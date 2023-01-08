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В ДНР заявили, что переданная Украине военная техника будет "перемолота" - РИА Новости, 08.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230108/tekhnika-1843523616.html
В ДНР заявили, что переданная Украине военная техника будет "перемолота"
В ДНР заявили, что переданная Украине военная техника будет "перемолота" - РИА Новости, 08.01.2023
В ДНР заявили, что переданная Украине военная техника будет "перемолота"
Вся техника, переданная в рамках новой очередной военной помощи Украине, будет "перемолота" на фронте Вооруженными силами РФ, заявил РИА Новости советник врио... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T20:15
2023-01-08T20:45
специальная военная операция на украине
в мире
ян гагин
украина
сша
россия
евросоюз
воздушно-космические силы россии
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ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Вся техника, переданная в рамках новой очередной военной помощи Украине, будет "перемолота" на фронте Вооруженными силами РФ, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. "На днях озвучены объемы новой военной помощи от ЕС и США Украине. Там включены и танки, и БТР, и РСЗО, и многое другое. С уверенностью могу сказать, что вся эта помощь будет "перемолота" нами на фронте. Воевать мы умеем и научились за это время", - говорит Гагин.Также он выразил надежду, что ВКС РФ будут уничтожать транспортные и железнодорожные узлы и развязки, железнодорожные пути, просто не дадут этой технике оказаться на фронте. На этой неделе США объявили о новом, крупнейшем пакете военной помощи Киеву на 3 миллиарда долларов. Как сообщил Белый дом, в рамках этого пакета 682 миллиона долларов выделят странам восточного блока НАТО на закупку вооружений, а 225 миллионов долларов - на модернизацию украинской армии.
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в мире, ян гагин, украина, сша, россия, евросоюз, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ян Гагин, Украина, США, Россия, Евросоюз, Воздушно-космические силы России
20:15 08.01.2023 (обновлено: 20:45 08.01.2023)
 
В ДНР заявили, что переданная Украине военная техника будет "перемолота"

Советник Гагин: вся переданная Украине военная техника будет "перемолота" на фронте

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в медиабанкУничтоженная украинская бронетехника
Уничтоженная украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Уничтоженная украинская бронетехника. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Вся техника, переданная в рамках новой очередной военной помощи Украине, будет "перемолота" на фронте Вооруженными силами РФ, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"На днях озвучены объемы новой военной помощи от ЕС и США Украине. Там включены и танки, и БТР, и РСЗО, и многое другое. С уверенностью могу сказать, что вся эта помощь будет "перемолота" нами на фронте. Воевать мы умеем и научились за это время", - говорит Гагин.
Также он выразил надежду, что ВКС РФ будут уничтожать транспортные и железнодорожные узлы и развязки, железнодорожные пути, просто не дадут этой технике оказаться на фронте.
На этой неделе США объявили о новом, крупнейшем пакете военной помощи Киеву на 3 миллиарда долларов. Как сообщил Белый дом, в рамках этого пакета 682 миллиона долларов выделят странам восточного блока НАТО на закупку вооружений, а 225 миллионов долларов - на модернизацию украинской армии.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 18:19Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.01.2023
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯн ГагинУкраинаСШАРоссияЕвросоюзВоздушно-космические силы России
 
 
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