https://ria.ru/20230108/udobreniya-1843465078.html

Посол Эритреи оценил предложение России о бесплатной поставке удобрений

Посол Эритреи оценил предложение России о бесплатной поставке удобрений - РИА Новости, 08.01.2023

Посол Эритреи оценил предложение России о бесплатной поставке удобрений

Предложение России бесплатно поставить удобрения африканским странам - это очень хороший жест, заявил в интервью РИА Новости посол Эритреи в РФ Петрос Цеггай. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T11:11

2023-01-08T11:11

2023-01-08T11:11

экономика

россия

эритрея

африка

владимир путин

петрос цеггай (посол эритреи в россии )

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Предложение России бесплатно поставить удобрения африканским странам - это очень хороший жест, заявил в интервью РИА Новости посол Эритреи в РФ Петрос Цеггай. Посол отметил, что его страна не нуждается в удобрениях. "Удобрения мы не импортируем, нам это не очень нужно. У нас есть залежи калия, говорят, их хватит на 200 лет. И Россия хочет инвестировать в производство поташа (карбоната калия – ред.), и Китай. Но, наверное, Россия пришла поздно", - отметил дипломат. Он также рассказал о ситуации с поставками зерна. "Мы покупаем зерно не в России, а на свободном рынке – там, где есть. Напрямую у России закупать неудобно, потому что мы закупаем маленькими объемами, и нам невыгодно будет заказывать в России, ради этого грузить целый корабль в Эритрею будет дорого. Вот поэтому мы покупаем у тех, кто покупает оптом", - пояснил посол. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки. Читайте полный текст интервью Петроса Цеггая >>

https://ria.ru/20221223/ogutu-1840604608.html

https://ria.ru/20221123/udobreniya-1833565828.html

https://ria.ru/20221127/namibiya-1834537864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, эритрея, африка, владимир путин, петрос цеггай (посол эритреи в россии )