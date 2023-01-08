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Швеция присоединится к европейской системе ПВО - РИА Новости, 08.01.2023
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Швеция присоединится к европейской системе ПВО
Швеция присоединится к европейской системе ПВО - РИА Новости, 08.01.2023
Швеция присоединится к европейской системе ПВО
Швеция намерена присоединиться к европейской системе ПВО, договоренность о создании которой была достигнута в прошлом году странами-участницами НАТО, заявил... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T17:22
2023-01-08T17:22
в мире
ульф кристерссон
швеция
балтия
германия
нато
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ЦЮРИХ, 8 янв - РИА Новости. Швеция намерена присоединиться к европейской системе ПВО, договоренность о создании которой была достигнута в прошлом году странами-участницами НАТО, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон, выступая на конференции "Народ и оборона". Как сообщает местный портал The Local Sweden, "Кристерссон сказал, что Швеция присоединится к инициативе 15 стран по созданию совместной противоракетной обороны, выдвинутой на встрече министров обороны стран НАТО в октябре, под названием "Европейский небесный щит". По его словам, Швеция должна внести свой вклад в НАТО "новыми возможностями", в том числе своими военно-воздушными силами и противовоздушной обороной. Как заявил политик, страна также готова внести свой вклад с помощью наземных боевых подразделений в оборону Североатлантического альянса, прежде всего, стран Балтии. В октябре прошлого года Германия и 13 стран-членов НАТО подписали декларацию о создании более совершенной европейской системы противовоздушной обороны (ПВО). Речь идет о декларации о так называемой инициативе European Sky Shield ("Европейский противоракетный щит"). По инициативе Берлина это должно помочь устранить существующие пробелы в нынешней европейской системе ПВО.
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в мире, ульф кристерссон, швеция, балтия, германия, нато
В мире, Ульф Кристерссон, Швеция, Балтия, Германия, НАТО
17:22 08.01.2023
 
Швеция присоединится к европейской системе ПВО

Премьер Швеции Кристерссон: страна намерена присоединиться к европейской системе ПВО

CC BY-SA 2.0 / Tage Olsin / Здание Министерства иностранных дел Швеции
Здание Министерства иностранных дел Швеции - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
CC BY-SA 2.0 / Tage Olsin /
Здание Министерства иностранных дел Швеции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 8 янв - РИА Новости. Швеция намерена присоединиться к европейской системе ПВО, договоренность о создании которой была достигнута в прошлом году странами-участницами НАТО, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон, выступая на конференции "Народ и оборона".
Как сообщает местный портал The Local Sweden, "Кристерссон сказал, что Швеция присоединится к инициативе 15 стран по созданию совместной противоракетной обороны, выдвинутой на встрече министров обороны стран НАТО в октябре, под названием "Европейский небесный щит".
По его словам, Швеция должна внести свой вклад в НАТО "новыми возможностями", в том числе своими военно-воздушными силами и противовоздушной обороной.
Как заявил политик, страна также готова внести свой вклад с помощью наземных боевых подразделений в оборону Североатлантического альянса, прежде всего, стран Балтии.
В октябре прошлого года Германия и 13 стран-членов НАТО подписали декларацию о создании более совершенной европейской системы противовоздушной обороны (ПВО). Речь идет о декларации о так называемой инициативе European Sky Shield ("Европейский противоракетный щит"). По инициативе Берлина это должно помочь устранить существующие пробелы в нынешней европейской системе ПВО.
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
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В миреУльф КристерссонШвецияБалтияГерманияНАТО
 
 
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