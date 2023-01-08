10:01 08.01.2023 (обновлено: 11:28 08.01.2023)
Пушков назвал условие, при котором США перестанут поддерживать Украину
Сенатор Пушков: США сократят военную помощь Украине, если убедятся в ее бесперспективности
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Вашингтон может значительно сократить помощь Киеву, если убедится в бесперспективности поддержки Украины, считает сенатор Алексей Пушков.
"Самый реалистичный сценарий — сокращение расходов на Украину ввиду снижения военного бюджета при ужесточении контроля над выделенной помощью. Ее сильное сокращение в будущем возможно в одном случае: если в США убедятся в бесперспективности военной поддержки Украины", — написал он в Telegram.
Однако, по его словам, демократы, выступающие за накачивание Киева оружием и деньгами, имеют "свои рычаги давления".
Ранее члены палаты представителей по итогам голосования избрали лидера республиканцев Кевина Маккарти на должность спикера палаты, завершив тем самым длившиеся четыре дня дебаты.
Маккарти заявлял, что в случае избрания будет настаивать на усилении контроля за военными расходами, в том числе на Украину.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Тем не менее некоторые западные политики не раз заявляли, что военная поддержка Украины ставит под удар безопасность стран НАТО: многие государства уже столкнулись с дефицитом артиллерийских боеприпасов.
Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.