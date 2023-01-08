https://ria.ru/20230108/voyna-1843441675.html

В США рассказали о войне, которая угрожает стране

В США рассказали о войне, которая угрожает стране - РИА Новости, 08.01.2023

В США рассказали о войне, которая угрожает стране

Хаос в Мексике и на границе с ней — единственный конфликт, который реально угрожает американцам, заявили телеведущий Такер Карлсон и экс-советник главы... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T06:10

2023-01-08T06:10

2023-01-08T14:21

такер карлсон

в мире

мексика

украина

министерство обороны сша

хоакин гусман лоэра

сша

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Хаос в Мексике и на границе с ней — единственный конфликт, который реально угрожает американцам, заявили телеведущий Такер Карлсон и экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире Fox News.Его мнение поддержал полковник Макгрегор, добавив, что вместо решения вопроса с Мексикой Вашингтон подпитывает конфликт на Украине."Предположительно в силу того, что очень много денег крутится в конфликте на Украине, они не видят финансовой выгоды в военных действиях в Мексике. И не стоит забывать, что Украина и Мексика примерно одинаково коррумпированы. <...> Закрытие границы, остановка притока нелегалов и торговли людьми, преследование наркокартелей толком никому не принесут денег", — отметил Макгрегор.Ранее СМИ сообщили, что в Мексике задержали Овидио Гусмана Лопеса по прозвищу Мышь — сына наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, известного как Коротышка. Это привело к перестрелке и ожесточенным уличным боям в Кулиакане в штате Синалоа.Гусман Лопес входит в список предполагаемых преступников, экстрадиции которых будут требовать в США — там его обвиняют в организованных поставках в страну кокаина, метамфетамина и марихуаны. Глава мексиканского МИД на вопрос об экстрадиции Гусмана в США сообщил, что запрос в его отношении действует с 2019 года, однако в Мексике также ведутся уголовные дела, в рамках которых он должен понести ответственность.

https://ria.ru/20230106/zaderzhanie-1843295760.html

мексика

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

такер карлсон, в мире, мексика, украина, министерство обороны сша, хоакин гусман лоэра, сша