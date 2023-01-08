https://ria.ru/20230108/ves-1843437931.html

Диетологи рассказали, как скинуть лишний вес после праздников

Диетологи рассказали, как скинуть лишний вес после праздников - РИА Новости, 08.01.2023

Диетологи рассказали, как скинуть лишний вес после праздников

Диетологи рассказали РИА Новости, как прийти в форму после праздничных новогодних застолий, из чего может состоять вкусный диетический ужин, что такое принципы... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T03:20

2023-01-08T03:20

2023-01-08T03:41

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Диетологи рассказали РИА Новости, как прийти в форму после праздничных новогодних застолий, из чего может состоять вкусный диетический ужин, что такое принципы полезной тарелки и почему не стоит прибегать к слабительным и голоданию. Врач-психотерапевт и диетолог Сергей Обложко заявил, что очень часто переедание во время новогодних праздников случается из-за того, что люди хотят расслабиться и получить удовольствие, а не потому, что они действительно голодны. "Праздники — это такое время, когда мы едим в основном для удовольствия, и, к сожалению, если человек ест для удовольствия, ему очень трудно почувствовать, когда достаточно", — пояснил Обложко. Диетолог рекомендовал для возвращения в былую форму устраивать сытные, объемные и вкусные разгрузочные дни, которые при этом будут создавать дефицит калорий. Например, прекрасным блюдом для разгрузочного дня могут стать диетические голубцы. "Необходимо взять нежирное мясо — курицу, идейку или телятину, — грибы и, соответственно, капустный лист. У нас получатся голубцы, в которых будет 40-50 килокалорий на 100 граммов. При этом блюдо будет содержать и белок, и углеводы, и клетчатку… Вместо сметаны можно сверху смазать мягким творогом, а после этого выпить какой-то некалорийный напиток. Получится очень объемное, но при этом низкокалорийное блюдо", — поделился Обложко. В свою очередь диетолог-эндокринолог Майра Рау рассказала, что на новогодних каникулах нужно стараться придерживаться принципа здоровой тарелки, когда человек ест дома или в гостях. Она отметила, что нужно стараться не добавлять сахар в напитки и употреблять достаточное количество воды до, во время и после еды. Кроме того, диетологи подчеркнули, что ни в коем случае не стоит для сброса веса голодать. Также они предупредили о неэффективности в этом деле слабительных и мочегонных препаратов, которые лишь выводят жидкость из организма, но на количество жировой массы влияния не оказывают. Помимо этого, длительные эпизоды голодания могут привести к развитию желчно-каменной болезни.

https://ria.ru/20221220/migren-1839770808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, новый год, здоровье