06:10 08.01.2023 (обновлено: 14:21 08.01.2023)
В США рассказали о войне, которая угрожает стране
Ведущий Fox News Карлсон и полковник Макгрегор заявили, что война в Мексике угрожает США
© AP Photo / Martin UristaСтолкновения в Мексике из-за задержания сына наркобарона Коротышки
© AP Photo / Martin Urista
Столкновения в Мексике из-за задержания сына наркобарона Коротышки
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Хаос в Мексике и на границе с ней — единственный конфликт, который реально угрожает американцам, заявили телеведущий Такер Карлсон и экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире Fox News.
"На самом деле новая война, которая действительно затронет американцев, началась в Мексике. Мексиканские силы обороны и армия сражаются с картелем "Синалоа" из-за ареста сына Коротышки", — заявил Карлсон.
"Предположительно в силу того, что очень много денег крутится в конфликте на Украине, они не видят финансовой выгоды в военных действиях в Мексике. И не стоит забывать, что Украина и Мексика примерно одинаково коррумпированы. <...> Закрытие границы, остановка притока нелегалов и торговли людьми, преследование наркокартелей толком никому не принесут денег", — отметил Макгрегор.
Ранее СМИ сообщили, что в Мексике задержали Овидио Гусмана Лопеса по прозвищу Мышь — сына наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, известного как Коротышка. Это привело к перестрелке и ожесточенным уличным боям в Кулиакане в штате Синалоа.
Гусман Лопес входит в список предполагаемых преступников, экстрадиции которых будут требовать в США — там его обвиняют в организованных поставках в страну кокаина, метамфетамина и марихуаны. Глава мексиканского МИД на вопрос об экстрадиции Гусмана в США сообщил, что запрос в его отношении действует с 2019 года, однако в Мексике также ведутся уголовные дела, в рамках которых он должен понести ответственность.
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