https://ria.ru/20230108/sud-1843532228.html

В Египте приговорили украинку к пожизненному заключению

В Египте приговорили украинку к пожизненному заключению - РИА Новости, 08.01.2023

В Египте приговорили украинку к пожизненному заключению

Египетский суд приговорил 29-летнюю украинку Людмилу Балакину к пожизненному заключению и штрафу за попытку ввоза наркотиков, сообщила в воскресенье египетская... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T21:28

2023-01-08T21:28

2023-01-08T23:10

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ДОХА, 8 янв — РИА Новости. Египетский суд приговорил 29-летнюю украинку Людмилу Балакину к пожизненному заключению и штрафу за попытку ввоза наркотиков, сообщила в воскресенье египетская газета "Ахбар аль-Яум". Как пишет издание, каирский уголовный суд "вынес приговор в отношении украинской гражданки в виде пожизненного заключения и штрафа в размере 100 тысяч египетских фунтов (более 3,6 тысячи долларов) за попытку незаконного ввоза в страну около четырех килограммов кокаина". Женщину задержали во время проверки в аэропорту Каира. Во время следствия она призналась, что получила наркотики от проживающего за рубежом египтянина, который заплатил ей перевозку. Следствию так и не удалось найти покупателя.

https://ria.ru/20221215/proverka-1838985142.html

египет

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в мире, египет, украина, каир (город)