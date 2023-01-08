https://ria.ru/20230108/vzryv-1843434964.html

В Харьковской области Украины прозвучали взрывы

В Харьковской области Украины прозвучали взрывы - РИА Новости, 08.01.2023

В Харьковской области Украины прозвучали взрывы

Два взрыва прозвучали в городе Мерефа в Харьковской области Украины, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T01:30

2023-01-08T01:30

2023-01-08T01:30

специальная военная операция на украине

украина

харьковская область

вооруженные силы рф

краматорск

владимир зеленский

денис шмыгаль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822831730_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_03223ef0887fd936e36ba8d37d03a1fb.jpg

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Два взрыва прозвучали в городе Мерефа в Харьковской области Украины, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале. "Зафиксировано два "прилета" вражеских ракет в Мерефе", - написал Синегубов.По данным агентства УНИАН, в Харьковской области прозвучали четыре взрыва. Кроме того, агентство добавляет, что также серия взрывов была слышна в Краматорске в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога до сих пор звучит в Харьковской области Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года- через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября 2022 года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре 2022 года Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230108/dnr-1843432962.html

https://ria.ru/20230108/vzryvy-1843431373.html

украина

харьковская область

краматорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, харьковская область, вооруженные силы рф, краматорск, владимир зеленский, денис шмыгаль, в мире