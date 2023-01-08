https://ria.ru/20230108/rebenok-1843540859.html

В Турции ребенок случайно застрелил мать, фотографируясь с ружьем

В Турции ребенок случайно застрелил мать, фотографируясь с ружьем - РИА Новости, 08.01.2023

В Турции ребенок случайно застрелил мать, фотографируясь с ружьем

Девятилетний мальчик случайно застрелил мать на юго-востоке Турции, фотографируясь с ружьем, сообщила газета Sabah. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T22:42

2023-01-08T22:42

2023-01-08T22:42

турция

шанлыурфа (провинция)

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СТАМБУЛ, 8 янв - РИА Новости. Девятилетний мальчик случайно застрелил мать на юго-востоке Турции, фотографируясь с ружьем, сообщила газета Sabah. Инцидент произошел в городе Сиверек провинции Шанлыурфа. Прибывшие на место происшествия экстренные службы обнаружили женщину в крови, но спасти ее не смогли. Ребенок дал показания в полицейском участке в присутствии психолога. Начато расследование происшествия.

https://ria.ru/20230107/potolok-1843415766.html

турция

шанлыурфа (провинция)

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

турция, шанлыурфа (провинция)