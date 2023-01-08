В Уфе людям из горящего дома предложат временное жилье
Мэр Уфы Мавлиев: жильцам из горящего дома, оставшимся на улице, предложат временное жилье
Жилой дом. Архивное фото
УФА, 8 янв – РИА Новости. Двадцать пять жильцов горящего трехэтажного дома в Уфе остались на улице в мороз, власти планируют предложить им места временного размещения, заявил мэр Ратмир Мавлиев.
"У нас сегодня неприятное ЧП произошло, Сазонова, 30, 15-квартирный дом, произошло возгорание. У нас сегодня 25 человек находятся на улице, планируем им предложить места временного размещения. На месте работает 10 единиц техники и 30 пожарных. Следственный комитет, прокуратура, все на месте, работают", - заявил Мавлиев в видеообращении в своем Telegram-канале.
По данным ГУМЧС РФ по Башкирии, горит деревянный трехэтажный дом размером 14 на 12 метров. "Проводятся все необходимые меры по недопущению распространения горения и тушению здания. Горение удалось локализовать. Информация о наличии пострадавших уточняется. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении ведомства.
Башкирская прокуратура начала проверку. "На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координируют исполняющий обязанности прокурора Кировского района Уфы Руслан Усманов и его заместитель Динис Валеев. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки", - добавили в надзорном ведомстве.
Согласно открытым данным, дом находится в микрорайоне "Зеленая роща", рядом есть жилые здания. В настоящее время в Уфе -33 градуса.
7 декабря 2022, 10:51Жильцы разрушенного дома в Югре получат квартиры из маневренного фонда