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СК устанавливает причины выкатывания самолета за полосу в аэропорту в Перми - РИА Новости, 08.01.2023
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СК устанавливает причины выкатывания самолета за полосу в аэропорту в Перми
СК устанавливает причины выкатывания самолета за полосу в аэропорту в Перми - РИА Новости, 08.01.2023
СК устанавливает причины выкатывания самолета за полосу в аэропорту в Перми
Следствие начало проверку по факту происшествия в пермском аэропорту, когда самолет авиакомпании "Победа" при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T21:42
2023-01-08T21:42
происшествия
авто
пермь
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 8 янв - РИА Новости. Следствие начало проверку по факту происшествия в пермском аэропорту, когда самолет авиакомпании "Победа" при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. В воскресенье рано утром в аэропорту Перми самолет авиакомпании "Победа", вылетавший в Москву, при взлёте выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пассажиры и члены экипажа не пострадали. Из-за инцидента пермский аэропорт временно закрывали для приёма и отправления рейсов. "Организована процессуальная проверка, выясняют причины и обстоятельства происшествия. Следствие рассматривает все возможные версии случившегося. Среди них: ошибка пилота, неблагоприятные погодные условия, нарушения в регламенте работ наземных служб, а также техническая неисправность самолета", - говорится в сообщении.
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происшествия, авто, пермь, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Пермь, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
21:42 08.01.2023
 
СК устанавливает причины выкатывания самолета за полосу в аэропорту в Перми

СК выясняет причины выкатывания самолета компании "Победа" за полосу в аэропорту в Перми

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 8 янв - РИА Новости. Следствие начало проверку по факту происшествия в пермском аэропорту, когда самолет авиакомпании "Победа" при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
В воскресенье рано утром в аэропорту Перми самолет авиакомпании "Победа", вылетавший в Москву, при взлёте выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пассажиры и члены экипажа не пострадали. Из-за инцидента пермский аэропорт временно закрывали для приёма и отправления рейсов.
"Организована процессуальная проверка, выясняют причины и обстоятельства происшествия. Следствие рассматривает все возможные версии случившегося. Среди них: ошибка пилота, неблагоприятные погодные условия, нарушения в регламенте работ наземных служб, а также техническая неисправность самолета", - говорится в сообщении.
ДТП с маршруткой и легковым автомобилем в Чувашии - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
6 января, 15:31
СК возбудит дело после ДТП с маршруткой в Чувашии, где погиб человек
 
ПроисшествияАвтоПермьРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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