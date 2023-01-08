11:40 08.01.2023 (обновлено: 13:49 08.01.2023)
В США озвучили неудобную правду о Байдене и Зеленском
Профессор Вольф: Зеленский и Байден не признают огромных потерь и затрат из-за Украины
Владимир Зеленский и Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден не признают огромных потерь, заявил американский экономист Ричард Вольф.
"Кевин Маккарти (спикер палаты представителей США. - Прим.ред) говорит, что будет драться "сколько потребуется". Зеленский и Байден говорят то же самое. Никто из них не признает огромных затрат и потерь, которые их борьба налагает на остальных. Все они просто обвиняют других", — написал он в Twitter.
Западные политические деятели и эксперты неоднократно критиковали США и Евросоюз за намеренное затягивание конфликта на Украине поставками оружия ВСУ и финансовой поддержкой киевского режима. В России предупредили, что грузы из западных стран с амуницией станут законной целью для ВКС в соседней республике.
Москва с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Москва с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.