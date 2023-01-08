https://ria.ru/20230108/spetsopertsiya-1843493994.html

Минобороны объявило об операции возмездия за удар ВСУ по Макеевке

Минобороны объявило об операции возмездия за удар ВСУ по Макеевке - РИА Новости, 08.01.2023

Минобороны объявило об операции возмездия за удар ВСУ по Макеевке

Командование Объединенной группировки российских войск провело операцию возмездия в ответ на преступный удар киевского режима по пункту временной дислокации... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T15:29

2023-01-08T15:29

2023-01-08T18:11

специальная военная операция на украине

безопасность

макеевка

краматорск

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Командование Объединенной группировки российских войск провело операцию возмездия в ответ на преступный удар киевского режима по пункту временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке, заявило Минобороны.Там пояснили, что за прошедшие сутки средства разведки определили местонахождение пунктов базирования украинских боевиков в городе Краматорске. Эту информацию достоверно подтвердили по нескольким независимым каналам. В общежитии № 28 находилось более 700 бойцов ВСУ, а в общежитии № 47 — свыше 600. "В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожены более 600 украинских военнослужащих", — говорится в сводке.В первые минуты нового года украинская армия выпустила из РСЗО HIMARS шесть ракет по пункту временной дислокации российских солдат в районе Макеевки. Четыре ракеты попали в здание, из-за чего там обрушились перекрытия. По последним данным, погибли 89 военнослужащих, среди них — заместитель командира полка.Основной причиной гибели военных в Минобороны назвали использование телефонов, которые смогли запеленговать украинские войска. В военном ведомстве подчеркнули, что примут все меры, чтобы исключить подобные происшествия в будущем, а по итогам расследования виновных привлекут к ответственности.

https://ria.ru/20230104/makeevka-1843014936.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

краматорск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков об ответной атаке за удар по пункту временной дислокации в Макеевке Конашенков об ответной атаке за удар по пункту временной дислокации в Макеевке 2023-01-08T15:29 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, макеевка, краматорск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)