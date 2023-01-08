https://ria.ru/20230108/sotrudnichestvo-1843459151.html

Эритрея намерена продолжать сотрудничество с Россией в военной сфере

Эритрея намерена продолжать сотрудничество с Россией в военной сфере - РИА Новости, 08.01.2023

Эритрея намерена продолжать сотрудничество с Россией в военной сфере

Эритрея продолжит военно-техническое сотрудничество с Россией, не оглядываясь на Запад, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Петрос Цеггай. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T10:17

2023-01-08T10:17

2023-01-08T10:17

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Эритрея продолжит военно-техническое сотрудничество с Россией, не оглядываясь на Запад, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Петрос Цеггай.Он пояснил, что во времена СССР в Эритрею приезжали технические специалисты, которые могли настраивать вертолеты, обучать военных летчиков, танкистов."Когда мы закупали военную технику, вместе с ней также присылали специалистов. Но когда против нас ввели санкции, мы ни одной пули не могли купить. Россия тоже не могла нарушать это эмбарго. Нас все бойкотировали, но как-то выжили", - заявил посол."Наше сотрудничество будет продолжаться, также в области подготовки специалистов. У нас все оружие советское и российское, так что это очевидно. Во время войны (с Эфиопией – ред.) мы здесь покупали, и везде, где было советское оружие – на Украине, в Болгарии, даже в Восточной Германии, в основном запчасти", - отметил дипломат."Мы будем продолжать военно-техническое сотрудничество с Россией, не оглядываясь на Запад, потому что они уже 80 лет против нас, и мы не думаем пока, что они с нами будут работать. Пока мы им говорим, что мы хотим идти своим путем, они этого не будут делать", - подчеркнул Цеггай.Он добавил, что воссоздать советскую военную базу на Красном море, которая была построена в являвшейся частью Эфиопии Эритрее, сейчас невозможно, поскольку Асмэра больше не хочет пускать на свою территорию иностранных военных."Мы против того, чтобы иметь иностранные базы на своей территории. Раньше в Асмэре также была американская база, это Эфиопия им разрешила, без нашего согласия. Она тогда была полностью закрытой, никого туда не пускали", - пояснил дипломат. По его словам, сейчас эта база не функционирует. "Она была нужна для разведки, поскольку она расположена высоко в горах – им дал ее Хайле Селассие (император Эфиопии – ред.), чтобы американцы помогли сохранить Эритрею в составе Эфиопии. Сейчас для разведки есть спутники", - добавил эритрейский посол.Читайте полный текст интервью Петроса Цеггая >>

https://ria.ru/20230108/afrika-1843442106.html

https://ria.ru/20230104/mid-1843003698.html

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эритрея, россия, эфиопия, в мире