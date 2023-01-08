https://ria.ru/20230108/tes-1843484990.html
На Украине сообщили о повреждении одной из ТЭС
На Украине сообщили о повреждении одной из ТЭС - РИА Новости, 08.01.2023
На Украине сообщили о повреждении одной из ТЭС
Одна из теплоэлектростанций повреждена на Украине, сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T13:48
2023-01-08T13:48
2023-01-08T13:48
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
дтэк
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Одна из теплоэлектростанций повреждена на Украине, сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК. "В результате обстрела было повреждено оборудование ТЭС. Сразу после окончания атаки энергетики начали оперативно ликвидировать последствия", - говорится в сообщении ДТЭК в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230108/ukraina-1843442913.html
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в мире, жкх, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, дтэк, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, ДТЭК, Вооруженные силы РФ
На Украине сообщили о повреждении одной из ТЭС
Украинская энергокомпания ДТЭК сообщила о повреждении одной из ТЭС после обстрела