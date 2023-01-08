https://ria.ru/20230108/raschety-1843497513.html
Российские силы поразили украинские артиллерийские расчеты РСЗО "Град"
Российские силы поразили украинские артиллерийские расчеты РСЗО "Град" - РИА Новости, 08.01.2023
Российские силы поразили украинские артиллерийские расчеты РСЗО "Град"
Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы нанесли поражение украинским артиллерийским расчетам гаубичной батареи 59-й мотопехотной бригады и РСЗО "Град" в РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T15:50
2023-01-08T15:50
2023-01-08T15:54
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы нанесли поражение украинским артиллерийским расчетам гаубичной батареи 59-й мотопехотной бригады и РСЗО "Град" в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение артиллерийским расчетам гаубичной батареи 59-й мотопехотной бригады и реактивных систем залпового огня "Град" на огневых позициях в районах населенных пунктов Карловка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230108/spetsoperatsiya-1843495959.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
15:50 08.01.2023 (обновлено: 15:54 08.01.2023)
Российские силы поразили украинские артиллерийские расчеты РСЗО "Град"
ВС России во время контрбатарейной борьбы нанесли поражение украинским расчетам "Град"