Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали о войне, которая угрожает стране - РИА Новости, 08.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230108/voyna-1843441675.html
В США рассказали о войне, которая угрожает стране
В США рассказали о войне, которая угрожает стране - РИА Новости, 08.01.2023
В США рассказали о войне, которая угрожает стране
Хаос в Мексике и на границе с ней — единственный конфликт, который реально угрожает американцам, заявили телеведущий Такер Карлсон и экс-советник главы... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T06:10
2023-01-08T14:21
такер карлсон
в мире
мексика
украина
министерство обороны сша
хоакин гусман лоэра
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843441375_0:225:2841:1823_1920x0_80_0_0_0b0dbd7a47d65e6b1ca483071a69428b.jpg
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Хаос в Мексике и на границе с ней — единственный конфликт, который реально угрожает американцам, заявили телеведущий Такер Карлсон и экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире Fox News.Его мнение поддержал полковник Макгрегор, добавив, что вместо решения вопроса с Мексикой Вашингтон подпитывает конфликт на Украине."Предположительно в силу того, что очень много денег крутится в конфликте на Украине, они не видят финансовой выгоды в военных действиях в Мексике. И не стоит забывать, что Украина и Мексика примерно одинаково коррумпированы. &lt;...&gt; Закрытие границы, остановка притока нелегалов и торговли людьми, преследование наркокартелей толком никому не принесут денег", — отметил Макгрегор.Ранее СМИ сообщили, что в Мексике задержали Овидио Гусмана Лопеса по прозвищу Мышь — сына наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, известного как Коротышка. Это привело к перестрелке и ожесточенным уличным боям в Кулиакане в штате Синалоа.Гусман Лопес входит в список предполагаемых преступников, экстрадиции которых будут требовать в США — там его обвиняют в организованных поставках в страну кокаина, метамфетамина и марихуаны. Глава мексиканского МИД на вопрос об экстрадиции Гусмана в США сообщил, что запрос в его отношении действует с 2019 года, однако в Мексике также ведутся уголовные дела, в рамках которых он должен понести ответственность.
https://ria.ru/20230106/zaderzhanie-1843295760.html
мексика
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843441375_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_47dbca1557971d0e400ba95c0682b839.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
такер карлсон, в мире, мексика, украина, министерство обороны сша, хоакин гусман лоэра, сша
Такер Карлсон, В мире, Мексика, Украина, Министерство обороны США, Хоакин Гусман Лоэра, США
06:10 08.01.2023 (обновлено: 14:21 08.01.2023)
 
В США рассказали о войне, которая угрожает стране

Ведущий Fox News Карлсон и полковник Макгрегор заявили, что война в Мексике угрожает США

© AP Photo / Martin UristaСтолкновения в Мексике из-за задержания сына наркобарона Коротышки
Столкновения в Мексике из-за задержания сына наркобарона Коротышки - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© AP Photo / Martin Urista
Столкновения в Мексике из-за задержания сына наркобарона Коротышки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Хаос в Мексике и на границе с ней — единственный конфликт, который реально угрожает американцам, заявили телеведущий Такер Карлсон и экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире Fox News.

"На самом деле новая война, которая действительно затронет американцев, началась в Мексике. Мексиканские силы обороны и армия сражаются с картелем "Синалоа" из-за ареста сына Коротышки", — заявил Карлсон.

Его мнение поддержал полковник Макгрегор, добавив, что вместо решения вопроса с Мексикой Вашингтон подпитывает конфликт на Украине.
"Предположительно в силу того, что очень много денег крутится в конфликте на Украине, они не видят финансовой выгоды в военных действиях в Мексике. И не стоит забывать, что Украина и Мексика примерно одинаково коррумпированы. <...> Закрытие границы, остановка притока нелегалов и торговли людьми, преследование наркокартелей толком никому не принесут денег", — отметил Макгрегор.
Ранее СМИ сообщили, что в Мексике задержали Овидио Гусмана Лопеса по прозвищу Мышь — сына наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, известного как Коротышка. Это привело к перестрелке и ожесточенным уличным боям в Кулиакане в штате Синалоа.
Гусман Лопес входит в список предполагаемых преступников, экстрадиции которых будут требовать в США — там его обвиняют в организованных поставках в страну кокаина, метамфетамина и марихуаны. Глава мексиканского МИД на вопрос об экстрадиции Гусмана в США сообщил, что запрос в его отношении действует с 2019 года, однако в Мексике также ведутся уголовные дела, в рамках которых он должен понести ответственность.
Столкновения полиции и армии с боевиками наркокартеля во время операции по задержанию Овидио Гусмана, сына наркобарона Коротышки в мексиканском городе Кулиакан, штат Синалоа - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
6 января, 18:16
В Мексике при задержании наркоторговца погибли 29 человек
 
Такер КарлсонВ миреМексикаУкраинаМинистерство обороны СШАХоакин Гусман ЛоэраСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала