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В ООН напомнили богатым странам о финансировании адаптации к смене климата - РИА Новости, 09.01.2023
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В ООН напомнили богатым странам о финансировании адаптации к смене климата
В ООН напомнили богатым странам о финансировании адаптации к смене климата - РИА Новости, 09.01.2023
В ООН напомнили богатым странам о финансировании адаптации к смене климата
Богатые страны должны выделить 100 миллиардов долларов на адаптацию стран, наиболее подверженных изменению климата, заявил в понедельник генсек ООН Антониу... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T11:28
2023-01-09T11:28
в мире
антониу гутерреш
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ЖЕНЕВА, 9 дек – РИА Новости. Богатые страны должны выделить 100 миллиардов долларов на адаптацию стран, наиболее подверженных изменению климата, заявил в понедельник генсек ООН Антониу Гутерреш. "Развитые страны должны выполнить свое обязательство по удвоению финансирования адаптации и срочно, без промедления достичь целевого показателя в 100 миллиардов долларов", - сказал он на Международной конференции по вопросу помощи Пакистану в Женеве. Гутерреш повторил свой призыв к реформированию глобальной финансовой архитектуры, в частности многосторонних банков развития. Генсек ООН также призывает приложить больше усилий для обеспечения каждого человека во всем мире системами раннего предупреждения о климатических катастрофах в течение пяти лет. Пакистан и ООН проводят в понедельник в Женеве крупную конференцию, направленную на организацию поддержки восстановления страны после разрушительных наводнений. В результате начавшихся в июне 2022 года муссонных дождей и наводнений в Пакистане погибли более 1,6 тысячи человек, более 12 тысяч ранены. Всего от наводнения пострадали более 33 миллионов человек. Наибольший ущерб наводнение нанесло жителям провинций Белуджистан, Хайбер-Пахтунхва и Синд. Не менее 2 миллионов домов повреждены, погибли более 1 миллиона голов скота. Власти Пакистана объявили чрезвычайное положение и призвали другие страны и международные организации оказать всю возможную помощь.
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в мире, антониу гутерреш, оон
В мире, Антониу Гутерреш, ООН
11:28 09.01.2023
 
В ООН напомнили богатым странам о финансировании адаптации к смене климата

ООН: богатые страны должны выделить сто миллиардов долларов на адаптацию к смене климата

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 9 дек – РИА Новости. Богатые страны должны выделить 100 миллиардов долларов на адаптацию стран, наиболее подверженных изменению климата, заявил в понедельник генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Развитые страны должны выполнить свое обязательство по удвоению финансирования адаптации и срочно, без промедления достичь целевого показателя в 100 миллиардов долларов", - сказал он на Международной конференции по вопросу помощи Пакистану в Женеве.
Гутерреш повторил свой призыв к реформированию глобальной финансовой архитектуры, в частности многосторонних банков развития.
Генсек ООН также призывает приложить больше усилий для обеспечения каждого человека во всем мире системами раннего предупреждения о климатических катастрофах в течение пяти лет.
Надеждинский металлургический завод им. Б.И. Колесникова - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря 2022, 03:32
Эксперт рассказал, чего не удалось достичь на конференции ООН по климату
Пакистан и ООН проводят в понедельник в Женеве крупную конференцию, направленную на организацию поддержки восстановления страны после разрушительных наводнений.
В результате начавшихся в июне 2022 года муссонных дождей и наводнений в Пакистане погибли более 1,6 тысячи человек, более 12 тысяч ранены. Всего от наводнения пострадали более 33 миллионов человек. Наибольший ущерб наводнение нанесло жителям провинций Белуджистан, Хайбер-Пахтунхва и Синд. Не менее 2 миллионов домов повреждены, погибли более 1 миллиона голов скота. Власти Пакистана объявили чрезвычайное положение и призвали другие страны и международные организации оказать всю возможную помощь.
 
В миреАнтониу ГутеррешООН
 
 
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