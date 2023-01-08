https://ria.ru/20230108/udobreniya-1843465078.html
Посол Эритреи оценил предложение России о бесплатной поставке удобрений
Посол Эритреи оценил предложение России о бесплатной поставке удобрений - РИА Новости, 08.01.2023
Посол Эритреи оценил предложение России о бесплатной поставке удобрений
Предложение России бесплатно поставить удобрения африканским странам - это очень хороший жест, заявил в интервью РИА Новости посол Эритреи в РФ Петрос Цеггай. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T11:11
2023-01-08T11:11
2023-01-08T11:11
экономика
россия
эритрея
африка
владимир путин
петрос цеггай (посол эритреи в россии )
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833565030_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_c619f95d81aa6cf33c10066ef33c9b79.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Предложение России бесплатно поставить удобрения африканским странам - это очень хороший жест, заявил в интервью РИА Новости посол Эритреи в РФ Петрос Цеггай. Посол отметил, что его страна не нуждается в удобрениях. "Удобрения мы не импортируем, нам это не очень нужно. У нас есть залежи калия, говорят, их хватит на 200 лет. И Россия хочет инвестировать в производство поташа (карбоната калия – ред.), и Китай. Но, наверное, Россия пришла поздно", - отметил дипломат. Он также рассказал о ситуации с поставками зерна. "Мы покупаем зерно не в России, а на свободном рынке – там, где есть. Напрямую у России закупать неудобно, потому что мы закупаем маленькими объемами, и нам невыгодно будет заказывать в России, ради этого грузить целый корабль в Эритрею будет дорого. Вот поэтому мы покупаем у тех, кто покупает оптом", - пояснил посол. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки. Читайте полный текст интервью Петроса Цеггая >>
https://ria.ru/20221223/ogutu-1840604608.html
https://ria.ru/20221123/udobreniya-1833565828.html
https://ria.ru/20221127/namibiya-1834537864.html
россия
эритрея
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833565030_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_ed7f4b8cfe1c6f09ebd851772ec66558.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эритрея, африка, владимир путин, петрос цеггай (посол эритреи в россии )
Экономика, Россия, Эритрея, Африка, Владимир Путин, Петрос Цеггай (посол Эритреи в России )
Посол Эритреи оценил предложение России о бесплатной поставке удобрений
Посол Эритреи Цеггай назвал предложение России бесплатно передать удобрения хорошим жестом
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Предложение России бесплатно поставить удобрения африканским странам - это очень хороший жест, заявил в интервью РИА Новости посол Эритреи в РФ Петрос Цеггай.
"То, что сейчас Россия предлагает африканским странам бесплатно поставлять удобрения - это добрый жест, очень хорошо по отношению к африканским странам, это очень хороший жест", - сказал он.
Посол отметил, что его страна не нуждается в удобрениях. "Удобрения мы не импортируем, нам это не очень нужно. У нас есть залежи калия, говорят, их хватит на 200 лет. И Россия хочет инвестировать в производство поташа (карбоната калия – ред.), и Китай. Но, наверное, Россия пришла поздно", - отметил дипломат.
Он также рассказал о ситуации с поставками зерна. "Мы покупаем зерно не в России, а на свободном рынке – там, где есть. Напрямую у России закупать неудобно, потому что мы закупаем маленькими объемами, и нам невыгодно будет заказывать в России, ради этого грузить целый корабль в Эритрею будет дорого. Вот поэтому мы покупаем у тех, кто покупает оптом", - пояснил посол.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.