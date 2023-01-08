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Российские силы поразили украинские артиллерийские расчеты РСЗО "Град" - РИА Новости, 08.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230108/raschety-1843497513.html
Российские силы поразили украинские артиллерийские расчеты РСЗО "Град"
Российские силы поразили украинские артиллерийские расчеты РСЗО "Град" - РИА Новости, 08.01.2023
Российские силы поразили украинские артиллерийские расчеты РСЗО "Град"
Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы нанесли поражение украинским артиллерийским расчетам гаубичной батареи 59-й мотопехотной бригады и РСЗО "Град" в РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T15:50
2023-01-08T15:54
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы нанесли поражение украинским артиллерийским расчетам гаубичной батареи 59-й мотопехотной бригады и РСЗО "Град" в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение артиллерийским расчетам гаубичной батареи 59-й мотопехотной бригады и реактивных систем залпового огня "Град" на огневых позициях в районах населенных пунктов Карловка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
15:50 08.01.2023 (обновлено: 15:54 08.01.2023)
 
Российские силы поразили украинские артиллерийские расчеты РСЗО "Град"

ВС России во время контрбатарейной борьбы нанесли поражение украинским расчетам "Град"

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий МО РФ на самоходной артиллерийской установке 2СЗ "Акация"
Военнослужащий МО РФ на самоходной артиллерийской установке 2СЗ Акация - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий МО РФ на самоходной артиллерийской установке 2СЗ "Акация". Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы нанесли поражение украинским артиллерийским расчетам гаубичной батареи 59-й мотопехотной бригады и РСЗО "Град" в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение артиллерийским расчетам гаубичной батареи 59-й мотопехотной бригады и реактивных систем залпового огня "Град" на огневых позициях в районах населенных пунктов Карловка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
Российская зенитно-ракетная установка - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
Вчера, 15:40Специальная военная операция на Украине
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и десять снарядов РСЗО
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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