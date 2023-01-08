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Минобороны объявило об операции возмездия за удар ВСУ по Макеевке - РИА Новости, 08.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230108/spetsopertsiya-1843493994.html
Минобороны объявило об операции возмездия за удар ВСУ по Макеевке
Минобороны объявило об операции возмездия за удар ВСУ по Макеевке - РИА Новости, 08.01.2023
Минобороны объявило об операции возмездия за удар ВСУ по Макеевке
Командование Объединенной группировки российских войск провело операцию возмездия в ответ на преступный удар киевского режима по пункту временной дислокации... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T15:29
2023-01-08T18:11
специальная военная операция на украине
безопасность
макеевка
краматорск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Командование Объединенной группировки российских войск провело операцию возмездия в ответ на преступный удар киевского режима по пункту временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке, заявило Минобороны.Там пояснили, что за прошедшие сутки средства разведки определили местонахождение пунктов базирования украинских боевиков в городе Краматорске. Эту информацию достоверно подтвердили по нескольким независимым каналам. В общежитии № 28 находилось более 700 бойцов ВСУ, а в общежитии № 47 — свыше 600. "В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожены более 600 украинских военнослужащих", — говорится в сводке.В первые минуты нового года украинская армия выпустила из РСЗО HIMARS шесть ракет по пункту временной дислокации российских солдат в районе Макеевки. Четыре ракеты попали в здание, из-за чего там обрушились перекрытия. По последним данным, погибли 89 военнослужащих, среди них — заместитель командира полка.Основной причиной гибели военных в Минобороны назвали использование телефонов, которые смогли запеленговать украинские войска. В военном ведомстве подчеркнули, что примут все меры, чтобы исключить подобные происшествия в будущем, а по итогам расследования виновных привлекут к ответственности.
https://ria.ru/20230104/makeevka-1843014936.html
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Конашенков об ответной атаке за удар по пункту временной дислокации в Макеевке
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безопасность, макеевка, краматорск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Макеевка, Краматорск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
15:29 08.01.2023 (обновлено: 18:11 08.01.2023)
 
Минобороны объявило об операции возмездия за удар ВСУ по Макеевке

Минобороны сообщило о проведении ВС России операции возмездия за удар ВСУ по Макеевке

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Командование Объединенной группировки российских войск провело операцию возмездия в ответ на преступный удар киевского режима по пункту временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке, заявило Минобороны.
Там пояснили, что за прошедшие сутки средства разведки определили местонахождение пунктов базирования украинских боевиков в городе Краматорске. Эту информацию достоверно подтвердили по нескольким независимым каналам. В общежитии № 28 находилось более 700 бойцов ВСУ, а в общежитии № 47 — свыше 600.
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"В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожены более 600 украинских военнослужащих", — говорится в сводке.
В первые минуты нового года украинская армия выпустила из РСЗО HIMARS шесть ракет по пункту временной дислокации российских солдат в районе Макеевки. Четыре ракеты попали в здание, из-за чего там обрушились перекрытия. По последним данным, погибли 89 военнослужащих, среди них — заместитель командира полка.
Основной причиной гибели военных в Минобороны назвали использование телефонов, которые смогли запеленговать украинские войска. В военном ведомстве подчеркнули, что примут все меры, чтобы исключить подобные происшествия в будущем, а по итогам расследования виновных привлекут к ответственности.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМакеевкаКраматорскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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