https://ria.ru/20230108/raskol-1843478172.html
Патриарх Кирилл заявил, что украинские раскольники будут наказаны
Патриарх Кирилл заявил, что украинские раскольники будут наказаны - РИА Новости, 08.01.2023
Патриарх Кирилл заявил, что украинские раскольники будут наказаны
Украинские раскольники, "ряженые архиереи" и организаторы церковного раскола будут наказаны, это произойдет очень скоро, и нынешним властям недолго осталось... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T12:57
2023-01-08T12:57
2023-01-08T12:57
украина
православная церковь украины (пцу)
русская православная церковь
рождество христово
патриарх кирилл (владимир гундяев)
петр порошенко
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Украинские раскольники, "ряженые архиереи" и организаторы церковного раскола будут наказаны, это произойдет очень скоро, и нынешним властям недолго осталось господствовать над Украиной, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Я думаю, что не так долго ждать – Бог поругаем не бывает, и наказаны будут все расколоучители и творцы расколов, и все те ряженые "архиереи", на которых стыдно взирать – настолько даже внешний вид не соответствует званию. Думаете, что только мы отсюда имеем это зрение и понимание реальности, которая сложилась сегодня на украинской земле? Сам украинский народ все видит и понимает", – сказал он в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского кремля. Русская церковь, подчеркнул он, сегодня вместе с украинским народом, уже сегодня несущим подвиг мученичества и исповедничества. "Мы молимся за верный канонической истине украинский епископат, мы молимся за тех, кого сегодня изгоняют из храмов, мы молимся за верующий народ, чтобы он сохранил веру православную, и точно знаем, что как исчезли обновленцы – так исчезнут раскольники, как перемолотило политическое лихолетье советских вождей, поднявших руку на Церковь, так и нынешние власти не будут царствовать и господствовать над Украиной. И я думаю, пройдет очень немного времени – и все изменится", – сказал патриарх. В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ). Она получила от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.
https://ria.ru/20230107/kirill-1843327657.html
https://ria.ru/20230105/ostrovskiy-1843102699.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, православная церковь украины (пцу), русская православная церковь, рождество христово, патриарх кирилл (владимир гундяев), петр порошенко
Украина, Православная церковь Украины (ПЦУ), Русская православная церковь, Рождество Христово, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Петр Порошенко
Патриарх Кирилл заявил, что украинские раскольники будут наказаны
Патриарх Кирилл: "ряженые архиереи" и творцы украинского раскола скоро будут наказаны
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Украинские раскольники, "ряженые архиереи" и организаторы церковного раскола будут наказаны, это произойдет очень скоро, и нынешним властям недолго осталось господствовать над Украиной, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Я думаю, что не так долго ждать – Бог поругаем не бывает, и наказаны будут все расколоучители и творцы расколов, и все те ряженые "архиереи", на которых стыдно взирать – настолько даже внешний вид не соответствует званию. Думаете, что только мы отсюда имеем это зрение и понимание реальности, которая сложилась сегодня на украинской земле? Сам украинский народ все видит и понимает", – сказал он в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского кремля.
Русская церковь, подчеркнул он, сегодня вместе с украинским народом, уже сегодня несущим подвиг мученичества и исповедничества. "Мы молимся за верный канонической истине украинский епископат, мы молимся за тех, кого сегодня изгоняют из храмов, мы молимся за верующий народ, чтобы он сохранил веру православную, и точно знаем, что как исчезли обновленцы – так исчезнут раскольники, как перемолотило политическое лихолетье советских вождей, поднявших руку на Церковь, так и нынешние власти не будут царствовать и господствовать над Украиной. И я думаю, пройдет очень немного времени – и все изменится", – сказал патриарх.
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко
и патриарха Константинопольского Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ)
. Она получила от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ
ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.