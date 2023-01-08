https://ria.ru/20230108/ukraina-1843477565.html

В Риме рассказали об обсуждении нового пакета военной помощи Киеву

В Риме рассказали об обсуждении нового пакета военной помощи Киеву - РИА Новости, 08.01.2023

В Риме рассказали об обсуждении нового пакета военной помощи Киеву

Шестой пакет итальянской военной помощи Киеву еще обсуждается, перед началом новых поставок оружия на Украину правительство проинформирует об этом парламент,... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T12:49

2023-01-08T12:49

2023-01-08T12:49

специальная военная операция на украине

в мире

украина

антонио таяни

италия

европа

вооруженные силы украины

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РИМ, 8 янв – РИА Новости. Шестой пакет итальянской военной помощи Киеву еще обсуждается, перед началом новых поставок оружия на Украину правительство проинформирует об этом парламент, сообщил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. "Шестой оборонный пакет еще нуждается в доработке. Как и предусмотрено, никакой поставки не будет до информации для парламента", - заявил министр в интервью, которое в воскресенье опубликовала газета Corriere della Sera. "Мы также ведем обсуждение с французами, чтобы с технической точки зрения улучшить поставку систем ПВО, которые основаны на совместных технологиях Рима и Парижа", - отметил он. В этой связи Таяни отметил важность контактов с США. По его словам, "переговоры с Вашингтоном постоянны и обычны, мы являемся важным собеседником, но об оружии речи не шло". В четверг Белый дом сообщил, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с дипломатическим советником премьер-министра Италии Франческо Тало конфликт на Украине, в том числе российские удары по критически важной инфраструктуре. В этой связи некоторые итальянские СМИ указали, что Вашингтон оказывает давление на Рим по вопросу о поставках новых вооружений Киеву. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони 27 декабря провела разговор с Владимиром Зеленским. Он сообщил, что Мелони проинформировала об обсуждении передачи Киеву систем ПВО. Правительство Мелони 1 декабря приняло специальный декрет, который предусматривает продолжение разнообразной помощи Украине в 2023 году, включая поставки вооружений. Перечень военной техники и оборудования, направляемых Римом на Украину, засекречен. Как ранее сообщила Corriere della Sera, "согласно источникам в НАТО, на данный момент Италия отправила Киеву оружие на сумму от 300 до 500 миллионов евро". Еще в конце октября газета la Repubblica сообщила, что Рим готов предоставить Украине различные системы противовоздушной обороны, включая ЗРК средней дальности SAMP-T производства Франции и Италии и ракеты класса "земля-воздух" Aspide. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230101/ukraina-1842714451.html

https://ria.ru/20221228/ssha-1841748487.html

https://ria.ru/20221220/snaryady-1839746894.html

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италия

европа

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, антонио таяни, италия, европа, вооруженные силы украины