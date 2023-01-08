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В Харьковской области Украины прозвучали взрывы - РИА Новости, 08.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230108/vzryv-1843434964.html
В Харьковской области Украины прозвучали взрывы
В Харьковской области Украины прозвучали взрывы - РИА Новости, 08.01.2023
В Харьковской области Украины прозвучали взрывы
Два взрыва прозвучали в городе Мерефа в Харьковской области Украины, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T01:30
2023-01-08T01:30
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
вооруженные силы рф
краматорск
владимир зеленский
денис шмыгаль
в мире
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Два взрыва прозвучали в городе Мерефа в Харьковской области Украины, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале. "Зафиксировано два "прилета" вражеских ракет в Мерефе", - написал Синегубов.По данным агентства УНИАН, в Харьковской области прозвучали четыре взрыва. Кроме того, агентство добавляет, что также серия взрывов была слышна в Краматорске в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога до сих пор звучит в Харьковской области Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года- через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября 2022 года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре 2022 года Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230108/dnr-1843432962.html
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украина
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украина, харьковская область, вооруженные силы рф, краматорск, владимир зеленский, денис шмыгаль, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Краматорск, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, В мире
01:30 08.01.2023
 
В Харьковской области Украины прозвучали взрывы

Глава Харьковской ОВА Синегубов: два взрыва прозвучали в городе Мерефа

© AP Photo / Francisco SecoЛюди толпятся на станции метро в Харькове
Люди толпятся на станции метро в Харькове - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Люди толпятся на станции метро в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Два взрыва прозвучали в городе Мерефа в Харьковской области Украины, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале.
"Зафиксировано два "прилета" вражеских ракет в Мерефе", - написал Синегубов.
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По данным агентства УНИАН, в Харьковской области прозвучали четыре взрыва. Кроме того, агентство добавляет, что также серия взрывов была слышна в Краматорске в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога до сих пор звучит в Харьковской области Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года- через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября 2022 года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре 2022 года Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХарьковская областьВооруженные силы РФКраматорскВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальВ мире
 
 
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