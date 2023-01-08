https://ria.ru/20230108/zelenskiy-1843468408.html

В США озвучили неудобную правду о Байдене и Зеленском

В США озвучили неудобную правду о Байдене и Зеленском - РИА Новости, 08.01.2023

В США озвучили неудобную правду о Байдене и Зеленском

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден не признают огромных потерь, заявил американский экономист Ричард Вольф. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T11:40

2023-01-08T11:40

2023-01-08T13:49

в мире

джо байден

владимир зеленский

кевин маккарти

украина

сша

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден не признают огромных потерь, заявил американский экономист Ричард Вольф.Западные политические деятели и эксперты неоднократно критиковали США и Евросоюз за намеренное затягивание конфликта на Украине поставками оружия ВСУ и финансовой поддержкой киевского режима. В России предупредили, что грузы из западных стран с амуницией станут законной целью для ВКС в соседней республике. Москва с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230108/ukraina-1843463070.html

украина

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в мире, джо байден, владимир зеленский, кевин маккарти, украина, сша