https://ria.ru/20230108/tury-1843044364.html

Овчинский: в онлайн-турах на заводы Москвы побывали свыше 7,2 млн человек

Овчинский: в онлайн-турах на заводы Москвы побывали свыше 7,2 млн человек - РИА Новости, 08.01.2023

Овчинский: в онлайн-турах на заводы Москвы побывали свыше 7,2 млн человек

В 2022 году в рамках проекта "Открой#Моспром" состоялось 12 онлайн-экскурсий по столичным заводам и фабрикам, которые посмотрели более 7,2 миллиона человек,... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T09:18

2023-01-08T09:18

2023-01-08T09:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. В 2022 году в рамках проекта "Открой#Моспром" состоялось 12 онлайн-экскурсий по столичным заводам и фабрикам, которые посмотрели более 7,2 миллиона человек, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Онлайн-экскурсии проводятся в двух форматах. В рамках первого звездные гости ведут для зрителей прямой эфир со столичных производств. Второй предполагает размещение видеотуров в соцсетях и на сайте проекта, где ведущие и специалисты предприятий проводят экскурсии по промплощадкам."Онлайн-формат – отличная возможность больше узнать о столичной промышленности, в удобное время и из любого места посетить фабрики и заводы. В 2022 году состоялось 12 виртуальных туров, которые посмотрели свыше 7,2 миллиона зрителей. Четыре из них прошли с участием звездных гостей: прямые эфиры с производств вели артисты театра и кино, а также известные спортсмены", – отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Например, в рамках экскурсии на "Агрохолдинг Московский" зрителям показали процесс выращивания овощей и съедобных цветов, а также теплицы нового поколения с системой "умный дом". На столичном производстве "Ортомода" рассказали, как разрабатывается и создается ортопедическая обувь.Серию виртуальных экскурсий с участием знаменитостей в 2022 году открыла актриса театра и кино Ирина Безрукова. Она посетила научно-производственное объединение "Молния", которое разрабатывает и создает образцы авиационно-космической и ракетной техники, а также проводит множество исследований и испытаний. Затем певец Анатолий Цой провел прямой эфир с шоколадной фабрики French Kiss, где выпускают конфеты ручной работы. Певица Мари Краймбрери побывала на московском производстве очков "Айкрафт". Завершила звездный сезон на комбинате напитков "Очаково" двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

https://ria.ru/20221219/pribor-1839612192.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владислав овчинский, москва