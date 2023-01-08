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"Суровая реальность". Украине дали неутешительный прогноз из-за Зеленского - РИА Новости, 08.01.2023
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"Суровая реальность". Украине дали неутешительный прогноз из-за Зеленского
"Суровая реальность". Украине дали неутешительный прогноз из-за Зеленского - РИА Новости, 08.01.2023
"Суровая реальность". Украине дали неутешительный прогноз из-за Зеленского
Служение Владимира Зеленского Западу не сулит Украине ничего хорошего, написал обозреватель Al Mayadeen Мохаммад Аль-Джабер. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T07:24
2023-01-08T14:25
в мире
владимир зеленский
украина
россия
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Служение Владимира Зеленского Западу не сулит Украине ничего хорошего, написал обозреватель Al Mayadeen Мохаммад Аль-Джабер.По его мнению, Зеленский намерен "продолжать служить интересам Запада, а не своей страны", что, в свою очередь, приведет к многочисленным проблемам на Украине."Бесспорно, что он войдет в историю как коррумпированный политик, который поставил себя и интересы коллективного Запада, единственная цель которого — не проиграть битву за однополярный мир, выше интересов украинского народа", — резюмировал автор статьи.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, сша, нато
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, США, НАТО
07:24 08.01.2023 (обновлено: 14:25 08.01.2023)
 
"Суровая реальность". Украине дали неутешительный прогноз из-за Зеленского

Al Mayadeen: Украина не сможет развиваться до тех пор, пока Зеленский служит Западу

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Служение Владимира Зеленского Западу не сулит Украине ничего хорошего, написал обозреватель Al Mayadeen Мохаммад Аль-Джабер.

"Запад продолжит накачивать Украину оружием и кредитами. <...> И это открывает глаза на суровую для нее реальность: она не сможет следовать своим интересам до тех пор, пока Запад на нее воздействует и использует в качестве своего инструмента", — заявил журналист.

По его мнению, Зеленский намерен "продолжать служить интересам Запада, а не своей страны", что, в свою очередь, приведет к многочисленным проблемам на Украине.
"Бесспорно, что он войдет в историю как коррумпированный политик, который поставил себя и интересы коллективного Запада, единственная цель которого — не проиграть битву за однополярный мир, выше интересов украинского народа", — резюмировал автор статьи.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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