Синд. Не менее 2 миллионов домов повреждены, погибли более 1 миллиона голов скота. Власти Пакистана объявили чрезвычайное положение и призвали другие страны и международные организации оказать всю возможную помощь.
https://ria.ru/20221210/klimat-1837672893.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, антониу гутерреш, оон
В мире, Антониу Гутерреш, ООН
В ООН напомнили богатым странам о финансировании адаптации к смене климата
ООН: богатые страны должны выделить сто миллиардов долларов на адаптацию к смене климата
ЖЕНЕВА, 9 дек – РИА Новости. Богатые страны должны выделить 100 миллиардов долларов на адаптацию стран, наиболее подверженных изменению климата, заявил в понедельник генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Развитые страны должны выполнить свое обязательство по удвоению финансирования адаптации и срочно, без промедления достичь целевого показателя в 100 миллиардов долларов", - сказал он на Международной конференции по вопросу помощи Пакистану
в Женеве
.
Гутерреш повторил свой призыв к реформированию глобальной финансовой архитектуры, в частности многосторонних банков развития.
Генсек ООН также призывает приложить больше усилий для обеспечения каждого человека во всем мире системами раннего предупреждения о климатических катастрофах в течение пяти лет.
Пакистан и ООН проводят в понедельник в Женеве крупную конференцию, направленную на организацию поддержки восстановления страны после разрушительных наводнений.
В результате начавшихся в июне 2022 года муссонных дождей и наводнений в Пакистане погибли более 1,6 тысячи человек, более 12 тысяч ранены. Всего от наводнения пострадали более 33 миллионов человек. Наибольший ущерб наводнение нанесло жителям провинций Белуджистан
, Хайбер-Пахтунхва
и Синд
. Не менее 2 миллионов домов повреждены, погибли более 1 миллиона голов скота. Власти Пакистана объявили чрезвычайное положение и призвали другие страны и международные организации оказать всю возможную помощь.