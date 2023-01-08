Рейтинг@Mail.ru
Посол Эритреи оценил предложение России о бесплатной поставке удобрений - РИА Новости, 08.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230108/udobreniya-1843465078.html
Посол Эритреи оценил предложение России о бесплатной поставке удобрений
Посол Эритреи оценил предложение России о бесплатной поставке удобрений - РИА Новости, 08.01.2023
Посол Эритреи оценил предложение России о бесплатной поставке удобрений
Предложение России бесплатно поставить удобрения африканским странам - это очень хороший жест, заявил в интервью РИА Новости посол Эритреи в РФ Петрос Цеггай. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T11:11
2023-01-08T11:11
экономика
россия
эритрея
африка
владимир путин
петрос цеггай (посол эритреи в россии )
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833565030_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_c619f95d81aa6cf33c10066ef33c9b79.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Предложение России бесплатно поставить удобрения африканским странам - это очень хороший жест, заявил в интервью РИА Новости посол Эритреи в РФ Петрос Цеггай. Посол отметил, что его страна не нуждается в удобрениях. "Удобрения мы не импортируем, нам это не очень нужно. У нас есть залежи калия, говорят, их хватит на 200 лет. И Россия хочет инвестировать в производство поташа (карбоната калия – ред.), и Китай. Но, наверное, Россия пришла поздно", - отметил дипломат. Он также рассказал о ситуации с поставками зерна. "Мы покупаем зерно не в России, а на свободном рынке – там, где есть. Напрямую у России закупать неудобно, потому что мы закупаем маленькими объемами, и нам невыгодно будет заказывать в России, ради этого грузить целый корабль в Эритрею будет дорого. Вот поэтому мы покупаем у тех, кто покупает оптом", - пояснил посол. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки. Читайте полный текст интервью Петроса Цеггая &gt;&gt;
https://ria.ru/20221223/ogutu-1840604608.html
https://ria.ru/20221123/udobreniya-1833565828.html
https://ria.ru/20221127/namibiya-1834537864.html
россия
эритрея
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833565030_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_ed7f4b8cfe1c6f09ebd851772ec66558.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, эритрея, африка, владимир путин, петрос цеггай (посол эритреи в россии )
Экономика, Россия, Эритрея, Африка, Владимир Путин, Петрос Цеггай (посол Эритреи в России )
11:11 08.01.2023
 
Посол Эритреи оценил предложение России о бесплатной поставке удобрений

Посол Эритреи Цеггай назвал предложение России бесплатно передать удобрения хорошим жестом

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКалийные удобрения на складе готовой продукции
Калийные удобрения на складе готовой продукции - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Калийные удобрения на складе готовой продукции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Предложение России бесплатно поставить удобрения африканским странам - это очень хороший жест, заявил в интервью РИА Новости посол Эритреи в РФ Петрос Цеггай.
"То, что сейчас Россия предлагает африканским странам бесплатно поставлять удобрения - это добрый жест, очень хорошо по отношению к африканским странам, это очень хороший жест", - сказал он.
Посол Кении в Москве Бенсон Огуту
23 декабря 2022, 09:00
Бенсон Огуту: весь мир сегодня соревнуется за рынок Африки
Посол отметил, что его страна не нуждается в удобрениях. "Удобрения мы не импортируем, нам это не очень нужно. У нас есть залежи калия, говорят, их хватит на 200 лет. И Россия хочет инвестировать в производство поташа (карбоната калия – ред.), и Китай. Но, наверное, Россия пришла поздно", - отметил дипломат.
Он также рассказал о ситуации с поставками зерна. "Мы покупаем зерно не в России, а на свободном рынке – там, где есть. Напрямую у России закупать неудобно, потому что мы закупаем маленькими объемами, и нам невыгодно будет заказывать в России, ради этого грузить целый корабль в Эритрею будет дорого. Вот поэтому мы покупаем у тех, кто покупает оптом", - пояснил посол.
Транспортные контейнеры в порту - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября 2022, 10:19
В портах в Европе заблокированы более 260 тысяч тонн удобрений "Уралхима"
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.
Читайте полный текст интервью Петроса Цеггая >>
Сотрудник на территории завода по производству удобрений - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября 2022, 09:38
Посол в России рассказал, как решить проблемы с продовольствием в Намибии
 
ЭкономикаРоссияЭритреяАфрикаВладимир ПутинПетрос Цеггай (посол Эритреи в России )
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала