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При взрыве газа в Хасавюрте пострадали три человека

При взрыве газа в Хасавюрте пострадали три человека - РИА Новости, 08.01.2023

При взрыве газа в Хасавюрте пострадали три человека

Три человека пострадали при взрыве газа в жилом многоэтажном доме в Хасавюрте, сообщает ГУМЧС России по Дагестану. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T03:50

2023-01-08T03:50

2023-01-08T10:14

происшествия

хасавюрт

россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 8 янв - РИА Новости. Три человека пострадали при взрыве газа в жилом многоэтажном доме в Хасавюрте, сообщает ГУМЧС России по Дагестану. Ранее пресс-служба ведомства сообщила, на первом этаже многоэтажки на улице Датуева, 35 в Хасавюрте произошел взрыв газа с последующим возгоранием. "Эвакуированы 10 человек. По предварительной информации, пострадали три человека. Все в (состоянии) легкой степени тяжести", - сообщили в ведомстве.По уточненной информации, взрыв произошел в пристроенном к пятиэтажному одноподъездному дому строении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасатели ликвидируют последствия взрыва в многоквартирном доме в Хасавюрте Количество пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Хасавюрте возросло до пяти, двое из них госпитализированы. 2023-01-08T03:50 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, хасавюрт, россия, республика дагестан, видео