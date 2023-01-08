https://ria.ru/20230108/ukraina-1843492311.html

Киссинджер назвал единственный способ остановить конфликт Украины и России

Киссинджер назвал единственный способ остановить конфликт Украины и России - РИА Новости, 08.01.2023

Киссинджер назвал единственный способ остановить конфликт Украины и России

Нейтральный статус Украины позволит завершить конфликт с Россией, написал в новой книге бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Рецензию на его труд... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T15:18

2023-01-08T15:18

2023-01-08T17:09

генри киссинджер

владимир путин

москва

украина

россия

нато

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Нейтральный статус Украины позволит завершить конфликт с Россией, написал в новой книге бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Рецензию на его труд подготовила для издания Foreign Affairs экс-президент Фонда Карнеги за международный мир Джессика Мэтьюс.По мнению Киссинджера, именно нахождение Украины вне НАТО позволит разрешить ситуацию.Как отметил бывший госсекретарь, Россия всегда будет играть ведущую роль в мире, а "ее история и обширность будут оправдывать заботу о своей безопасности".В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы был отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и об отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. По всем этим вопросам Запад ответил отказом.С 24 февраля Москва проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230108/ssha-1843473730.html

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москва

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

генри киссинджер, владимир путин, москва, украина, россия, нато