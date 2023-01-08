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В США озвучили неудобную правду о Байдене и Зеленском - РИА Новости, 08.01.2023
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В США озвучили неудобную правду о Байдене и Зеленском
В США озвучили неудобную правду о Байдене и Зеленском - РИА Новости, 08.01.2023
В США озвучили неудобную правду о Байдене и Зеленском
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден не признают огромных потерь, заявил американский экономист Ричард Вольф. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T11:40
2023-01-08T13:49
в мире
джо байден
владимир зеленский
кевин маккарти
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден не признают огромных потерь, заявил американский экономист Ричард Вольф.Западные политические деятели и эксперты неоднократно критиковали США и Евросоюз за намеренное затягивание конфликта на Украине поставками оружия ВСУ и финансовой поддержкой киевского режима. В России предупредили, что грузы из западных стран с амуницией станут законной целью для ВКС в соседней республике. Москва с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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в мире, джо байден, владимир зеленский, кевин маккарти, украина, сша
В мире, Джо Байден, Владимир Зеленский, Кевин Маккарти, Украина, США
11:40 08.01.2023 (обновлено: 13:49 08.01.2023)
 
В США озвучили неудобную правду о Байдене и Зеленском

Профессор Вольф: Зеленский и Байден не признают огромных потерь и затрат из-за Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВладимир Зеленский и Джо Байден
Владимир Зеленский и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Зеленский и Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден не признают огромных потерь, заявил американский экономист Ричард Вольф.

"Кевин Маккарти (спикер палаты представителей США. - Прим.ред) говорит, что будет драться "сколько потребуется". Зеленский и Байден говорят то же самое. Никто из них не признает огромных затрат и потерь, которые их борьба налагает на остальных. Все они просто обвиняют других", — написал он в Twitter.

Западные политические деятели и эксперты неоднократно критиковали США и Евросоюз за намеренное затягивание конфликта на Украине поставками оружия ВСУ и финансовой поддержкой киевского режима. В России предупредили, что грузы из западных стран с амуницией станут законной целью для ВКС в соседней республике.

Москва с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
10:57
Экс-советник ЦРУ: США могут пойти на глупость из-за успеха России
 
В миреДжо БайденВладимир ЗеленскийКевин МаккартиУкраинаСША
 
 
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