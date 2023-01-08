https://ria.ru/20230108/samolet-1843534210.html
СК устанавливает причины выкатывания самолета за полосу в аэропорту в Перми
СК устанавливает причины выкатывания самолета за полосу в аэропорту в Перми - РИА Новости, 08.01.2023
СК устанавливает причины выкатывания самолета за полосу в аэропорту в Перми
Следствие начало проверку по факту происшествия в пермском аэропорту, когда самолет авиакомпании "Победа" при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T21:42
2023-01-08T21:42
2023-01-08T21:42
происшествия
авто
пермь
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 8 янв - РИА Новости. Следствие начало проверку по факту происшествия в пермском аэропорту, когда самолет авиакомпании "Победа" при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. В воскресенье рано утром в аэропорту Перми самолет авиакомпании "Победа", вылетавший в Москву, при взлёте выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пассажиры и члены экипажа не пострадали. Из-за инцидента пермский аэропорт временно закрывали для приёма и отправления рейсов. "Организована процессуальная проверка, выясняют причины и обстоятельства происшествия. Следствие рассматривает все возможные версии случившегося. Среди них: ошибка пилота, неблагоприятные погодные условия, нарушения в регламенте работ наземных служб, а также техническая неисправность самолета", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230106/dtp-1843276799.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, пермь, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Пермь, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
СК устанавливает причины выкатывания самолета за полосу в аэропорту в Перми
СК выясняет причины выкатывания самолета компании "Победа" за полосу в аэропорту в Перми