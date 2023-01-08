https://ria.ru/20230108/sanktsii-1843484318.html

Вучич объяснил, что ждет Сербию в случае поддержки санкций против России

Вучич объяснил, что ждет Сербию в случае поддержки санкций против России - РИА Новости, 08.01.2023

Вучич объяснил, что ждет Сербию в случае поддержки санкций против России

Запад потребует от властей Сербии подписать и соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград пойдет на поддержку санкций в отношении... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T13:46

2023-01-08T13:46

2023-01-08T13:46

в мире

александр вучич

зоран джинджич

россия

белград (город)

сербия

оон

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815171145_0:307:3096:2048_1920x0_80_0_0_d98a8d4ad13bc552842577846bc994a0.jpg

БЕЛГРАД, 8 янв – РИА Новости. Запад потребует от властей Сербии подписать и соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград пойдет на поддержку санкций в отношении России, заявил сербский президент Александр Вучич. Глава сербского государства в воскресенье в эфире TV Pink напомнил, что официальный Белград около 100 дней выдерживает внешнее давление и отказывается от введения санкций против РФ, при этом он отказался что-либо обещать по этому вопросу в дальнейшем. "Мы выдали (экс-президента Югославии Слободана) Милошевича, как бы о нем ни думали. Почему мы должны были выдать президента? Стали ли мы после этого частью ЕС? Нет, после этого мы убили собственного премьера (Зорана Джинджича – ред.) - и снова не уверен, что это дело лишь отечественных сил. Потом нам сказали: арестуйте (экс-командующего боснийских сербов Ратко) Младича, (бывшего президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радована) Караджича, проводили секретные операции… И что получили? Визовую либерализацию?! И сейчас, если введем санкции, тогда окажется, что пришло время соглашения с Косово", - заявил Вучич. Сербский президент предположил, что речь может пойти о предоставлении Приштине членства в ООН без формального признания независимости самопровозглашенной республики со стороны Белграда.

https://ria.ru/20221229/serbiya-1842258839.html

россия

белград (город)

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, александр вучич, зоран джинджич, россия, белград (город), сербия, оон, евросоюз, санкции в отношении россии