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Спецоперация, 8 января: ВС России провели операцию возмездия за Макеевку - РИА Новости, 08.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230108/spetsoperatsiya-1843516370.html
Спецоперация, 8 января: ВС России провели операцию возмездия за Макеевку
Спецоперация, 8 января: ВС России провели операцию возмездия за Макеевку - РИА Новости, 08.01.2023
Спецоперация, 8 января: ВС России провели операцию возмездия за Макеевку
ВС РФ в ходе операции возмездия за Макеевку уничтожили массированным ракетным ударом более 600 военных Украины в Краматорске, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T19:05
2023-01-08T19:05
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
воздушно-космические силы россии
луганскгаз
сцкк
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. ВС РФ в ходе операции возмездия за Макеевку уничтожили массированным ракетным ударом более 600 военных Украины в Краматорске, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что на Купянском направлении в районе Новоселовского в ЛНР и Синьковки в Харьковской области ВС РФ уничтожили более 30 украинских военнослужащих и 4 единицы техники, а на Красно-Лиманском - более 50 украинских военнослужащих и пять единиц техники. Кроме того отмечалось, что на донецком направлении ВС РФ сорвали контратаку на позиции российских войск в направлении Спорного в ДНР, уничтожив до 70 украинских военнослужащих и три единицы техники, а на Южно-Донецком направлении российские военные пресекли действия украинских диверсионно-разведывательных групп, уничтожив более 40 украинских военных, БТР и три автомобиля. Также российские авиация и артиллерия поразили склады вооружения и боеприпасов двух украинских бригад в ДНР. В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ нанесли поражение украинским артиллерийским расчетам гаубичной батареи 59-й мотопехотной бригады и РСЗО "Град" в ДНР. Всего за минувшие сутки российские системы ПВО сбили 5 украинских беспилотников, 10 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", противорадарную ракету HARM. Российская истребительная авиация за сутки сбила 5 украинских военных самолетов. Также в Минобороны сообщили, что в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность. На данный момент им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации. Обстрелы со стороны украинских войскВ воскресенье украинские войска выпустили ракету из оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У" по населенному пункту Зугрэс под Донецком, а также пять ракет из РСЗО по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, украинские войска выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка. В результате обстрелов населенных пунктов Новый свет и Зугрэс в ДНР украинскими войсками две тепловые электростанции (ТЭС) получили повреждения. Кроме того, при обстреле Еленовки украинскими войсками повреждения получил автомагазин. Специалисты завершили ремонтные работы на месте аварии на газопроводе в Лутугино в ЛНР, возгорание было ликвидировано, сообщил "Луганскгаз". Предприятие отмечало, что около 13 тысяч абонентов остались без газа. В МЧС ЛНР предварительной причиной ЧП назвали подрыв. По этому факту позже возбудили уголовное дело по статье "диверсия". Согласно данным собеседника агентства, там проводились следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, "направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления". Мощность взрывного устройства, сработавшего у газопровода в ЛНР, по предварительным данным, составила около 500 г в тротиловом эквиваленте, сообщили в полиции региона. На данный момент, по словам властей ЛНР, все абоненты, оставшиеся без газа из-за диверсии в Лутугино, подключены к газоснабжению.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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Евгения Нефедова
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, луганскгаз, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Воздушно-космические силы России, Луганскгаз, СЦКК
19:05 08.01.2023
 
Спецоперация, 8 января: ВС России провели операцию возмездия за Макеевку

ВС России уничтожили более 600 военных Украины в ходе операции возмездия за Макеевку

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции на Запорожском направлении
Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции на Запорожском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. ВС РФ в ходе операции возмездия за Макеевку уничтожили массированным ракетным ударом более 600 военных Украины в Краматорске, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
В ведомстве добавили, что на Купянском направлении в районе Новоселовского в ЛНР и Синьковки в Харьковской области ВС РФ уничтожили более 30 украинских военнослужащих и 4 единицы техники, а на Красно-Лиманском - более 50 украинских военнослужащих и пять единиц техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Кроме того отмечалось, что на донецком направлении ВС РФ сорвали контратаку на позиции российских войск в направлении Спорного в ДНР, уничтожив до 70 украинских военнослужащих и три единицы техники, а на Южно-Донецком направлении российские военные пресекли действия украинских диверсионно-разведывательных групп, уничтожив более 40 украинских военных, БТР и три автомобиля. Также российские авиация и артиллерия поразили склады вооружения и боеприпасов двух украинских бригад в ДНР.
В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ нанесли поражение украинским артиллерийским расчетам гаубичной батареи 59-й мотопехотной бригады и РСЗО "Град" в ДНР. Всего за минувшие сутки российские системы ПВО сбили 5 украинских беспилотников, 10 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", противорадарную ракету HARM. Российская истребительная авиация за сутки сбила 5 украинских военных самолетов.
Также в Минобороны сообщили, что в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность. На данный момент им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

Обстрелы со стороны украинских войск

В воскресенье украинские войска выпустили ракету из оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У" по населенному пункту Зугрэс под Донецком, а также пять ракет из РСЗО по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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Кроме того, украинские войска выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка. В результате обстрелов населенных пунктов Новый свет и Зугрэс в ДНР украинскими войсками две тепловые электростанции (ТЭС) получили повреждения. Кроме того, при обстреле Еленовки украинскими войсками повреждения получил автомагазин.
Специалисты завершили ремонтные работы на месте аварии на газопроводе в Лутугино в ЛНР, возгорание было ликвидировано, сообщил "Луганскгаз". Предприятие отмечало, что около 13 тысяч абонентов остались без газа. В МЧС ЛНР предварительной причиной ЧП назвали подрыв.
По этому факту позже возбудили уголовное дело по статье "диверсия". Согласно данным собеседника агентства, там проводились следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, "направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления".
Мощность взрывного устройства, сработавшего у газопровода в ЛНР, по предварительным данным, составила около 500 г в тротиловом эквиваленте, сообщили в полиции региона. На данный момент, по словам властей ЛНР, все абоненты, оставшиеся без газа из-за диверсии в Лутугино, подключены к газоснабжению.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВоздушно-космические силы РоссииЛуганскгазСЦКК
 
 
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