Рейтинг@Mail.ru
Пушков объяснил, какие проблемы возникли у Германии из-за Украины - РИА Новости, 08.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230108/pushkov-1843488371.html
Пушков объяснил, какие проблемы возникли у Германии из-за Украины
Пушков объяснил, какие проблемы возникли у Германии из-за Украины - РИА Новости, 08.01.2023
Пушков объяснил, какие проблемы возникли у Германии из-за Украины
Поставки наступательных вооружений Украине стали причиной раскола в Германии, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков."Германия расколота между теми,... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T14:30
2023-01-08T14:30
в мире
алексей пушков
украина
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564586143_0:161:3226:1976_1920x0_80_0_0_12570282e21f66d7bcc502adafda8758.jpg
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Поставки наступательных вооружений Украине стали причиной раскола в Германии, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков."Германия расколота между теми, кто отдает себе отчет в возможных последствиях поставок наступательных вооружений Украине, и теми, кому мозги промыли настолько, что ложные абстракции вытеснили у них чувство реальности", — говорится в публикации.Так он прокомментировал опрос газеты Bild, в котором против поставок Украине боевых машин пехоты Marder выступили 49% жителей ГерманииНа этой неделе США объявили о новом, крупнейшем пакете военной помощи Киеву стоимостью три миллиарда долларов. В него войдут, в частности, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры, противотанковые ракеты, гаубицы и большое количество боеприпасов. Кроме того, Германия пообещала выделить БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, а Франция — колесные танки AMX-10RC или бронеавтомобили.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230108/putin-1843482507.html
https://ria.ru/20230108/ukraina-1843463070.html
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564586143_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_6c0ebe467133153905dd09e720c265f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алексей пушков, украина, германия
В мире, Алексей Пушков, Украина, Германия
14:30 08.01.2023
 
Пушков объяснил, какие проблемы возникли у Германии из-за Украины

Сенатор Пушков заявил о расколе в Германии из-за поставок наступательного вооружения Киеву

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Сенатор Алексей Пушков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Поставки наступательных вооружений Украине стали причиной раскола в Германии, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

"Германия расколота между теми, кто отдает себе отчет в возможных последствиях поставок наступательных вооружений Украине, и теми, кому мозги промыли настолько, что ложные абстракции вытеснили у них чувство реальности", — говорится в публикации.
Пуск гиперзвуковой ракеты Циркон с борта фрегата Адмирал Горшков в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
13:34
В Германии назвали новое оружие Путина, ставшее кошмаром для Запада
Так он прокомментировал опрос газеты Bild, в котором против поставок Украине боевых машин пехоты Marder выступили 49% жителей Германии

На этой неделе США объявили о новом, крупнейшем пакете военной помощи Киеву стоимостью три миллиарда долларов. В него войдут, в частности, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры, противотанковые ракеты, гаубицы и большое количество боеприпасов. Кроме того, Германия пообещала выделить БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, а Франция — колесные танки AMX-10RC или бронеавтомобили.
Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
10:57
Экс-советник ЦРУ: США могут пойти на глупость из-за успеха России
 
В миреАлексей ПушковУкраинаГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала