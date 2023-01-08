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В Перми самолет выкатился за пределы взлетной полосы - РИА Новости, 08.01.2023
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В Перми самолет выкатился за пределы взлетной полосы
В Перми самолет выкатился за пределы взлетной полосы - РИА Новости, 08.01.2023
В Перми самолет выкатился за пределы взлетной полосы
Самолёт авиакомпании "Победа" выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при начале разбега в пермском аэропорту, пассажиры не пострадали, авиаузел временно РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T09:16
2023-01-08T11:21
происшествия
пермь
boeing 737-800
большое савино (аэропорт)
победа (авиакомпания)
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УФА, 8 янв - РИА Новости. Самолёт авиакомпании "Победа" выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при начале разбега в пермском аэропорту, пассажиры не пострадали, авиаузел временно закрыт, сообщает аэропорт "Большое Савино". Авиагавань в своём Telegram-канале указывает, что инцидент произошел утром в воскресенье, 8 января. "Boeing 737-800 рейса ДР 6512, следовавший по маршруту Пермь-Москва, при начале разбега выкатился за пределы полосы. Никто из 183 пассажиров или членов экипажа не пострадал, сам самолет также не получил повреждений. Пассажиры доставлены в аэровокзал. Борт на данный момент эвакуируют с полосы на стоянку воздушных судов",- говорится в сообщении. Аэропорт сейчас закрыт для приема и отправления рейсов до момента освобождения взлетной полосы. Причины произошедшего устанавливаются. Пассажиры самолета публикуют в соцсетях видео инцидента и сообщают, что воздушное судно застряло в сугробе.
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происшествия, пермь, boeing 737-800, большое савино (аэропорт), победа (авиакомпания)
Происшествия, Пермь, Boeing 737-800, Большое Савино (аэропорт), Победа (авиакомпания)
09:16 08.01.2023 (обновлено: 11:21 08.01.2023)
 
В Перми самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Boeing авиакомпании "Победа" выкатился за пределы ВПП в аэропорту "Большое Савино" в Перми

© Фото : Уральская транспортная прокуратураСамолет авиакомпании "Победа", выкатившийся за пределы взлетной полосы в аэропорту Перми
Самолет авиакомпании Победа, выкатившийся за пределы взлетной полосы в аэропорту Перми - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© Фото : Уральская транспортная прокуратура
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УФА, 8 янв - РИА Новости. Самолёт авиакомпании "Победа" выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при начале разбега в пермском аэропорту, пассажиры не пострадали, авиаузел временно закрыт, сообщает аэропорт "Большое Савино".
Авиагавань в своём Telegram-канале указывает, что инцидент произошел утром в воскресенье, 8 января.
"Boeing 737-800 рейса ДР 6512, следовавший по маршруту Пермь-Москва, при начале разбега выкатился за пределы полосы. Никто из 183 пассажиров или членов экипажа не пострадал, сам самолет также не получил повреждений. Пассажиры доставлены в аэровокзал. Борт на данный момент эвакуируют с полосы на стоянку воздушных судов",- говорится в сообщении.
Аэропорт сейчас закрыт для приема и отправления рейсов до момента освобождения взлетной полосы. Причины произошедшего устанавливаются.
Пассажиры самолета публикуют в соцсетях видео инцидента и сообщают, что воздушное судно застряло в сугробе.
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ПроисшествияПермьBoeing 737-800Большое Савино (аэропорт)Победа (авиакомпания)
 
 
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