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В Уфе людям из горящего дома предложат временное жилье - РИА Новости, 08.01.2023
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В Уфе людям из горящего дома предложат временное жилье
В Уфе людям из горящего дома предложат временное жилье - РИА Новости, 08.01.2023
В Уфе людям из горящего дома предложат временное жилье
Двадцать пять жильцов горящего трехэтажного дома в Уфе остались на улице в мороз, власти планируют предложить им места временного размещения, заявил мэр Ратмир... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T22:54
2023-01-08T22:54
происшествия
уфа
россия
кировский район
жилье
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УФА, 8 янв – РИА Новости. Двадцать пять жильцов горящего трехэтажного дома в Уфе остались на улице в мороз, власти планируют предложить им места временного размещения, заявил мэр Ратмир Мавлиев. "У нас сегодня неприятное ЧП произошло, Сазонова, 30, 15-квартирный дом, произошло возгорание. У нас сегодня 25 человек находятся на улице, планируем им предложить места временного размещения. На месте работает 10 единиц техники и 30 пожарных. Следственный комитет, прокуратура, все на месте, работают", - заявил Мавлиев в видеообращении в своем Telegram-канале. По данным ГУМЧС РФ по Башкирии, горит деревянный трехэтажный дом размером 14 на 12 метров. "Проводятся все необходимые меры по недопущению распространения горения и тушению здания. Горение удалось локализовать. Информация о наличии пострадавших уточняется. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении ведомства. Башкирская прокуратура начала проверку. "На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координируют исполняющий обязанности прокурора Кировского района Уфы Руслан Усманов и его заместитель Динис Валеев. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки", - добавили в надзорном ведомстве. Согласно открытым данным, дом находится в микрорайоне "Зеленая роща", рядом есть жилые здания. В настоящее время в Уфе -33 градуса.
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происшествия, уфа, россия, кировский район, жилье
Происшествия, Уфа, Россия, Кировский район, Жилье
22:54 08.01.2023
 
В Уфе людям из горящего дома предложат временное жилье

Мэр Уфы Мавлиев: жильцам из горящего дома, оставшимся на улице, предложат временное жилье

© РИА Новости / Андрей Бок / Перейти в медиабанкЖилой дом
Жилой дом - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Андрей Бок
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Жилой дом. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 8 янв – РИА Новости. Двадцать пять жильцов горящего трехэтажного дома в Уфе остались на улице в мороз, власти планируют предложить им места временного размещения, заявил мэр Ратмир Мавлиев.
"У нас сегодня неприятное ЧП произошло, Сазонова, 30, 15-квартирный дом, произошло возгорание. У нас сегодня 25 человек находятся на улице, планируем им предложить места временного размещения. На месте работает 10 единиц техники и 30 пожарных. Следственный комитет, прокуратура, все на месте, работают", - заявил Мавлиев в видеообращении в своем Telegram-канале.
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По данным ГУМЧС РФ по Башкирии, горит деревянный трехэтажный дом размером 14 на 12 метров. "Проводятся все необходимые меры по недопущению распространения горения и тушению здания. Горение удалось локализовать. Информация о наличии пострадавших уточняется. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении ведомства.
Башкирская прокуратура начала проверку. "На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координируют исполняющий обязанности прокурора Кировского района Уфы Руслан Усманов и его заместитель Динис Валеев. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки", - добавили в надзорном ведомстве.
Согласно открытым данным, дом находится в микрорайоне "Зеленая роща", рядом есть жилые здания. В настоящее время в Уфе -33 градуса.
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