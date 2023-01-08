https://ria.ru/20230108/ves-1843437931.html
Диетологи рассказали, как скинуть лишний вес после праздников
Диетологи рассказали, как скинуть лишний вес после праздников - РИА Новости, 08.01.2023
Диетологи рассказали, как скинуть лишний вес после праздников
Диетологи рассказали РИА Новости, как прийти в форму после праздничных новогодних застолий, из чего может состоять вкусный диетический ужин, что такое принципы... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T03:20
2023-01-08T03:20
2023-01-08T03:41
общество
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здоровье
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Диетологи рассказали РИА Новости, как прийти в форму после праздничных новогодних застолий, из чего может состоять вкусный диетический ужин, что такое принципы полезной тарелки и почему не стоит прибегать к слабительным и голоданию. Врач-психотерапевт и диетолог Сергей Обложко заявил, что очень часто переедание во время новогодних праздников случается из-за того, что люди хотят расслабиться и получить удовольствие, а не потому, что они действительно голодны. "Праздники — это такое время, когда мы едим в основном для удовольствия, и, к сожалению, если человек ест для удовольствия, ему очень трудно почувствовать, когда достаточно", — пояснил Обложко. Диетолог рекомендовал для возвращения в былую форму устраивать сытные, объемные и вкусные разгрузочные дни, которые при этом будут создавать дефицит калорий. Например, прекрасным блюдом для разгрузочного дня могут стать диетические голубцы. "Необходимо взять нежирное мясо — курицу, идейку или телятину, — грибы и, соответственно, капустный лист. У нас получатся голубцы, в которых будет 40-50 килокалорий на 100 граммов. При этом блюдо будет содержать и белок, и углеводы, и клетчатку… Вместо сметаны можно сверху смазать мягким творогом, а после этого выпить какой-то некалорийный напиток. Получится очень объемное, но при этом низкокалорийное блюдо", — поделился Обложко. В свою очередь диетолог-эндокринолог Майра Рау рассказала, что на новогодних каникулах нужно стараться придерживаться принципа здоровой тарелки, когда человек ест дома или в гостях. Она отметила, что нужно стараться не добавлять сахар в напитки и употреблять достаточное количество воды до, во время и после еды. Кроме того, диетологи подчеркнули, что ни в коем случае не стоит для сброса веса голодать. Также они предупредили о неэффективности в этом деле слабительных и мочегонных препаратов, которые лишь выводят жидкость из организма, но на количество жировой массы влияния не оказывают. Помимо этого, длительные эпизоды голодания могут привести к развитию желчно-каменной болезни.
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общество, новый год, здоровье
Общество, Новый год, Здоровье
03:20 08.01.2023 (обновлено: 03:41 08.01.2023)
Диетологи рассказали, как скинуть лишний вес после праздников
Диетолог Майра Рау: на новогодних каникулах нужно придерживаться принципа здоровой тарелки
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Диетологи рассказали РИА Новости, как прийти в форму после праздничных новогодних застолий, из чего может состоять вкусный диетический ужин, что такое принципы полезной тарелки и почему не стоит прибегать к слабительным и голоданию.
Врач-психотерапевт и диетолог Сергей Обложко заявил, что очень часто переедание во время новогодних праздников случается из-за того, что люди хотят расслабиться и получить удовольствие, а не потому, что они действительно голодны.
"Праздники — это такое время, когда мы едим в основном для удовольствия, и, к сожалению, если человек ест для удовольствия, ему очень трудно почувствовать, когда достаточно", — пояснил Обложко.
Диетолог рекомендовал для возвращения в былую форму устраивать сытные, объемные и вкусные разгрузочные дни, которые при этом будут создавать дефицит калорий. Например, прекрасным блюдом для разгрузочного дня могут стать диетические голубцы.
"Необходимо взять нежирное мясо — курицу, идейку или телятину, — грибы и, соответственно, капустный лист. У нас получатся голубцы, в которых будет 40-50 килокалорий на 100 граммов. При этом блюдо будет содержать и белок, и углеводы, и клетчатку… Вместо сметаны можно сверху смазать мягким творогом, а после этого выпить какой-то некалорийный напиток. Получится очень объемное, но при этом низкокалорийное блюдо", — поделился Обложко.
В свою очередь диетолог-эндокринолог Майра Рау рассказала, что на новогодних каникулах нужно стараться придерживаться принципа здоровой тарелки, когда человек ест дома или в гостях.
"Разделите мысленно тарелку на 3-4 части: одну треть — одну вторую тарелки наполните овощами и фруктами, четверть — одну треть — крупами, картофелем, пастой или хлебом, и четверть — одну треть — белковым продуктом, например, бобовыми, рыбой, птицей, мясом, творогом", — посоветовала Рау.
Она отметила, что нужно стараться не добавлять сахар в напитки и употреблять достаточное количество воды до, во время и после еды.
Кроме того, диетологи подчеркнули, что ни в коем случае не стоит для сброса веса голодать. Также они предупредили о неэффективности в этом деле слабительных и мочегонных препаратов, которые лишь выводят жидкость из организма, но на количество жировой массы влияния не оказывают. Помимо этого, длительные эпизоды голодания могут привести к развитию желчно-каменной болезни.