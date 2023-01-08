https://ria.ru/20230108/shtraf-1843320932.html

Автоэксперт рассказал, какой штраф можно оспорить зимой

Автоэксперт рассказал, какой штраф можно оспорить зимой - РИА Новости, 08.01.2023

Автоэксперт рассказал, какой штраф можно оспорить зимой

Российскому автомобилисту зимой легче, чем в другое время года, оспорить штраф за пересечение сплошной линии дорожной разметки, считает член Общественной... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T02:15

2023-01-08T02:15

2023-01-08T02:15

общество

авто

россия

александр холодов

штрафы

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Российскому автомобилисту зимой легче, чем в другое время года, оспорить штраф за пересечение сплошной линии дорожной разметки, считает член Общественной палаты, вице-председатель межрегиональной общественной организации "Комитет по защите прав автовладельцев" Александр Холодов. В интервью радио Sputnik он уточнил, при каких условиях это можно сделать.Средства автоматической фотовидеофиксации обычно не реагируют на нарушение требований разметки, если дорога покрыта снегом, отметил Холодов.Автолюбитель, все-таки получивший постановление о штрафе после пересечения сплошной линии разметки на заснеженной дороге, может его обжаловать, уверен эксперт."Если штраф все-таки назначен, то у автомобилиста есть достаточно большой шанс оспорить его в суде или обжаловать в том органе, который вынес постановление (о штрафе. — Прим. ред.). Особенно, если есть запись видеорегистратора, которая показывает, что увидеть разметку было невозможно", — добавил Холодов.Однако разметка очень часто дублирует другие требования Правил дорожного движения, продолжил он. Так, при пересечении сплошной линии водитель может одновременно не обратить внимания на знак "Крутой поворот" или проигнорировать запрет выезжать на встречную полосу, привел примеры автоэксперт."Если стоит знак "Крутой поворот" и ограничена зона видимости, автомобилист должен понимать, где находится сплошная линия разметки, независимо от того, видна она или нет. За выезд на встречную полосу там, где две и более полосы в каждую сторону, будут штрафовать — здесь все очевидно, и разметка не нужна, такой запрет установлен пунктом 9.2 ПДД", — сказал Холодов.По его словам, аналогичной будет ситуация и с выездом на полосу для общественного транспорта, которая тоже обозначена дорожными знаками, а не только разметкой.Для того, чтобы обжалование штрафа увенчалось успехом, недостаточно снега на проезжей части. Нужно, чтобы денежное взыскание было наложено именно за нарушение требований дорожной разметки, подчеркнул автоэксперт."Это только в том случае, если автомобилисту вменяют лишь нарушение требований разметки (штраф 500 рублей. — Прим. ред.) — перестроение без выезда на встречную полосу там, где это не запрещено ничем, кроме разметки", — объяснил Холодов.

https://ria.ru/20221219/nakazanie-1839619906.html

https://ria.ru/20221128/shtraf-1834646070.html

https://ria.ru/20221012/shtraf-1823258594.html

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общество, авто, россия, александр холодов, штрафы