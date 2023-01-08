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Экс-советник ЦРУ: США могут пойти на глупость из-за успеха России
Экс-советник ЦРУ: США могут пойти на глупость из-за успеха России - РИА Новости, 08.01.2023
Экс-советник ЦРУ: США могут пойти на глупость из-за успеха России
США могут пойти на крайне глупый шаг в борьбе с Россией на Украине, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T10:57
2023-01-08T10:57
2023-01-08T14:51
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. США могут пойти на крайне глупый шаг в борьбе с Россией на Украине, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning. "Большая опасность может возникнуть, если США по глупости продолжат эскалацию до победного конца, чтобы предотвратить поражение Украины. Я не предсказываю, что это произойдет, но ситуация может обостриться до такой степени, что тактическое ядерное оружие будет применено в отчаянии", — говорится в публикации. По словам автора, президент Джо Байден не проявляет никаких признаков готовности к уступкам и недавно заявил, что будет снабжать Украину оружием столько, сколько потребуется. "С другой стороны, Путин также не отступит", — отмечает Рикардс.Он считает, что в последние месяцы Россия изменила тактику и теперь планомерно выводит из строя украинскую энергетическую инфраструктуру и уничтожает вооружение, поставленное западными странами. "США уже потратили так много денег на Украину и так твердо привержены полному поражению России, что ее победа будет означать еще одно стратегическое поражение для США, которые все еще страдают от фиаско в Афганистане", — заключил разведчик.На фоне российской специальной операции США и их союзники продолжают накачивать киевский режим оружием на миллиарды долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, сша, украина, россия
В мире, США, Украина, Россия
10:57 08.01.2023 (обновлено: 14:51 08.01.2023)
Экс-советник ЦРУ: США могут пойти на глупость из-за успеха России
Экс-советник ЦРУ Рикардс: США могут совершить глупость из-за успеха ВС России на Украине
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости.
США могут пойти на крайне глупый шаг в борьбе с Россией на Украине, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning
.
"Большая опасность может возникнуть, если США по глупости продолжат эскалацию до победного конца, чтобы предотвратить поражение Украины. Я не предсказываю, что это произойдет, но ситуация может обостриться до такой степени, что тактическое ядерное оружие будет применено в отчаянии", — говорится в публикации.
По словам автора, президент Джо Байден
не проявляет никаких признаков готовности к уступкам и недавно заявил, что будет снабжать Украину оружием столько, сколько потребуется.
"С другой стороны, Путин также не отступит", — отмечает Рикардс.
Он считает, что в последние месяцы Россия изменила тактику и теперь планомерно выводит из строя украинскую энергетическую инфраструктуру и уничтожает вооружение, поставленное западными странами.
"США уже потратили так много денег на Украину и так твердо привержены полному поражению России, что ее победа будет означать еще одно стратегическое поражение для США, которые все еще страдают от фиаско в Афганистане", — заключил разведчик.
На фоне российской специальной операции США и их союзники продолжают накачивать киевский режим оружием на миллиарды долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.