https://ria.ru/20230108/pushkov-1843488371.html

Пушков объяснил, какие проблемы возникли у Германии из-за Украины

Пушков объяснил, какие проблемы возникли у Германии из-за Украины - РИА Новости, 08.01.2023

Пушков объяснил, какие проблемы возникли у Германии из-за Украины

Поставки наступательных вооружений Украине стали причиной раскола в Германии, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков."Германия расколота между теми,... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T14:30

2023-01-08T14:30

2023-01-08T14:30

в мире

алексей пушков

украина

германия

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Поставки наступательных вооружений Украине стали причиной раскола в Германии, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков."Германия расколота между теми, кто отдает себе отчет в возможных последствиях поставок наступательных вооружений Украине, и теми, кому мозги промыли настолько, что ложные абстракции вытеснили у них чувство реальности", — говорится в публикации.Так он прокомментировал опрос газеты Bild, в котором против поставок Украине боевых машин пехоты Marder выступили 49% жителей ГерманииНа этой неделе США объявили о новом, крупнейшем пакете военной помощи Киеву стоимостью три миллиарда долларов. В него войдут, в частности, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры, противотанковые ракеты, гаубицы и большое количество боеприпасов. Кроме того, Германия пообещала выделить БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, а Франция — колесные танки AMX-10RC или бронеавтомобили.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230108/putin-1843482507.html

https://ria.ru/20230108/ukraina-1843463070.html

украина

германия

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в мире, алексей пушков, украина, германия