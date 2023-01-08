https://ria.ru/20230108/ukraina-1843463070.html

Экс-советник ЦРУ: США могут пойти на глупость из-за успеха России

Экс-советник ЦРУ: США могут пойти на глупость из-за успеха России - РИА Новости, 08.01.2023

Экс-советник ЦРУ: США могут пойти на глупость из-за успеха России

США могут пойти на крайне глупый шаг в борьбе с Россией на Украине, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T10:57

2023-01-08T10:57

2023-01-08T14:51

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. США могут пойти на крайне глупый шаг в борьбе с Россией на Украине, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning. "Большая опасность может возникнуть, если США по глупости продолжат эскалацию до победного конца, чтобы предотвратить поражение Украины. Я не предсказываю, что это произойдет, но ситуация может обостриться до такой степени, что тактическое ядерное оружие будет применено в отчаянии", — говорится в публикации. По словам автора, президент Джо Байден не проявляет никаких признаков готовности к уступкам и недавно заявил, что будет снабжать Украину оружием столько, сколько потребуется. "С другой стороны, Путин также не отступит", — отмечает Рикардс.Он считает, что в последние месяцы Россия изменила тактику и теперь планомерно выводит из строя украинскую энергетическую инфраструктуру и уничтожает вооружение, поставленное западными странами. "США уже потратили так много денег на Украину и так твердо привержены полному поражению России, что ее победа будет означать еще одно стратегическое поражение для США, которые все еще страдают от фиаско в Афганистане", — заключил разведчик.На фоне российской специальной операции США и их союзники продолжают накачивать киевский режим оружием на миллиарды долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230108/faktory-1843434665.html

https://ria.ru/20230108/ukraina-1843442913.html

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в мире, сша, украина, россия