Рейтинг@Mail.ru
Автоэксперт рассказал, какой штраф можно оспорить зимой - РИА Новости, 08.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230108/shtraf-1843320932.html
Автоэксперт рассказал, какой штраф можно оспорить зимой
Автоэксперт рассказал, какой штраф можно оспорить зимой - РИА Новости, 08.01.2023
Автоэксперт рассказал, какой штраф можно оспорить зимой
Российскому автомобилисту зимой легче, чем в другое время года, оспорить штраф за пересечение сплошной линии дорожной разметки, считает член Общественной... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T02:15
2023-01-08T02:15
общество
авто
россия
александр холодов
штрафы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766723772_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a5c5716f903dd06eda65374b2ab73480.jpg
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Российскому автомобилисту зимой легче, чем в другое время года, оспорить штраф за пересечение сплошной линии дорожной разметки, считает член Общественной палаты, вице-председатель межрегиональной общественной организации "Комитет по защите прав автовладельцев" Александр Холодов. В интервью радио Sputnik он уточнил, при каких условиях это можно сделать.Средства автоматической фотовидеофиксации обычно не реагируют на нарушение требований разметки, если дорога покрыта снегом, отметил Холодов.Автолюбитель, все-таки получивший постановление о штрафе после пересечения сплошной линии разметки на заснеженной дороге, может его обжаловать, уверен эксперт."Если штраф все-таки назначен, то у автомобилиста есть достаточно большой шанс оспорить его в суде или обжаловать в том органе, который вынес постановление (о штрафе. — Прим. ред.). Особенно, если есть запись видеорегистратора, которая показывает, что увидеть разметку было невозможно", — добавил Холодов.Однако разметка очень часто дублирует другие требования Правил дорожного движения, продолжил он. Так, при пересечении сплошной линии водитель может одновременно не обратить внимания на знак "Крутой поворот" или проигнорировать запрет выезжать на встречную полосу, привел примеры автоэксперт."Если стоит знак "Крутой поворот" и ограничена зона видимости, автомобилист должен понимать, где находится сплошная линия разметки, независимо от того, видна она или нет. За выезд на встречную полосу там, где две и более полосы в каждую сторону, будут штрафовать — здесь все очевидно, и разметка не нужна, такой запрет установлен пунктом 9.2 ПДД", — сказал Холодов.По его словам, аналогичной будет ситуация и с выездом на полосу для общественного транспорта, которая тоже обозначена дорожными знаками, а не только разметкой.Для того, чтобы обжалование штрафа увенчалось успехом, недостаточно снега на проезжей части. Нужно, чтобы денежное взыскание было наложено именно за нарушение требований дорожной разметки, подчеркнул автоэксперт."Это только в том случае, если автомобилисту вменяют лишь нарушение требований разметки (штраф 500 рублей. — Прим. ред.) — перестроение без выезда на встречную полосу там, где это не запрещено ничем, кроме разметки", — объяснил Холодов.
https://ria.ru/20221219/nakazanie-1839619906.html
https://ria.ru/20221128/shtraf-1834646070.html
https://ria.ru/20221012/shtraf-1823258594.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766723772_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_493e42260e58b15cd293ebe117b31281.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, авто, россия, александр холодов, штрафы
Общество, Авто, Россия, Александр Холодов, Штрафы
02:15 08.01.2023
 
Автоэксперт рассказал, какой штраф можно оспорить зимой

Автоэксперт Холодов: зимой можно оспорить штраф за пересечение сплошной линии разметки

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ДПС подает водителю сигнал об остановке
Сотрудник ДПС подает водителю сигнал об остановке - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ДПС подает водителю сигнал об остановке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Российскому автомобилисту зимой легче, чем в другое время года, оспорить штраф за пересечение сплошной линии дорожной разметки, считает член Общественной палаты, вице-председатель межрегиональной общественной организации "Комитет по защите прав автовладельцев" Александр Холодов. В интервью радио Sputnik он уточнил, при каких условиях это можно сделать.
Средства автоматической фотовидеофиксации обычно не реагируют на нарушение требований разметки, если дорога покрыта снегом, отметил Холодов.
"Камера не может зафиксировать нарушение, если разметка покрыта снегом. Если на дороге лежит снег, то на фото не будет видно нарушения", — констатировал он.
Автолюбитель, все-таки получивший постановление о штрафе после пересечения сплошной линии разметки на заснеженной дороге, может его обжаловать, уверен эксперт.
Автомобиль Lamborghini - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря 2022, 02:17
Водителям рассказали, что нельзя ставить на авто и как за это накажут
"Если штраф все-таки назначен, то у автомобилиста есть достаточно большой шанс оспорить его в суде или обжаловать в том органе, который вынес постановление (о штрафе. — Прим. ред.). Особенно, если есть запись видеорегистратора, которая показывает, что увидеть разметку было невозможно", — добавил Холодов.
Однако разметка очень часто дублирует другие требования Правил дорожного движения, продолжил он. Так, при пересечении сплошной линии водитель может одновременно не обратить внимания на знак "Крутой поворот" или проигнорировать запрет выезжать на встречную полосу, привел примеры автоэксперт.
"Если стоит знак "Крутой поворот" и ограничена зона видимости, автомобилист должен понимать, где находится сплошная линия разметки, независимо от того, видна она или нет. За выезд на встречную полосу там, где две и более полосы в каждую сторону, будут штрафовать — здесь все очевидно, и разметка не нужна, такой запрет установлен пунктом 9.2 ПДД", — сказал Холодов.
Продажа зимних шин - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября 2022, 01:15
Юрист раскрыл, за какие зимние шины может грозить штраф
По его словам, аналогичной будет ситуация и с выездом на полосу для общественного транспорта, которая тоже обозначена дорожными знаками, а не только разметкой.
Для того, чтобы обжалование штрафа увенчалось успехом, недостаточно снега на проезжей части. Нужно, чтобы денежное взыскание было наложено именно за нарушение требований дорожной разметки, подчеркнул автоэксперт.
"Это только в том случае, если автомобилисту вменяют лишь нарушение требований разметки (штраф 500 рублей. — Прим. ред.) — перестроение без выезда на встречную полосу там, где это не запрещено ничем, кроме разметки", — объяснил Холодов.
Заправочные пистолеты на АЗС - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября 2022, 01:20
Юрист рассказал, за что могут оштрафовать на заправке
 
ОбществоАвтоРоссияАлександр ХолодовШтрафы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала