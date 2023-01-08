Швеция присоединится к европейской системе ПВО
Премьер Швеции Кристерссон: страна намерена присоединиться к европейской системе ПВО
Здание Министерства иностранных дел Швеции. Архивное фото
ЦЮРИХ, 8 янв - РИА Новости. Швеция намерена присоединиться к европейской системе ПВО, договоренность о создании которой была достигнута в прошлом году странами-участницами НАТО, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон, выступая на конференции "Народ и оборона".
Как сообщает местный портал The Local Sweden, "Кристерссон сказал, что Швеция присоединится к инициативе 15 стран по созданию совместной противоракетной обороны, выдвинутой на встрече министров обороны стран НАТО в октябре, под названием "Европейский небесный щит".
По его словам, Швеция должна внести свой вклад в НАТО "новыми возможностями", в том числе своими военно-воздушными силами и противовоздушной обороной.
Как заявил политик, страна также готова внести свой вклад с помощью наземных боевых подразделений в оборону Североатлантического альянса, прежде всего, стран Балтии.
В октябре прошлого года Германия и 13 стран-членов НАТО подписали декларацию о создании более совершенной европейской системы противовоздушной обороны (ПВО). Речь идет о декларации о так называемой инициативе European Sky Shield ("Европейский противоракетный щит"). По инициативе Берлина это должно помочь устранить существующие пробелы в нынешней европейской системе ПВО.