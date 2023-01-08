https://ria.ru/20230108/tekhnika-1843523616.html

В ДНР заявили, что переданная Украине военная техника будет "перемолота"

В ДНР заявили, что переданная Украине военная техника будет "перемолота" - РИА Новости, 08.01.2023

В ДНР заявили, что переданная Украине военная техника будет "перемолота"

Вся техника, переданная в рамках новой очередной военной помощи Украине, будет "перемолота" на фронте Вооруженными силами РФ, заявил РИА Новости советник врио... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T20:15

2023-01-08T20:15

2023-01-08T20:45

специальная военная операция на украине

в мире

ян гагин

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сша

россия

евросоюз

воздушно-космические силы россии

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ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Вся техника, переданная в рамках новой очередной военной помощи Украине, будет "перемолота" на фронте Вооруженными силами РФ, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. "На днях озвучены объемы новой военной помощи от ЕС и США Украине. Там включены и танки, и БТР, и РСЗО, и многое другое. С уверенностью могу сказать, что вся эта помощь будет "перемолота" нами на фронте. Воевать мы умеем и научились за это время", - говорит Гагин.Также он выразил надежду, что ВКС РФ будут уничтожать транспортные и железнодорожные узлы и развязки, железнодорожные пути, просто не дадут этой технике оказаться на фронте. На этой неделе США объявили о новом, крупнейшем пакете военной помощи Киеву на 3 миллиарда долларов. Как сообщил Белый дом, в рамках этого пакета 682 миллиона долларов выделят странам восточного блока НАТО на закупку вооружений, а 225 миллионов долларов - на модернизацию украинской армии.

https://ria.ru/20230108/spetsoperatsiya-1840489284.html

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в мире, ян гагин, украина, сша, россия, евросоюз, воздушно-космические силы россии