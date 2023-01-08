https://ria.ru/20230108/samolet-1843450463.html

В Перми самолет выкатился за пределы взлетной полосы

В Перми самолет выкатился за пределы взлетной полосы - РИА Новости, 08.01.2023

В Перми самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Самолёт авиакомпании "Победа" выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при начале разбега в пермском аэропорту, пассажиры не пострадали, авиаузел временно РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T09:16

2023-01-08T09:16

2023-01-08T11:21

происшествия

пермь

boeing 737-800

большое савино (аэропорт)

победа (авиакомпания)

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УФА, 8 янв - РИА Новости. Самолёт авиакомпании "Победа" выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при начале разбега в пермском аэропорту, пассажиры не пострадали, авиаузел временно закрыт, сообщает аэропорт "Большое Савино". Авиагавань в своём Telegram-канале указывает, что инцидент произошел утром в воскресенье, 8 января. "Boeing 737-800 рейса ДР 6512, следовавший по маршруту Пермь-Москва, при начале разбега выкатился за пределы полосы. Никто из 183 пассажиров или членов экипажа не пострадал, сам самолет также не получил повреждений. Пассажиры доставлены в аэровокзал. Борт на данный момент эвакуируют с полосы на стоянку воздушных судов",- говорится в сообщении. Аэропорт сейчас закрыт для приема и отправления рейсов до момента освобождения взлетной полосы. Причины произошедшего устанавливаются. Пассажиры самолета публикуют в соцсетях видео инцидента и сообщают, что воздушное судно застряло в сугробе.

https://ria.ru/20221001/samolet-1820882467.html

пермь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермь, boeing 737-800, большое савино (аэропорт), победа (авиакомпания)