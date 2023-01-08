https://ria.ru/20230108/rebenok-1843540859.html
В Турции ребенок случайно застрелил мать, фотографируясь с ружьем
В Турции ребенок случайно застрелил мать, фотографируясь с ружьем - РИА Новости, 08.01.2023
В Турции ребенок случайно застрелил мать, фотографируясь с ружьем
Девятилетний мальчик случайно застрелил мать на юго-востоке Турции, фотографируясь с ружьем, сообщила газета Sabah. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T22:42
2023-01-08T22:42
2023-01-08T22:42
турция
шанлыурфа (провинция)
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СТАМБУЛ, 8 янв - РИА Новости. Девятилетний мальчик случайно застрелил мать на юго-востоке Турции, фотографируясь с ружьем, сообщила газета Sabah. Инцидент произошел в городе Сиверек провинции Шанлыурфа. Прибывшие на место происшествия экстренные службы обнаружили женщину в крови, но спасти ее не смогли. Ребенок дал показания в полицейском участке в присутствии психолога. Начато расследование происшествия.
https://ria.ru/20230107/potolok-1843415766.html
турция
шанлыурфа (провинция)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, шанлыурфа (провинция)
Турция, Шанлыурфа (провинция)
В Турции ребенок случайно застрелил мать, фотографируясь с ружьем
Sabah: в Турции девятилетний мальчик случайно застрелил мать, фотографируясь с ружьем