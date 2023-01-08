https://ria.ru/20230108/ukraina-1843439828.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.01.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T04:53
2023-01-08T04:53
2023-01-08T04:53
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
днепропетровская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в ночь на воскресенье воздушная тревога звучала в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, но позже она была отменена. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230108/kramatorsk-1843437257.html
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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины звучит воздушная тревога