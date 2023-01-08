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Город-порт Массауа и Севастополь заключили договор о сотрудничестве - РИА Новости, 08.01.2023
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Город-порт Массауа и Севастополь заключили договор о сотрудничестве
Город-порт Массауа и Севастополь заключили договор о сотрудничестве - РИА Новости, 08.01.2023
Город-порт Массауа и Севастополь заключили договор о сотрудничестве
Эритрейский город-порт Массауа на Красном море и Севастополь заключили договор о сотрудничестве, намечен обмен делегациями, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T04:26
2023-01-08T04:31
севастополь
эритрея
красное море
россия
в мире
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Эритрейский город-порт Массауа на Красном море и Севастополь заключили договор о сотрудничестве, намечен обмен делегациями, заявил в интервью РИА Новости посол Эритреи Петрос Цеггай. Он отметил, что запланирован обмен делегациями для укрепления и развития взаимодействия. "У нас в стране пока не понимают все перспективы такого сотрудничества. Сейчас у нас будет обмен делегациями и это будет развиваться", - добавил эритрейский дипломат. Посол Эритреи рассказал, что бывал в Крыму еще в советские годы, когда учился в Одессе, и тогда Севастополь произвел на него впечатление. "Был как студент в Алуште. Сейчас он (Крым) стал лучше. Раньше, в советские годы, было тоже неплохо. В Севастополе был, говорят, он был совсем уничтожен во время Великой Отечественной войны. И (премьер Британии Уинстон) Черчилль и другие говорили, что за 70 лет даже невозможно будет восстановить", - отметил посол.
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севастополь, эритрея, красное море, россия, в мире
Севастополь, Эритрея, Красное море, Россия, В мире
04:26 08.01.2023 (обновлено: 04:31 08.01.2023)
 
Город-порт Массауа и Севастополь заключили договор о сотрудничестве

Посол Эритреи Цеггай: город-порт Массауа и Севастополь заключили договор о сотрудничестве

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Эритрейский город-порт Массауа на Красном море и Севастополь заключили договор о сотрудничестве, намечен обмен делегациями, заявил в интервью РИА Новости посол Эритреи Петрос Цеггай.
"Мы подписали договор о сотрудничестве между портами Массауа и Севастополя, я хочу, чтобы что-то вышло из этого сотрудничества", - сказал посол.
Он отметил, что запланирован обмен делегациями для укрепления и развития взаимодействия.
"У нас в стране пока не понимают все перспективы такого сотрудничества. Сейчас у нас будет обмен делегациями и это будет развиваться", - добавил эритрейский дипломат.
Посол Эритреи рассказал, что бывал в Крыму еще в советские годы, когда учился в Одессе, и тогда Севастополь произвел на него впечатление.
"Был как студент в Алуште. Сейчас он (Крым) стал лучше. Раньше, в советские годы, было тоже неплохо. В Севастополе был, говорят, он был совсем уничтожен во время Великой Отечественной войны. И (премьер Британии Уинстон) Черчилль и другие говорили, что за 70 лет даже невозможно будет восстановить", - отметил посол.
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