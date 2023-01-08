https://ria.ru/20230108/ssha-1843456253.html

Пушков назвал условие, при котором США перестанут поддерживать Украину

Пушков назвал условие, при котором США перестанут поддерживать Украину - РИА Новости, 08.01.2023

Пушков назвал условие, при котором США перестанут поддерживать Украину

Вашингтон может значительно сократить помощь Киеву, если убедится в бесперспективности поддержки Украины, считает сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T10:01

2023-01-08T10:01

2023-01-08T11:28

в мире

алексей пушков

кевин маккарти

украина

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Вашингтон может значительно сократить помощь Киеву, если убедится в бесперспективности поддержки Украины, считает сенатор Алексей Пушков.Однако, по его словам, демократы, выступающие за накачивание Киева оружием и деньгами, имеют "свои рычаги давления".Ранее члены палаты представителей по итогам голосования избрали лидера республиканцев Кевина Маккарти на должность спикера палаты, завершив тем самым длившиеся четыре дня дебаты.Маккарти заявлял, что в случае избрания будет настаивать на усилении контроля за военными расходами, в том числе на Украину.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Тем не менее некоторые западные политики не раз заявляли, что военная поддержка Украины ставит под удар безопасность стран НАТО: многие государства уже столкнулись с дефицитом артиллерийских боеприпасов.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230108/zelenskiy-1843438893.html

https://ria.ru/20230108/faktory-1843434665.html

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киев

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Мадина Моргоева

в мире, алексей пушков, кевин маккарти, украина, киев, сша, нато, telegram