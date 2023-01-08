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При взрыве газа в Хасавюрте пострадали три человека - РИА Новости, 08.01.2023
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При взрыве газа в Хасавюрте пострадали три человека
При взрыве газа в Хасавюрте пострадали три человека - РИА Новости, 08.01.2023
При взрыве газа в Хасавюрте пострадали три человека
Три человека пострадали при взрыве газа в жилом многоэтажном доме в Хасавюрте, сообщает ГУМЧС России по Дагестану. РИА Новости, 08.01.2023
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происшествия
хасавюрт
россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 8 янв - РИА Новости. Три человека пострадали при взрыве газа в жилом многоэтажном доме в Хасавюрте, сообщает ГУМЧС России по Дагестану. Ранее пресс-служба ведомства сообщила, на первом этаже многоэтажки на улице Датуева, 35 в Хасавюрте произошел взрыв газа с последующим возгоранием. "Эвакуированы 10 человек. По предварительной информации, пострадали три человека. Все в (состоянии) легкой степени тяжести", - сообщили в ведомстве.По уточненной информации, взрыв произошел в пристроенном к пятиэтажному одноподъездному дому строении.
хасавюрт
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
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Спасатели ликвидируют последствия взрыва в многоквартирном доме в Хасавюрте
Количество пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Хасавюрте возросло до пяти, двое из них госпитализированы.
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РИА Новости
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происшествия, хасавюрт, россия, республика дагестан, видео
Происшествия, Хасавюрт, Россия, Республика Дагестан
При взрыве газа в Хасавюрте пострадали три человека
МАХАЧКАЛА, 8 янв - РИА Новости. Три человека пострадали при взрыве газа в жилом многоэтажном доме в Хасавюрте, сообщает ГУМЧС России по Дагестану.
2023-01-08T03:50
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03:50 08.01.2023 (обновлено: 10:14 08.01.2023)
 
При взрыве газа в Хасавюрте пострадали три человека

ГУМЧС по Дагестану: при взрыве газа в многоэтажке в Хасавюрте пострадали три человека

© Фото : ГУ МЧС России по Дагестану Спасатели ликвидируют последствия разрушения части многоквартирного дома в Хасавюрте, Дагестан
Спасатели ликвидируют последствия разрушения части многоквартирного дома в Хасавюрте, Дагестан - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Дагестану
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МАХАЧКАЛА, 8 янв - РИА Новости. Три человека пострадали при взрыве газа в жилом многоэтажном доме в Хасавюрте, сообщает ГУМЧС России по Дагестану.
Ранее пресс-служба ведомства сообщила, на первом этаже многоэтажки на улице Датуева, 35 в Хасавюрте произошел взрыв газа с последующим возгоранием.
"Эвакуированы 10 человек. По предварительной информации, пострадали три человека. Все в (состоянии) легкой степени тяжести", - сообщили в ведомстве.
По уточненной информации, взрыв произошел в пристроенном к пятиэтажному одноподъездному дому строении.
 
ПроисшествияХасавюртРоссияРеспублика Дагестан
 
 
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