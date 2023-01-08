Рейтинг@Mail.ru
В Москве более 1,6 миллиона человек посетили рождественские службы - РИА Новости, 08.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20230108/rozhdestvo-1843470815.html
В Москве более 1,6 миллиона человек посетили рождественские службы
В Москве более 1,6 миллиона человек посетили рождественские службы - РИА Новости, 08.01.2023
В Москве более 1,6 миллиона человек посетили рождественские службы
Более 1,6 миллиона человек посетили рождественские службы в Москве за пятницу и субботу, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента национальной... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T11:55
2023-01-08T11:55
религия
москва
рождество христово
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843340183_0:325:3063:2048_1920x0_80_0_0_b57e6facdd4be1c2545e060586b9529e.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Более 1,6 миллиона человек посетили рождественские службы в Москве за пятницу и субботу, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Виталий Сучков. "Более 1,6 миллионов москвичей посетили рождественские службы 6 и 7 января", - сказал Сучков. Ранее сообщалось, что все рождественские богослужения в столице прошли без происшествий, пожарную безопасность обеспечивали более 700 пожарных, спасателей и добровольцев.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843340183_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_506c1308712c585ae2298253b7ef3db1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, рождество христово, русская православная церковь
Религия, Москва, Рождество Христово, Русская православная церковь
11:55 08.01.2023
 
В Москве более 1,6 миллиона человек посетили рождественские службы

Глава департамента Сучков: в Москве 1,6 миллиона человек посетили службы на Рождество

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Более 1,6 миллиона человек посетили рождественские службы в Москве за пятницу и субботу, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Виталий Сучков.
"Более 1,6 миллионов москвичей посетили рождественские службы 6 и 7 января", - сказал Сучков.
Ранее сообщалось, что все рождественские богослужения в столице прошли без происшествий, пожарную безопасность обеспечивали более 700 пожарных, спасателей и добровольцев.
Празднование Рождества в российских городах
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Один из главных праздников православной церкви — Рождество Христово — отмечают в России 7 января.

На фото: верующие во время богослужения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске.

Верующие во время Рождественского богослужения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
1 из 15

Один из главных праздников православной церкви — Рождество Христово — отмечают в России 7 января.

На фото: верующие во время богослужения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел традиционное Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
2 из 15

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел традиционное Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Первую трансляцию Рождественского Патриаршего богослужения провели с 6 на 7 января 1991 года из Богоявленского собора Москвы по Центральному телевидению.

На фото: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
3 из 15

Первую трансляцию Рождественского Патриаршего богослужения провели с 6 на 7 января 1991 года из Богоявленского собора Москвы по Центральному телевидению.

На фото: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанк

Владимир Путин встретил Рождество в Благовещенском соборе московского Кремля. Он поздравил православных христиан с Рождеством Христовым.

Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в Благовещенском соборе в московского Кремля
4 из 15

Владимир Путин встретил Рождество в Благовещенском соборе московского Кремля. Он поздравил православных христиан с Рождеством Христовым.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Согласно Евангелию от Луки, Иисус Христос родился от Девы Марии в царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме.

Верующие во время ночной Рождественской службы в Знаменском православном храме в Дивногорске
5 из 15

Согласно Евангелию от Луки, Иисус Христос родился от Девы Марии в царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

В ночь рождения Спасителя мира Ангел явился пастухам и сказал: "Не бойтесь: благовествую вам радость великую, которая будет всем людям. Сегодня родился Спаситель мира — Христос Господь! И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях".

Верующие на рождественской литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге
6 из 15

В ночь рождения Спасителя мира Ангел явился пастухам и сказал: "Не бойтесь: благовествую вам радость великую, которая будет всем людям. Сегодня родился Спаситель мира — Христос Господь! И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях".

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в медиабанк

Пастухи поспешили найти пещеру, где находились Мария, Иосиф и Младенец, лежащий в яслях, и рассказали святому семейству о том, что было возвещено им о Младенце.

Верующие во время Рождественской службы в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде
7 из 15

Пастухи поспешили найти пещеру, где находились Мария, Иосиф и Младенец, лежащий в яслях, и рассказали святому семейству о том, что было возвещено им о Младенце.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

В это же время с дарами к Богомладенцу шли волхвы с востока. Они ждали, что вскоре на землю придет великий Царь мира. Чтобы отыскать Спасителя мира волхвы направились в Иерусалим и последовали за путеводной звездой, названной потом Вифлеемской и ставшей одним из главных символов Рождества.

На фото: верующие около Рождественского вертепа возле Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске.

Верующие около Рождественского вертепа возле Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске
8 из 15

В это же время с дарами к Богомладенцу шли волхвы с востока. Они ждали, что вскоре на землю придет великий Царь мира. Чтобы отыскать Спасителя мира волхвы направились в Иерусалим и последовали за путеводной звездой, названной потом Вифлеемской и ставшей одним из главных символов Рождества.

На фото: верующие около Рождественского вертепа возле Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в медиабанк

Волхвы поклонились новорожденному Спасителю и принесли ему дары: золото, ладан и смирну. Царь Иудеи Ирод был встревожен новостью и попросил волхвов известить его о месте рождения младенца.

Верующие во время Рождественской службы в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде
9 из 15

Волхвы поклонились новорожденному Спасителю и принесли ему дары: золото, ладан и смирну. Царь Иудеи Ирод был встревожен новостью и попросил волхвов известить его о месте рождения младенца.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Волхвы, получив от Бога предупреждение не возвращаться в Иерусалим, другим путем ушли в свою страну. Ирод, обнаружив, что волхвы обманули его, приказал предать смерти всех младенцев мужского пола в Вифлееме и во всех его пределах возрастом до двух лет.

Рождественская литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге
10 из 15

Волхвы, получив от Бога предупреждение не возвращаться в Иерусалим, другим путем ушли в свою страну. Ирод, обнаружив, что волхвы обманули его, приказал предать смерти всех младенцев мужского пола в Вифлееме и во всех его пределах возрастом до двух лет.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Евангелие повествует о том, что Иосиф, получив во сне предупреждение об опасности, бежал с Пресвятой Девой и Младенцем в Египет, где Святое семейство находилось до смерти царя Ирода.

Верующая во время ночной Рождественской службы в Знаменском православном храме в Дивногорске
11 из 15

Евангелие повествует о том, что Иосиф, получив во сне предупреждение об опасности, бежал с Пресвятой Девой и Младенцем в Египет, где Святое семейство находилось до смерти царя Ирода.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в медиабанк

День Рождества Христова издревле причислен церковью к великим двунадесятым праздникам.

На фото: верующие во время Рождественской службы в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.

Верующие во время Рождественской службы в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде
12 из 15

День Рождества Христова издревле причислен церковью к великим двунадесятым праздникам.

На фото: верующие во время Рождественской службы в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в медиабанк

В первые три века новой эры во время гонения христиан в некоторых церквях праздник Рождества Христова соединялся с праздником Крещения 19 января (6 января по старому стилю) под общим названием Богоявления.

Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим во время Рождественской службы в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде
13 из 15

В первые три века новой эры во время гонения христиан в некоторых церквях праздник Рождества Христова соединялся с праздником Крещения 19 января (6 января по старому стилю) под общим названием Богоявления.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

В 337 году папа Римский Юлий I утвердил 25 декабря — день зимнего солнцестояния — датой Рождества Христова.

На фото: священнослужители во время Рождественской службы в часовне Покровского храма в Мариуполе.

Священнослужители во время Рождественской службы в часовне Покровского храма в Мариуполе
14 из 15

В 337 году папа Римский Юлий I утвердил 25 декабря — день зимнего солнцестояния — датой Рождества Христова.

На фото: священнослужители во время Рождественской службы в часовне Покровского храма в Мариуполе.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

В 1918 году Россия перешла на григорианский календарь, церковь же осталась верной юлианскому. Сегодня разница между календарями составляет 13 дней, поэтому дата празднования Рождества РПЦ сместилась на 7 января.

Монахиня перед началом Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
15 из 15

В 1918 году Россия перешла на григорианский календарь, церковь же осталась верной юлианскому. Сегодня разница между календарями составляет 13 дней, поэтому дата празднования Рождества РПЦ сместилась на 7 января.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 15

Один из главных праздников православной церкви — Рождество Христово — отмечают в России 7 января.

На фото: верующие во время богослужения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 15

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел традиционное Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 15

Первую трансляцию Рождественского Патриаршего богослужения провели с 6 на 7 января 1991 года из Богоявленского собора Москвы по Центральному телевидению.

На фото: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 15

Владимир Путин встретил Рождество в Благовещенском соборе московского Кремля. Он поздравил православных христиан с Рождеством Христовым.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
5 из 15

Согласно Евангелию от Луки, Иисус Христос родился от Девы Марии в царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
6 из 15

В ночь рождения Спасителя мира Ангел явился пастухам и сказал: "Не бойтесь: благовествую вам радость великую, которая будет всем людям. Сегодня родился Спаситель мира — Христос Господь! И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях".

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
7 из 15

Пастухи поспешили найти пещеру, где находились Мария, Иосиф и Младенец, лежащий в яслях, и рассказали святому семейству о том, что было возвещено им о Младенце.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
8 из 15

В это же время с дарами к Богомладенцу шли волхвы с востока. Они ждали, что вскоре на землю придет великий Царь мира. Чтобы отыскать Спасителя мира волхвы направились в Иерусалим и последовали за путеводной звездой, названной потом Вифлеемской и ставшей одним из главных символов Рождества.

На фото: верующие около Рождественского вертепа возле Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 15

Волхвы поклонились новорожденному Спасителю и принесли ему дары: золото, ладан и смирну. Царь Иудеи Ирод был встревожен новостью и попросил волхвов известить его о месте рождения младенца.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
10 из 15

Волхвы, получив от Бога предупреждение не возвращаться в Иерусалим, другим путем ушли в свою страну. Ирод, обнаружив, что волхвы обманули его, приказал предать смерти всех младенцев мужского пола в Вифлееме и во всех его пределах возрастом до двух лет.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
11 из 15

Евангелие повествует о том, что Иосиф, получив во сне предупреждение об опасности, бежал с Пресвятой Девой и Младенцем в Египет, где Святое семейство находилось до смерти царя Ирода.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
12 из 15

День Рождества Христова издревле причислен церковью к великим двунадесятым праздникам.

На фото: верующие во время Рождественской службы в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
13 из 15

В первые три века новой эры во время гонения христиан в некоторых церквях праздник Рождества Христова соединялся с праздником Крещения 19 января (6 января по старому стилю) под общим названием Богоявления.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
14 из 15

В 337 году папа Римский Юлий I утвердил 25 декабря — день зимнего солнцестояния — датой Рождества Христова.

На фото: священнослужители во время Рождественской службы в часовне Покровского храма в Мариуполе.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
15 из 15

В 1918 году Россия перешла на григорианский календарь, церковь же осталась верной юлианскому. Сегодня разница между календарями составляет 13 дней, поэтому дата празднования Рождества РПЦ сместилась на 7 января.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
 
РелигияМоскваРождество ХристовоРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала