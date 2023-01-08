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Власти помогут жильцам дома в Хасавюрте, где взорвался газ
Власти помогут жильцам дома в Хасавюрте, где взорвался газ - РИА Новости, 08.01.2023
Власти помогут жильцам дома в Хасавюрте, где взорвался газ
Власти Дагестана окажут необходимую помощь жильцам дома в Хасавюрте, где произошел взрыв газа, сообщил глава региона Сергей Меликов в своем Телеграм-канале. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T11:01
2023-01-08T11:01
2023-01-08T11:01
происшествия
хасавюрт
республика дагестан
сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 8 янв - РИА Новости. Власти Дагестана окажут необходимую помощь жильцам дома в Хасавюрте, где произошел взрыв газа, сообщил глава региона Сергей Меликов в своем Телеграм-канале. Ранее пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану сообщила, что в ночь с субботы на воскресенье на первом этаже многоэтажки на улице Датуева, 35 в Хасавюрте произошел взрыв газа с последующим возгоранием. В пресс-службе мэрии Хасавюрта сообщили, что пять человек пострадали, двое из них госпитализированы. Прокуратура Дагестана организовала проверку. "Всем жильцам, которые были вынуждены срочно покинуть свои квартиры, было предложено временное размещение в местной гостинице. Им будет оказана вся необходимая помощь. Сроки восстановления дома будут определены после детального обследования специалистов, в том числе ресурсоснабжающих компаний", - говорится в сообщении Меликова. Он добавил, что находится на постоянной связи с МЧС Дагестана, администрацией Хасавюрта и Минздравом республики, и поблагодарил всех за эффективную работу.
хасавюрт
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843457356_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f109f09593c3ae0b4e55fd144f1502c0.jpg
Спасатели ликвидируют последствия взрыва в многоквартирном доме в Хасавюрте
Количество пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Хасавюрте возросло до пяти, двое из них госпитализированы.
2023-01-08T11:01
true
PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хасавюрт, республика дагестан, сергей меликов, видео
Происшествия, Хасавюрт, Республика Дагестан, Сергей Меликов
Власти помогут жильцам дома в Хасавюрте, где взорвался газ
Меликов: власти помогут жильцам дома в Хасавюрте, где при взрыве газа пострадали люди
МАХАЧКАЛА, 8 янв - РИА Новости.
Власти Дагестана окажут необходимую помощь жильцам дома в Хасавюрте, где произошел взрыв газа, сообщил глава региона Сергей Меликов в своем Телеграм-канале
.
Ранее пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану сообщила, что в ночь с субботы на воскресенье на первом этаже многоэтажки на улице Датуева, 35 в Хасавюрте произошел взрыв газа с последующим возгоранием. В пресс-службе мэрии Хасавюрта сообщили, что пять человек пострадали, двое из них госпитализированы. Прокуратура Дагестана организовала проверку.
"Всем жильцам, которые были вынуждены срочно покинуть свои квартиры, было предложено временное размещение в местной гостинице. Им будет оказана вся необходимая помощь. Сроки восстановления дома будут определены после детального обследования специалистов, в том числе ресурсоснабжающих компаний", - говорится в сообщении Меликова.
Он добавил, что находится на постоянной связи с МЧС Дагестана, администрацией Хасавюрта и Минздравом республики, и поблагодарил всех за эффективную работу.