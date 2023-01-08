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Сторонники Болсонару захватили здание конгресса в столице Бразилии
Сторонники Болсонару захватили здание конгресса в столице Бразилии - РИА Новости, 09.01.2023
Сторонники Болсонару захватили здание конгресса в столице Бразилии
Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание конгресса в столице,... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-08T22:16
2023-01-08T22:16
2023-01-09T00:26
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МЕХИКО, 8 янв — РИА Новости. Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание конгресса в столице, сообщил местный портал G1."Радикальные сторонники Болсонару вторглись в здание Национального конгресса после столкновения с военной полицией на эспланаде министерств в Бразилиа, участники антидемократических действий вооружены палками и камнями", — говорится в материале.Полиция применила к протестующим перцовый газ и светошумовые гранаты. Как пишет газета Folha, вторжение в здание конгресса было кратковременным, протестующие уже покинули его.Митингующие также вторглись в здание Верховного суда и резиденцию президента Луиса Инасиу Лулы, который сейчас находится с рабочим визитом в Сан-Паулу.Сам глава государства распорядился задействовать федеральных военных и правоохранительные силы для устранения беспорядков. Он охарактеризовал их как "варварство" и пообещал, что участников ждет наказание по всей строгости закона.Протестующие требуют отставки действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, вступившего в должность в начале января. Он победил во втором туре, с небольшим отрывом обогнав Болсонару. В ноябре Высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии Болсонару об аннулировании части голосов на выборах главы государства.
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в мире, жаир болсонару, бразилия, бразилиа
В мире, Жаир Болсонару, Бразилия, Бразилиа
22:16 08.01.2023 (обновлено: 00:26 09.01.2023)
Сторонники Болсонару захватили здание конгресса в столице Бразилии
Сторонники экс-президента Бразилии Болсонару захватили здание Национального конгресса
МЕХИКО, 8 янв — РИА Новости.
Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание конгресса в столице, сообщил местный портал G1
.
"Радикальные сторонники Болсонару вторглись в здание Национального конгресса после столкновения с военной полицией на эспланаде министерств в Бразилиа, участники антидемократических действий вооружены палками и камнями", — говорится в материале.
Полиция применила к протестующим перцовый газ и светошумовые гранаты. Как пишет газета Folha, вторжение в здание конгресса было кратковременным, протестующие уже покинули его.
Митингующие также вторглись в здание Верховного суда и резиденцию президента Луиса Инасиу Лулы, который сейчас находится с рабочим визитом в Сан-Паулу.
Сам глава государства распорядился задействовать федеральных военных и правоохранительные силы для устранения беспорядков. Он охарактеризовал их как "варварство" и пообещал, что участников ждет наказание по всей строгости закона.
Протестующие требуют отставки действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, вступившего в должность в начале января. Он победил во втором туре, с небольшим отрывом обогнав Болсонару. В ноябре Высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии Болсонару об аннулировании части голосов на выборах главы государства.