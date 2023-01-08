https://ria.ru/20230108/sevastopol-1843439570.html

Город-порт Массауа и Севастополь заключили договор о сотрудничестве

Город-порт Массауа и Севастополь заключили договор о сотрудничестве - РИА Новости, 08.01.2023

Город-порт Массауа и Севастополь заключили договор о сотрудничестве

Эритрейский город-порт Массауа на Красном море и Севастополь заключили договор о сотрудничестве, намечен обмен делегациями, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T04:26

2023-01-08T04:26

2023-01-08T04:31

севастополь

эритрея

красное море

россия

в мире

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Эритрейский город-порт Массауа на Красном море и Севастополь заключили договор о сотрудничестве, намечен обмен делегациями, заявил в интервью РИА Новости посол Эритреи Петрос Цеггай. Он отметил, что запланирован обмен делегациями для укрепления и развития взаимодействия. "У нас в стране пока не понимают все перспективы такого сотрудничества. Сейчас у нас будет обмен делегациями и это будет развиваться", - добавил эритрейский дипломат. Посол Эритреи рассказал, что бывал в Крыму еще в советские годы, когда учился в Одессе, и тогда Севастополь произвел на него впечатление. "Был как студент в Алуште. Сейчас он (Крым) стал лучше. Раньше, в советские годы, было тоже неплохо. В Севастополе был, говорят, он был совсем уничтожен во время Великой Отечественной войны. И (премьер Британии Уинстон) Черчилль и другие говорили, что за 70 лет даже невозможно будет восстановить", - отметил посол.

https://ria.ru/20230107/sevastopol-1843329818.html

севастополь

эритрея

красное море

россия

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севастополь, эритрея, красное море, россия, в мире