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В Тюмени прогремел взрыв в частном автосервисе - РИА Новости, 08.01.2023
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В Тюмени прогремел взрыв в частном автосервисе
В Тюмени прогремел взрыв в частном автосервисе - РИА Новости, 08.01.2023
В Тюмени прогремел взрыв в частном автосервисе
Взрыв в одном из частных автосервисов Тюмени произошел утром в воскресенье, по факту происшествия организована проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T13:07
2023-01-08T13:07
происшествия
тюменская область
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 8 янв – РИА Новости. Взрыв в одном из частных автосервисов Тюмени произошел утром в воскресенье, по факту происшествия организована проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. По данным ГУ МЧС по Тюменской области, причиной происшествия могла послужить разгерметизация газобаллонного оборудования в находящемся в помещении автомобиле. Одноэтажное здание автосервиса на улице Буровиков получило сильные повреждения, частично пострадали окна пяти стоящих рядом частных домов, сведений о погибших и пострадавших не поступало. Повреждены автомобили, ожидавшие ремонта, дополнили информацию в облпрокуратуре. "Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал по данному факту проведение проверки с привлечением уполномоченных органов контроля, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе предъявляемых к размещению станций технического обслуживания", - следует из сообщения пресс-службы облпрокуратуры. Меры прокурорского реагирования будут приняты при наличии оснований, тюменцы, чье имущество повреждено в результате происшествия, могут обратиться за необходимой правовой помощью, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20230102/proisshestviya-1842803439.html
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происшествия, тюменская область, тюмень
Происшествия, Тюменская область, Тюмень
13:07 08.01.2023
 
В Тюмени прогремел взрыв в частном автосервисе

Взрыв прогремел в Тюмени в частном автосервисе, повреждено здание и несколько автомобилей

© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 8 янв – РИА Новости. Взрыв в одном из частных автосервисов Тюмени произошел утром в воскресенье, по факту происшествия организована проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
По данным ГУ МЧС по Тюменской области, причиной происшествия могла послужить разгерметизация газобаллонного оборудования в находящемся в помещении автомобиле. Одноэтажное здание автосервиса на улице Буровиков получило сильные повреждения, частично пострадали окна пяти стоящих рядом частных домов, сведений о погибших и пострадавших не поступало. Повреждены автомобили, ожидавшие ремонта, дополнили информацию в облпрокуратуре.
"Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал по данному факту проведение проверки с привлечением уполномоченных органов контроля, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе предъявляемых к размещению станций технического обслуживания", - следует из сообщения пресс-службы облпрокуратуры.
Меры прокурорского реагирования будут приняты при наличии оснований, тюменцы, чье имущество повреждено в результате происшествия, могут обратиться за необходимой правовой помощью, уточнили в ведомстве.
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