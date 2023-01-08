https://ria.ru/20230108/zakony-1843545106.html

Медведев напомнил о правилах военного времени в отношении предателей

Медведев напомнил о правилах военного времени в отношении предателей - РИА Новости, 09.01.2023

Медведев напомнил о правилах военного времени в отношении предателей

С россиянами, которые сбежали из страны и желают ей гибели, нужно действовать по закону, не забывая при этом и о правилах военного времени, написал зампред... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-08T23:12

2023-01-08T23:12

2023-01-09T02:17

общество

дмитрий медведев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1f/1842647002_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_4ad7805128a39481807be26beba9df13.jpg

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. С россиянами, которые сбежали из страны и желают ей гибели, нужно действовать по закону, не забывая при этом и о правилах военного времени, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Возобновилась дискуссия о том, как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству. <...> Пошел серьезный разговор между начальниками, как действовать: "по закону" или "по справедливости", — отметил он.Поэтому, по словам Медведева, он решил разъяснить свою позицию. Зампред Совбеза выразил мнение, что наказывать предаталей можно только по закону."А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени. Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие", — заключил он.Поводом к обсуждению мер в отношении россиян, желающих зла своей стране и призывающим к ее расколу, стало интервью актера Артура Смольянинова. Он заявил о готовности "воевать за Украину", добавив, что ему наплевать на Россию, даже если от нее останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел". Депутат Госдумы Султан Хамзаев пообещал обратиться в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело.

https://ria.ru/20230108/pasport-1843539516.html

https://ria.ru/20221228/medvedev-1841847649.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, дмитрий медведев, россия