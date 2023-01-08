07:24 08.01.2023 (обновлено: 14:25 08.01.2023)
"Суровая реальность". Украине дали неутешительный прогноз из-за Зеленского
Al Mayadeen: Украина не сможет развиваться до тех пор, пока Зеленский служит Западу
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Служение Владимира Зеленского Западу не сулит Украине ничего хорошего, написал обозреватель Al Mayadeen Мохаммад Аль-Джабер.
"Запад продолжит накачивать Украину оружием и кредитами. <...> И это открывает глаза на суровую для нее реальность: она не сможет следовать своим интересам до тех пор, пока Запад на нее воздействует и использует в качестве своего инструмента", — заявил журналист.
По его мнению, Зеленский намерен "продолжать служить интересам Запада, а не своей страны", что, в свою очередь, приведет к многочисленным проблемам на Украине.
"Бесспорно, что он войдет в историю как коррумпированный политик, который поставил себя и интересы коллективного Запада, единственная цель которого — не проиграть битву за однополярный мир, выше интересов украинского народа", — резюмировал автор статьи.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.