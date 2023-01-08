https://ria.ru/20230108/pvo-1843506463.html

Швеция присоединится к европейской системе ПВО

Швеция присоединится к европейской системе ПВО - РИА Новости, 08.01.2023

Швеция присоединится к европейской системе ПВО

Швеция намерена присоединиться к европейской системе ПВО, договоренность о создании которой была достигнута в прошлом году странами-участницами НАТО, заявил... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T17:22

2023-01-08T17:22

2023-01-08T17:22

в мире

ульф кристерссон

швеция

балтия

германия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730848680_0:43:3373:1940_1920x0_80_0_0_30d6d786a2343c2a61cca2601c77d32e.jpg

ЦЮРИХ, 8 янв - РИА Новости. Швеция намерена присоединиться к европейской системе ПВО, договоренность о создании которой была достигнута в прошлом году странами-участницами НАТО, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон, выступая на конференции "Народ и оборона". Как сообщает местный портал The Local Sweden, "Кристерссон сказал, что Швеция присоединится к инициативе 15 стран по созданию совместной противоракетной обороны, выдвинутой на встрече министров обороны стран НАТО в октябре, под названием "Европейский небесный щит". По его словам, Швеция должна внести свой вклад в НАТО "новыми возможностями", в том числе своими военно-воздушными силами и противовоздушной обороной. Как заявил политик, страна также готова внести свой вклад с помощью наземных боевых подразделений в оборону Североатлантического альянса, прежде всего, стран Балтии. В октябре прошлого года Германия и 13 стран-членов НАТО подписали декларацию о создании более совершенной европейской системы противовоздушной обороны (ПВО). Речь идет о декларации о так называемой инициативе European Sky Shield ("Европейский противоракетный щит"). По инициативе Берлина это должно помочь устранить существующие пробелы в нынешней европейской системе ПВО.

https://ria.ru/20230108/nato-1843503027.html

швеция

балтия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ульф кристерссон, швеция, балтия, германия, нато