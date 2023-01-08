https://ria.ru/20230108/ssha-1843496975.html

"Все потеряно". В США сочли слова главкома ВСУ Залужного криком о помощи

"Все потеряно". В США сочли слова главкома ВСУ Залужного криком о помощи - РИА Новости, 08.01.2023

"Все потеряно". В США сочли слова главкома ВСУ Залужного криком о помощи

Слова украинского главнокомандующего Валерия Залужного о необходимости поставок танков и БМП из стран НАТО свидетельствуют о критической нехватке военной... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T15:47

2023-01-08T15:47

2023-01-08T17:04

специальная военная операция на украине

в мире

валерий залужный

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россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Слова украинского главнокомандующего Валерия Залужного о необходимости поставок танков и БМП из стран НАТО свидетельствуют о критической нехватке военной техники в ВСУ, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Украинцы сожгли большую часть своих танков и БМП. <…> Залужный потерял все. Ему нужно восстановить потенциал. ВСУ передвигаются на легкобронированной технике, в основном на укрепленных внедорожниках. Так они доставляют своих солдат. Это нежизнеспособно в реалиях современных мобильных столкновений", — объяснил он.По мнению эксперта, с наступлением холодов российская армия получила еще одно преимущество перед противником благодаря лучшему техническому оснащению.В декабре Залужный заявил журналу Economist, что с нынешними ресурсами он не может провести новую большую операцию. По его словам, чтобы вернуться на позиции от 23 февраля, ему нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц, которых у украинской армии нет.Вслед за тем Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Киеву на рекордные три миллиарда долларов. В него войдут, в частности боевые машины пехоты Bradley. Германия пообещала выделить БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, а Франция — колесные танки AMX-10RC.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230108/pushkov-1843488371.html

https://ria.ru/20230107/nemtsy-1843316800.html

https://ria.ru/20230107/rossiya-1843308012.html

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, валерий залужный, украина, россия, вооруженные силы украины