https://ria.ru/20230108/roskosmos-1843503847.html

В "Роскосмосе" опровергли сообщения о разделении экипажа "Союза МС-22"

В "Роскосмосе" опровергли сообщения о разделении экипажа "Союза МС-22" - РИА Новости, 08.01.2023

В "Роскосмосе" опровергли сообщения о разделении экипажа "Союза МС-22"

Сообщения о том, что "Роскосмос" и НАСА достигли договорённости, что члены экипажа несправного "Союза МС-22" россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T16:46

2023-01-08T16:46

2023-01-08T16:46

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Сообщения о том, что "Роскосмос" и НАСА достигли договорённости, что члены экипажа несправного "Союза МС-22" россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и американец Фрэнк Рубио вернутся с МКС на двух разных кораблях, являются домыслами, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе госкорпорации. Ранее в ряде телеграм-каналов была опубликована информация, что "Роскосмос" и NASA якобы приняли решение по дальнейшей работе с кораблем "Союз МС-22" и его экипажем. Согласно этим данным, корабль будет садиться пустым в автоматическом режиме, следующий корабль "Союз МС-23" отправится в феврале, а не в марте, с командиром Олегом Кононенко и двумя пустыми креслами. Также в феврале полетит американский корабль Crew Dragon с тремя членами экипажа и одним пустым креслом. Российские члены экипажа Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вернутся на "Союзе МС-23", а американец Фрэнк Рубио, также прилетевший с ними на "Союзе МС-22", - на Crew Dragon. "Госкомиссия состоится 11 января, ее решение будет озвучено. Любые предположения до решения госкомиссии являются просто домыслами", - говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации. Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Из-за неё был отменен выход в открытый космос. Причиной разгерметизации сначала назвали попадание микрометеорита, но потом уточнили, что это мог быть и космический мусор, а точный характер внешнего воздействия не известен. Источник РИА Новости ранее сообщил, что специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22". Температура в корабле повышалась, но затем её удалось стабилизировать, опасности для экипажа нет. Сообщалось, что в качестве резервного можно использовать корабль "Союз МС-23", который сейчас находится на Байконуре. Его могут подготовить к полету к 19 февраля, а не 16 марта, как изначально был запланирован его полет к МКС. В то же время в госкорпорации надеются, что его задействовать не придется, а экипаж "Союза МС-22" штатно вернется на Землю на своем корабле во второй половине марта.

https://ria.ru/20221226/soyuz-1841481772.html

https://ria.ru/20230103/mks-1842907696.html

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космос - риа наука, байконур (город), земля, наса, роскосмос, международная космическая станция (мкс), россия, в мире