https://ria.ru/20230108/raschety-1843497513.html

Российские силы поразили украинские артиллерийские расчеты РСЗО "Град"

Российские силы поразили украинские артиллерийские расчеты РСЗО "Град" - РИА Новости, 08.01.2023

Российские силы поразили украинские артиллерийские расчеты РСЗО "Град"

Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы нанесли поражение украинским артиллерийским расчетам гаубичной батареи 59-й мотопехотной бригады и РСЗО "Град" в РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T15:50

2023-01-08T15:50

2023-01-08T15:54

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы нанесли поражение украинским артиллерийским расчетам гаубичной батареи 59-й мотопехотной бригады и РСЗО "Град" в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение артиллерийским расчетам гаубичной батареи 59-й мотопехотной бригады и реактивных систем залпового огня "Град" на огневых позициях в районах населенных пунктов Карловка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230108/spetsoperatsiya-1843495959.html

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины