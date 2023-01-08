https://ria.ru/20230108/spetsoperatsiya-1843516370.html

Спецоперация, 8 января: ВС России провели операцию возмездия за Макеевку

Спецоперация, 8 января: ВС России провели операцию возмездия за Макеевку - РИА Новости, 08.01.2023

Спецоперация, 8 января: ВС России провели операцию возмездия за Макеевку

ВС РФ в ходе операции возмездия за Макеевку уничтожили массированным ракетным ударом более 600 военных Украины в Краматорске, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T19:05

2023-01-08T19:05

2023-01-08T19:05

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

воздушно-космические силы россии

луганскгаз

сцкк

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. ВС РФ в ходе операции возмездия за Макеевку уничтожили массированным ракетным ударом более 600 военных Украины в Краматорске, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что на Купянском направлении в районе Новоселовского в ЛНР и Синьковки в Харьковской области ВС РФ уничтожили более 30 украинских военнослужащих и 4 единицы техники, а на Красно-Лиманском - более 50 украинских военнослужащих и пять единиц техники. Кроме того отмечалось, что на донецком направлении ВС РФ сорвали контратаку на позиции российских войск в направлении Спорного в ДНР, уничтожив до 70 украинских военнослужащих и три единицы техники, а на Южно-Донецком направлении российские военные пресекли действия украинских диверсионно-разведывательных групп, уничтожив более 40 украинских военных, БТР и три автомобиля. Также российские авиация и артиллерия поразили склады вооружения и боеприпасов двух украинских бригад в ДНР. В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ нанесли поражение украинским артиллерийским расчетам гаубичной батареи 59-й мотопехотной бригады и РСЗО "Град" в ДНР. Всего за минувшие сутки российские системы ПВО сбили 5 украинских беспилотников, 10 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", противорадарную ракету HARM. Российская истребительная авиация за сутки сбила 5 украинских военных самолетов. Также в Минобороны сообщили, что в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность. На данный момент им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации. Обстрелы со стороны украинских войскВ воскресенье украинские войска выпустили ракету из оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У" по населенному пункту Зугрэс под Донецком, а также пять ракет из РСЗО по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, украинские войска выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка. В результате обстрелов населенных пунктов Новый свет и Зугрэс в ДНР украинскими войсками две тепловые электростанции (ТЭС) получили повреждения. Кроме того, при обстреле Еленовки украинскими войсками повреждения получил автомагазин. Специалисты завершили ремонтные работы на месте аварии на газопроводе в Лутугино в ЛНР, возгорание было ликвидировано, сообщил "Луганскгаз". Предприятие отмечало, что около 13 тысяч абонентов остались без газа. В МЧС ЛНР предварительной причиной ЧП назвали подрыв. По этому факту позже возбудили уголовное дело по статье "диверсия". Согласно данным собеседника агентства, там проводились следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, "направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления". Мощность взрывного устройства, сработавшего у газопровода в ЛНР, по предварительным данным, составила около 500 г в тротиловом эквиваленте, сообщили в полиции региона. На данный момент, по словам властей ЛНР, все абоненты, оставшиеся без газа из-за диверсии в Лутугино, подключены к газоснабжению.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230108/ucheniya-1843509636.html

https://ria.ru/20230108/plennye-1843497421.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, луганскгаз, сцкк