https://ria.ru/20230108/protest-1843538443.html

Сторонники Болсонару захватили здание конгресса в столице Бразилии

Сторонники Болсонару захватили здание конгресса в столице Бразилии - РИА Новости, 09.01.2023

Сторонники Болсонару захватили здание конгресса в столице Бразилии

Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание конгресса в столице,... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-08T22:16

2023-01-08T22:16

2023-01-09T00:26

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МЕХИКО, 8 янв — РИА Новости. Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание конгресса в столице, сообщил местный портал G1."Радикальные сторонники Болсонару вторглись в здание Национального конгресса после столкновения с военной полицией на эспланаде министерств в Бразилиа, участники антидемократических действий вооружены палками и камнями", — говорится в материале.Полиция применила к протестующим перцовый газ и светошумовые гранаты. Как пишет газета Folha, вторжение в здание конгресса было кратковременным, протестующие уже покинули его.Митингующие также вторглись в здание Верховного суда и резиденцию президента Луиса Инасиу Лулы, который сейчас находится с рабочим визитом в Сан-Паулу.Сам глава государства распорядился задействовать федеральных военных и правоохранительные силы для устранения беспорядков. Он охарактеризовал их как "варварство" и пообещал, что участников ждет наказание по всей строгости закона.Протестующие требуют отставки действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, вступившего в должность в начале января. Он победил во втором туре, с небольшим отрывом обогнав Болсонару. В ноябре Высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии Болсонару об аннулировании части голосов на выборах главы государства.

https://ria.ru/20221215/sud-1838857225.html

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в мире, жаир болсонару, бразилия, бразилиа