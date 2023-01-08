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Власти помогут жильцам дома в Хасавюрте, где взорвался газ

Власти помогут жильцам дома в Хасавюрте, где взорвался газ - РИА Новости, 08.01.2023

Власти помогут жильцам дома в Хасавюрте, где взорвался газ

Власти Дагестана окажут необходимую помощь жильцам дома в Хасавюрте, где произошел взрыв газа, сообщил глава региона Сергей Меликов в своем Телеграм-канале. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T11:01

2023-01-08T11:01

2023-01-08T11:01

происшествия

хасавюрт

республика дагестан

сергей меликов

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МАХАЧКАЛА, 8 янв - РИА Новости. Власти Дагестана окажут необходимую помощь жильцам дома в Хасавюрте, где произошел взрыв газа, сообщил глава региона Сергей Меликов в своем Телеграм-канале. Ранее пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану сообщила, что в ночь с субботы на воскресенье на первом этаже многоэтажки на улице Датуева, 35 в Хасавюрте произошел взрыв газа с последующим возгоранием. В пресс-службе мэрии Хасавюрта сообщили, что пять человек пострадали, двое из них госпитализированы. Прокуратура Дагестана организовала проверку. "Всем жильцам, которые были вынуждены срочно покинуть свои квартиры, было предложено временное размещение в местной гостинице. Им будет оказана вся необходимая помощь. Сроки восстановления дома будут определены после детального обследования специалистов, в том числе ресурсоснабжающих компаний", - говорится в сообщении Меликова. Он добавил, что находится на постоянной связи с МЧС Дагестана, администрацией Хасавюрта и Минздравом республики, и поблагодарил всех за эффективную работу.

хасавюрт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасатели ликвидируют последствия взрыва в многоквартирном доме в Хасавюрте Количество пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Хасавюрте возросло до пяти, двое из них госпитализированы. 2023-01-08T11:01 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, хасавюрт, республика дагестан, сергей меликов, видео