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Вучич объяснил, что ждет Сербию в случае поддержки санкций против России - РИА Новости, 08.01.2023
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Вучич объяснил, что ждет Сербию в случае поддержки санкций против России
Вучич объяснил, что ждет Сербию в случае поддержки санкций против России - РИА Новости, 08.01.2023
Вучич объяснил, что ждет Сербию в случае поддержки санкций против России
Запад потребует от властей Сербии подписать и соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград пойдет на поддержку санкций в отношении... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T13:46
2023-01-08T13:46
в мире
александр вучич
зоран джинджич
россия
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сербия
оон
евросоюз
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БЕЛГРАД, 8 янв – РИА Новости. Запад потребует от властей Сербии подписать и соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград пойдет на поддержку санкций в отношении России, заявил сербский президент Александр Вучич. Глава сербского государства в воскресенье в эфире TV Pink напомнил, что официальный Белград около 100 дней выдерживает внешнее давление и отказывается от введения санкций против РФ, при этом он отказался что-либо обещать по этому вопросу в дальнейшем. "Мы выдали (экс-президента Югославии Слободана) Милошевича, как бы о нем ни думали. Почему мы должны были выдать президента? Стали ли мы после этого частью ЕС? Нет, после этого мы убили собственного премьера (Зорана Джинджича – ред.) - и снова не уверен, что это дело лишь отечественных сил. Потом нам сказали: арестуйте (экс-командующего боснийских сербов Ратко) Младича, (бывшего президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радована) Караджича, проводили секретные операции… И что получили? Визовую либерализацию?! И сейчас, если введем санкции, тогда окажется, что пришло время соглашения с Косово", - заявил Вучич. Сербский президент предположил, что речь может пойти о предоставлении Приштине членства в ООН без формального признания независимости самопровозглашенной республики со стороны Белграда.
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в мире, александр вучич, зоран джинджич, россия, белград (город), сербия, оон, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Александр Вучич, Зоран Джинджич, Россия, Белград (город), Сербия, ООН, Евросоюз, Санкции в отношении России
13:46 08.01.2023
 
Вучич объяснил, что ждет Сербию в случае поддержки санкций против России

Вучич: если Сербия поддержит санкции против России, Запад потребует и признания Косово

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 8 янв – РИА Новости. Запад потребует от властей Сербии подписать и соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград пойдет на поддержку санкций в отношении России, заявил сербский президент Александр Вучич.
Глава сербского государства в воскресенье в эфире TV Pink напомнил, что официальный Белград около 100 дней выдерживает внешнее давление и отказывается от введения санкций против РФ, при этом он отказался что-либо обещать по этому вопросу в дальнейшем.
"Мы выдали (экс-президента Югославии Слободана) Милошевича, как бы о нем ни думали. Почему мы должны были выдать президента? Стали ли мы после этого частью ЕС? Нет, после этого мы убили собственного премьера (Зорана Джинджича – ред.) - и снова не уверен, что это дело лишь отечественных сил. Потом нам сказали: арестуйте (экс-командующего боснийских сербов Ратко) Младича, (бывшего президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радована) Караджича, проводили секретные операции… И что получили? Визовую либерализацию?! И сейчас, если введем санкции, тогда окажется, что пришло время соглашения с Косово", - заявил Вучич.
Сербский президент предположил, что речь может пойти о предоставлении Приштине членства в ООН без формального признания независимости самопровозглашенной республики со стороны Белграда.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 16:07
Вучич отменил состояние высшей боеготовности ВС Сербии, пишут СМИ
 
В миреАлександр ВучичЗоран ДжинджичРоссияБелград (город)СербияООНЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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