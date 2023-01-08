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В Египте приговорили украинку к пожизненному заключению
В Египте приговорили украинку к пожизненному заключению - РИА Новости, 08.01.2023
В Египте приговорили украинку к пожизненному заключению
Египетский суд приговорил 29-летнюю украинку Людмилу Балакину к пожизненному заключению и штрафу за попытку ввоза наркотиков, сообщила в воскресенье египетская... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T21:28
2023-01-08T21:28
2023-01-08T23:10
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ДОХА, 8 янв — РИА Новости. Египетский суд приговорил 29-летнюю украинку Людмилу Балакину к пожизненному заключению и штрафу за попытку ввоза наркотиков, сообщила в воскресенье египетская газета "Ахбар аль-Яум". Как пишет издание, каирский уголовный суд "вынес приговор в отношении украинской гражданки в виде пожизненного заключения и штрафа в размере 100 тысяч египетских фунтов (более 3,6 тысячи долларов) за попытку незаконного ввоза в страну около четырех килограммов кокаина". Женщину задержали во время проверки в аэропорту Каира. Во время следствия она призналась, что получила наркотики от проживающего за рубежом египтянина, который заплатил ей перевозку. Следствию так и не удалось найти покупателя.
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в мире, египет, украина, каир (город)
В мире, Египет, Украина, Каир (город)
21:28 08.01.2023 (обновлено: 23:10 08.01.2023)
В Египте приговорили украинку к пожизненному заключению
Ахбар аль-Яум: суд в Египте дал украинке пожизненный срок за контрабанду наркотиков