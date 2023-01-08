https://ria.ru/20230108/putin-1843482507.html

В Германии назвали новое оружие Путина, ставшее кошмаром для Запада

В Германии назвали новое оружие Путина, ставшее кошмаром для Запада - РИА Новости, 08.01.2023

В Германии назвали новое оружие Путина, ставшее кошмаром для Запада

Российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" вселяют страх в западных военных специалистов, пишет Ян-Фредерик Вендт в статье для издания Frankfurter Rundschau. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T13:34

2023-01-08T13:34

2023-01-08T14:27

владимир путин

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" вселяют страх в западных военных специалистов, пишет Ян-Фредерик Вендт в статье для издания Frankfurter Rundschau. "Для западных военных стратегов гиперзвуковые ракеты — кошмар. В отличие от других ракетных систем, снаряды все еще могут управляться даже после того, как они были выпущены. Такое сочетание управляемости и скорости делает их практически неуязвимыми для зенитных систем", — говорится в публикации. Автор отмечает, что эксперты опасаются возобновления гонки вооружений.В 2017 году Россия стала первой страной, пополнившей свой арсенал гиперзвуковым оружием. Сейчас Китай и США работают над аналогичными системами вооружения, пишет журналист. "Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере на тяге собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы — тысячи километров. "Циркон" способен уничтожать как надводные, так и наземные цели.

https://ria.ru/20230108/ukraina-1843463070.html

https://ria.ru/20230108/zelenskiy-1843468408.html

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владимир путин, россия, в мире, германия, сша, европа