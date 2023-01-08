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В Германии назвали новое оружие Путина, ставшее кошмаром для Запада
В Германии назвали новое оружие Путина, ставшее кошмаром для Запада - РИА Новости, 08.01.2023
В Германии назвали новое оружие Путина, ставшее кошмаром для Запада
Российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" вселяют страх в западных военных специалистов, пишет Ян-Фредерик Вендт в статье для издания Frankfurter Rundschau. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T13:34
2023-01-08T13:34
2023-01-08T14:27
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" вселяют страх в западных военных специалистов, пишет Ян-Фредерик Вендт в статье для издания Frankfurter Rundschau. "Для западных военных стратегов гиперзвуковые ракеты — кошмар. В отличие от других ракетных систем, снаряды все еще могут управляться даже после того, как они были выпущены. Такое сочетание управляемости и скорости делает их практически неуязвимыми для зенитных систем", — говорится в публикации. Автор отмечает, что эксперты опасаются возобновления гонки вооружений.В 2017 году Россия стала первой страной, пополнившей свой арсенал гиперзвуковым оружием. Сейчас Китай и США работают над аналогичными системами вооружения, пишет журналист. "Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере на тяге собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы — тысячи километров. "Циркон" способен уничтожать как надводные, так и наземные цели.
https://ria.ru/20230108/ukraina-1843463070.html
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владимир путин, россия, в мире, германия, сша, европа
Владимир Путин, Россия, В мире, Германия, США, Европа
13:34 08.01.2023 (обновлено: 14:27 08.01.2023)
В Германии назвали новое оружие Путина, ставшее кошмаром для Запада
Frankfurter Rundschau: гиперзвуковые ракеты "Циркон" стали настоящим кошмаром для Запада