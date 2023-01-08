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Овчинский: в онлайн-турах на заводы Москвы побывали свыше 7,2 млн человек - РИА Новости, 08.01.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20230108/tury-1843044364.html
Овчинский: в онлайн-турах на заводы Москвы побывали свыше 7,2 млн человек
Овчинский: в онлайн-турах на заводы Москвы побывали свыше 7,2 млн человек - РИА Новости, 08.01.2023
Овчинский: в онлайн-турах на заводы Москвы побывали свыше 7,2 млн человек
В 2022 году в рамках проекта "Открой#Моспром" состоялось 12 онлайн-экскурсий по столичным заводам и фабрикам, которые посмотрели более 7,2 миллиона человек,... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T09:18
2023-01-08T09:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. В 2022 году в рамках проекта "Открой#Моспром" состоялось 12 онлайн-экскурсий по столичным заводам и фабрикам, которые посмотрели более 7,2 миллиона человек, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Онлайн-экскурсии проводятся в двух форматах. В рамках первого звездные гости ведут для зрителей прямой эфир со столичных производств. Второй предполагает размещение видеотуров в соцсетях и на сайте проекта, где ведущие и специалисты предприятий проводят экскурсии по промплощадкам."Онлайн-формат – отличная возможность больше узнать о столичной промышленности, в удобное время и из любого места посетить фабрики и заводы. В 2022 году состоялось 12 виртуальных туров, которые посмотрели свыше 7,2 миллиона зрителей. Четыре из них прошли с участием звездных гостей: прямые эфиры с производств вели артисты театра и кино, а также известные спортсмены", – отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Например, в рамках экскурсии на "Агрохолдинг Московский" зрителям показали процесс выращивания овощей и съедобных цветов, а также теплицы нового поколения с системой "умный дом". На столичном производстве "Ортомода" рассказали, как разрабатывается и создается ортопедическая обувь.Серию виртуальных экскурсий с участием знаменитостей в 2022 году открыла актриса театра и кино Ирина Безрукова. Она посетила научно-производственное объединение "Молния", которое разрабатывает и создает образцы авиационно-космической и ракетной техники, а также проводит множество исследований и испытаний. Затем певец Анатолий Цой провел прямой эфир с шоколадной фабрики French Kiss, где выпускают конфеты ручной работы. Певица Мари Краймбрери побывала на московском производстве очков "Айкрафт". Завершила звездный сезон на комбинате напитков "Очаково" двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва
09:18 08.01.2023
 

Овчинский: в онлайн-турах на заводы Москвы побывали свыше 7,2 млн человек

© Фото : предоставлено пресс-службой Департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыРуководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. В 2022 году в рамках проекта "Открой#Моспром" состоялось 12 онлайн-экскурсий по столичным заводам и фабрикам, которые посмотрели более 7,2 миллиона человек, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Онлайн-экскурсии проводятся в двух форматах. В рамках первого звездные гости ведут для зрителей прямой эфир со столичных производств. Второй предполагает размещение видеотуров в соцсетях и на сайте проекта, где ведущие и специалисты предприятий проводят экскурсии по промплощадкам.
© Фото : предоставлено организаторами проекта "Открой#Моспром"Онлайн-экскурсия по столичным заводам в рамках проекта "Открой#Моспром"
Онлайн-экскурсия по столичным заводам в рамках проекта Открой#Моспром
1 из 4
Онлайн-экскурсия по столичным заводам в рамках проекта "Открой#Моспром"
© Фото : предоставлено организаторами проекта "Открой#Моспром"
© Фото : предоставлено организаторами проекта "Открой#Моспром"Онлайн-экскурсия по столичным заводам в рамках проекта "Открой#Моспром"
Онлайн-экскурсия по столичным заводам в рамках проекта Открой#Моспром
2 из 4
Онлайн-экскурсия по столичным заводам в рамках проекта "Открой#Моспром"
© Фото : предоставлено организаторами проекта "Открой#Моспром"
© Фото : предоставлено организаторами проекта "Открой#Моспром"Онлайн-экскурсия по столичным заводам в рамках проекта "Открой#Моспром"
Онлайн-экскурсия по столичным заводам в рамках проекта Открой#Моспром
3 из 4
Онлайн-экскурсия по столичным заводам в рамках проекта "Открой#Моспром"
© Фото : предоставлено организаторами проекта "Открой#Моспром"
© Фото : предоставлено организаторами проекта "Открой#Моспром"Онлайн-экскурсия по столичным заводам в рамках проекта "Открой#Моспром"
Онлайн-экскурсия по столичным заводам в рамках проекта Открой#Моспром
4 из 4
Онлайн-экскурсия по столичным заводам в рамках проекта "Открой#Моспром"
© Фото : предоставлено организаторами проекта "Открой#Моспром"
1 из 4
Онлайн-экскурсия по столичным заводам в рамках проекта "Открой#Моспром"
© Фото : предоставлено организаторами проекта "Открой#Моспром"
2 из 4
Онлайн-экскурсия по столичным заводам в рамках проекта "Открой#Моспром"
© Фото : предоставлено организаторами проекта "Открой#Моспром"
3 из 4
Онлайн-экскурсия по столичным заводам в рамках проекта "Открой#Моспром"
© Фото : предоставлено организаторами проекта "Открой#Моспром"
4 из 4
Онлайн-экскурсия по столичным заводам в рамках проекта "Открой#Моспром"
© Фото : предоставлено организаторами проекта "Открой#Моспром"
"Онлайн-формат – отличная возможность больше узнать о столичной промышленности, в удобное время и из любого места посетить фабрики и заводы. В 2022 году состоялось 12 виртуальных туров, которые посмотрели свыше 7,2 миллиона зрителей. Четыре из них прошли с участием звездных гостей: прямые эфиры с производств вели артисты театра и кино, а также известные спортсмены", – отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Например, в рамках экскурсии на "Агрохолдинг Московский" зрителям показали процесс выращивания овощей и съедобных цветов, а также теплицы нового поколения с системой "умный дом". На столичном производстве "Ортомода" рассказали, как разрабатывается и создается ортопедическая обувь.
Серию виртуальных экскурсий с участием знаменитостей в 2022 году открыла актриса театра и кино Ирина Безрукова. Она посетила научно-производственное объединение "Молния", которое разрабатывает и создает образцы авиационно-космической и ракетной техники, а также проводит множество исследований и испытаний. Затем певец Анатолий Цой провел прямой эфир с шоколадной фабрики French Kiss, где выпускают конфеты ручной работы. Певица Мари Краймбрери побывала на московском производстве очков "Айкрафт". Завершила звездный сезон на комбинате напитков "Очаково" двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.
В Москве создали сверхмощный прибор для СВЧ-оборудования
19 декабря 2022, 07:13Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Овчинский: в Москве создали сверхмощный прибор для СВЧ-оборудования
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМосква
 
 
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