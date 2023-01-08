https://ria.ru/20230108/ukraina-1843442913.html

"Суровая реальность". Украине дали неутешительный прогноз из-за Зеленского

"Суровая реальность". Украине дали неутешительный прогноз из-за Зеленского - РИА Новости, 08.01.2023

"Суровая реальность". Украине дали неутешительный прогноз из-за Зеленского

Служение Владимира Зеленского Западу не сулит Украине ничего хорошего, написал обозреватель Al Mayadeen Мохаммад Аль-Джабер. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T07:24

2023-01-08T07:24

2023-01-08T14:25

в мире

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Служение Владимира Зеленского Западу не сулит Украине ничего хорошего, написал обозреватель Al Mayadeen Мохаммад Аль-Джабер.По его мнению, Зеленский намерен "продолжать служить интересам Запада, а не своей страны", что, в свою очередь, приведет к многочисленным проблемам на Украине."Бесспорно, что он войдет в историю как коррумпированный политик, который поставил себя и интересы коллективного Запада, единственная цель которого — не проиграть битву за однополярный мир, выше интересов украинского народа", — резюмировал автор статьи.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230108/zelenskiy-1843438893.html

украина

россия

сша

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Максим Горбачев

в мире, владимир зеленский, украина, россия, сша, нато