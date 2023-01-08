https://ria.ru/20230108/raskol-1843478172.html

Патриарх Кирилл заявил, что украинские раскольники будут наказаны

Патриарх Кирилл заявил, что украинские раскольники будут наказаны - РИА Новости, 08.01.2023

Патриарх Кирилл заявил, что украинские раскольники будут наказаны

Украинские раскольники, "ряженые архиереи" и организаторы церковного раскола будут наказаны, это произойдет очень скоро, и нынешним властям недолго осталось... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T12:57

2023-01-08T12:57

2023-01-08T12:57

украина

православная церковь украины (пцу)

русская православная церковь

рождество христово

патриарх кирилл (владимир гундяев)

петр порошенко

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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Украинские раскольники, "ряженые архиереи" и организаторы церковного раскола будут наказаны, это произойдет очень скоро, и нынешним властям недолго осталось господствовать над Украиной, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Я думаю, что не так долго ждать – Бог поругаем не бывает, и наказаны будут все расколоучители и творцы расколов, и все те ряженые "архиереи", на которых стыдно взирать – настолько даже внешний вид не соответствует званию. Думаете, что только мы отсюда имеем это зрение и понимание реальности, которая сложилась сегодня на украинской земле? Сам украинский народ все видит и понимает", – сказал он в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского кремля. Русская церковь, подчеркнул он, сегодня вместе с украинским народом, уже сегодня несущим подвиг мученичества и исповедничества. "Мы молимся за верный канонической истине украинский епископат, мы молимся за тех, кого сегодня изгоняют из храмов, мы молимся за верующий народ, чтобы он сохранил веру православную, и точно знаем, что как исчезли обновленцы – так исчезнут раскольники, как перемолотило политическое лихолетье советских вождей, поднявших руку на Церковь, так и нынешние власти не будут царствовать и господствовать над Украиной. И я думаю, пройдет очень немного времени – и все изменится", – сказал патриарх. В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ). Она получила от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.

https://ria.ru/20230107/kirill-1843327657.html

https://ria.ru/20230105/ostrovskiy-1843102699.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, православная церковь украины (пцу), русская православная церковь, рождество христово, патриарх кирилл (владимир гундяев), петр порошенко