https://ria.ru/20230108/vzryv-1843479334.html

В Тюмени прогремел взрыв в частном автосервисе

В Тюмени прогремел взрыв в частном автосервисе - РИА Новости, 08.01.2023

В Тюмени прогремел взрыв в частном автосервисе

Взрыв в одном из частных автосервисов Тюмени произошел утром в воскресенье, по факту происшествия организована проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T13:07

2023-01-08T13:07

2023-01-08T13:07

происшествия

тюменская область

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 8 янв – РИА Новости. Взрыв в одном из частных автосервисов Тюмени произошел утром в воскресенье, по факту происшествия организована проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. По данным ГУ МЧС по Тюменской области, причиной происшествия могла послужить разгерметизация газобаллонного оборудования в находящемся в помещении автомобиле. Одноэтажное здание автосервиса на улице Буровиков получило сильные повреждения, частично пострадали окна пяти стоящих рядом частных домов, сведений о погибших и пострадавших не поступало. Повреждены автомобили, ожидавшие ремонта, дополнили информацию в облпрокуратуре. "Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал по данному факту проведение проверки с привлечением уполномоченных органов контроля, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе предъявляемых к размещению станций технического обслуживания", - следует из сообщения пресс-службы облпрокуратуры. Меры прокурорского реагирования будут приняты при наличии оснований, тюменцы, чье имущество повреждено в результате происшествия, могут обратиться за необходимой правовой помощью, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20230102/proisshestviya-1842803439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тюменская область, тюмень