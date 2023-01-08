https://ria.ru/20230108/vzryv-1843438740.html
При взрыве газа в Хасавюрте пострадали три человека
При взрыве газа в Хасавюрте пострадали три человека - РИА Новости, 08.01.2023
При взрыве газа в Хасавюрте пострадали три человека
Три человека пострадали при взрыве газа в жилом многоэтажном доме в Хасавюрте, сообщает ГУМЧС России по Дагестану. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T03:50
2023-01-08T03:50
2023-01-08T10:14
происшествия
хасавюрт
россия
республика дагестан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843458665_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_afdb2aad1410a4ec30ae3038c3a41be2.jpg
МАХАЧКАЛА, 8 янв - РИА Новости. Три человека пострадали при взрыве газа в жилом многоэтажном доме в Хасавюрте, сообщает ГУМЧС России по Дагестану. Ранее пресс-служба ведомства сообщила, на первом этаже многоэтажки на улице Датуева, 35 в Хасавюрте произошел взрыв газа с последующим возгоранием. "Эвакуированы 10 человек. По предварительной информации, пострадали три человека. Все в (состоянии) легкой степени тяжести", - сообщили в ведомстве.По уточненной информации, взрыв произошел в пристроенном к пятиэтажному одноподъездному дому строении.
хасавюрт
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843458665_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3f0a99a6eac7249a54e702026de415eb.jpg
Спасатели ликвидируют последствия взрыва в многоквартирном доме в Хасавюрте
Количество пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Хасавюрте возросло до пяти, двое из них госпитализированы.
2023-01-08T03:50
true
PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хасавюрт, россия, республика дагестан, видео
Происшествия, Хасавюрт, Россия, Республика Дагестан
03:50 08.01.2023 (обновлено: 10:14 08.01.2023)
При взрыве газа в Хасавюрте пострадали три человека
ГУМЧС по Дагестану: при взрыве газа в многоэтажке в Хасавюрте пострадали три человека