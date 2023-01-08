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Bloomberg: США сделали новое предупреждение Украине по России - РИА Новости, 08.01.2023
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Bloomberg: США сделали новое предупреждение Украине по России
Bloomberg: США сделали новое предупреждение Украине по России - РИА Новости, 08.01.2023
Bloomberg: США сделали новое предупреждение Украине по России
Несмотря на поставки новой натовской техники, которую можно охарактеризовать как наступательную, Украина не должна применять ее для ударов по территориям,... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T16:01
2023-01-08T22:29
в мире
андреас клут
владимир путин
украина
москва
сша
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Несмотря на поставки новой натовской техники, которую можно охарактеризовать как наступательную, Украина не должна применять ее для ударов по территориям, которые Запад признает российскими, заявил обозреватель Андреас Клут в статье для Bloomberg."Украинцы не должны использовать западное оружие для контрнаступления на территорию России и, вероятно, должны воздерживаться от нанесения ударов по стране в целом", — отметил он.По словам журналиста, западные страны осторожно выбирают модели вооружений, которые они направляют для ВСУ. Это связано с тем, что главным приоритетом для США и союзников остается избежание прямой конфронтации с Москвой.При этом, объявление об отправке Киеву новых видов БМП, включая Bradley и Marder стало серьезным сдвигом в риторике США, Германии и Франции, так как ранее члены НАТО отказывались предоставлять подобные машины, подытожил Клут.В декабре газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что США изменили передаваемые Украине системы HIMARS, чтобы киевский режим не смог использовать их для ударов вглубь российской территории. По информации издания, в Белом доме сочли это действие необходимым для снижения риска конфликта с Москвой.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230108/ukraina-1843492311.html
https://ria.ru/20230108/pushkov-1843488371.html
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украина
москва
сша
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в мире, андреас клут, владимир путин, украина, москва, сша, вооруженные силы украины, нато
В мире, Андреас Клут, Владимир Путин, Украина, Москва, США, Вооруженные силы Украины, НАТО
16:01 08.01.2023 (обновлено: 22:29 08.01.2023)
 
Bloomberg: США сделали новое предупреждение Украине по России

Bloomberg: США и НАТО запретили Украине использовать их оружие для ударов вглубь России

© AP Photo / LibkosУкраинские военные под Марьинкой
Украинские военные под Марьинкой - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные под Марьинкой. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Несмотря на поставки новой натовской техники, которую можно охарактеризовать как наступательную, Украина не должна применять ее для ударов по территориям, которые Запад признает российскими, заявил обозреватель Андреас Клут в статье для Bloomberg.
"Украинцы не должны использовать западное оружие для контрнаступления на территорию России и, вероятно, должны воздерживаться от нанесения ударов по стране в целом", — отметил он.
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По словам журналиста, западные страны осторожно выбирают модели вооружений, которые они направляют для ВСУ. Это связано с тем, что главным приоритетом для США и союзников остается избежание прямой конфронтации с Москвой.
При этом, объявление об отправке Киеву новых видов БМП, включая Bradley и Marder стало серьезным сдвигом в риторике США, Германии и Франции, так как ранее члены НАТО отказывались предоставлять подобные машины, подытожил Клут.
В декабре газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что США изменили передаваемые Украине системы HIMARS, чтобы киевский режим не смог использовать их для ударов вглубь российской территории. По информации издания, в Белом доме сочли это действие необходимым для снижения риска конфликта с Москвой.
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В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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