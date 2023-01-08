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День рождения Ким Чен Ына снова прошел без празднований - РИА Новости, 08.01.2023
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День рождения Ким Чен Ына снова прошел без празднований
День рождения Ким Чен Ына снова прошел без празднований - РИА Новости, 08.01.2023
День рождения Ким Чен Ына снова прошел без празднований
День рождения лидера КНДР Ким Чен Ына, который, предположительно, приходится на 8 января, прошел в Северной Корее без особых упоминаний или мероприятий, так как РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T18:02
2023-01-08T18:02
в мире
ким чен ын
ким ир сен
ким чен ир
южная корея
пхеньян
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 8 янв -РИА Новости. День рождения лидера КНДР Ким Чен Ына, который, предположительно, приходится на 8 января, прошел в Северной Корее без особых упоминаний или мероприятий, так как не является официальным праздником, следует из сообщений государственных СМИ КНДР. Согласно официальной информации КНДР, Ким Чен Ын родился 8 января 1982 года, а по другим версиям – 8 января 1984-го или 1983 года. В Южной Корее считают, что северокорейскому лидеру исполнилось 39 лет. В декабре источники среди южнокорейских военных сообщали, что Северная Корея демонстрирует признаки подготовки к очередному военному параду в Пхеньяне, который может быть приурочен к одной из политически важных дат в следующем году. Предполагалось, что парад может состояться 8 января, в день рождения Ким Чен Ына, или 8 февраля, в 75-ю годовщину основания Корейской народной армии. Но как следует из сообщений официальных СМИ КНДР, 8 января прошло в Северной Корее без каких-то примечательных мероприятий. В СМИ нет никаких упоминаний о праздновании. Южнокорейское агентство Ренхап сообщило, что 8 января в северокорейском календаре на 2023 год не отмечено как праздник. Это связано с тем, что в стране день рождения лидера пока не является официальным. У династии Кимов сложилась традиция поздно начинать праздновать дни рождения. По данным министерства объединения Южной Кореи, день рождения основателя страны Ким Ир Сена и дедушки Ким Чен Ына 15 апреля стал праздником не сразу. На 50-й день рождения в 1962 году его сделали временным выходным днем, а "главным праздником нации" дата стала с 1972 года на 60-летие вождя. В 1997 году этот день даже получил специальное название – "День Солнца". Отец Ким Чен Ына Ким Чен Ир стал отмечать свой день рождения (16 февраля), когда ему исполнилось 40 лет. В 1982 году его день рождения сделали официальным выходным. А в 1995 году в газете "Нодон Синмун" был опубликован указ Центрального народного комитета о назначении дня рождения Ким Чен Ира "главным праздником нации". В 2012 году, уже после смерти лидера, праздник получил название "День путеводной звезды". Хотя изначально КНДР утверждала, что Ким Ир Сен родился в 1941 году, с 1982 года дату поменяли на 1942 год, чтобы, как и в случае Ким Чен Ына, подогнать юбилейные даты к годовщинам дня рождения Ким Ир Сена, который родился в 1912 году. Как заявлял ранее РИА Новости директор центра исследований Северной Кореи института Сечжон Чон Сон Чжан, по традиции, Ким Чен Ын может получить звание героя республики на 40-летие, а в 50 лет его день рождения станет официальным выходным днем и "главным праздником нации".
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в мире, ким чен ын, ким ир сен, ким чен ир, южная корея, пхеньян, кндр (северная корея)
В мире, Ким Чен Ын, Ким Ир Сен, Ким Чен Ир, Южная Корея, Пхеньян, КНДР (Северная Корея)
18:02 08.01.2023
 
День рождения Ким Чен Ына снова прошел без празднований

День рождения Ким Чен Ына прошел в КНДР без особых упоминаний или мероприятий

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПредседатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын. Архивное фото
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СЕУЛ, 8 янв -РИА Новости. День рождения лидера КНДР Ким Чен Ына, который, предположительно, приходится на 8 января, прошел в Северной Корее без особых упоминаний или мероприятий, так как не является официальным праздником, следует из сообщений государственных СМИ КНДР.
Согласно официальной информации КНДР, Ким Чен Ын родился 8 января 1982 года, а по другим версиям – 8 января 1984-го или 1983 года. В Южной Корее считают, что северокорейскому лидеру исполнилось 39 лет.
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В декабре источники среди южнокорейских военных сообщали, что Северная Корея демонстрирует признаки подготовки к очередному военному параду в Пхеньяне, который может быть приурочен к одной из политически важных дат в следующем году. Предполагалось, что парад может состояться 8 января, в день рождения Ким Чен Ына, или 8 февраля, в 75-ю годовщину основания Корейской народной армии.
Но как следует из сообщений официальных СМИ КНДР, 8 января прошло в Северной Корее без каких-то примечательных мероприятий. В СМИ нет никаких упоминаний о праздновании. Южнокорейское агентство Ренхап сообщило, что 8 января в северокорейском календаре на 2023 год не отмечено как праздник. Это связано с тем, что в стране день рождения лидера пока не является официальным.
У династии Кимов сложилась традиция поздно начинать праздновать дни рождения. По данным министерства объединения Южной Кореи, день рождения основателя страны Ким Ир Сена и дедушки Ким Чен Ына 15 апреля стал праздником не сразу. На 50-й день рождения в 1962 году его сделали временным выходным днем, а "главным праздником нации" дата стала с 1972 года на 60-летие вождя. В 1997 году этот день даже получил специальное название – "День Солнца".
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Отец Ким Чен Ына Ким Чен Ир стал отмечать свой день рождения (16 февраля), когда ему исполнилось 40 лет. В 1982 году его день рождения сделали официальным выходным. А в 1995 году в газете "Нодон Синмун" был опубликован указ Центрального народного комитета о назначении дня рождения Ким Чен Ира "главным праздником нации". В 2012 году, уже после смерти лидера, праздник получил название "День путеводной звезды".
Хотя изначально КНДР утверждала, что Ким Ир Сен родился в 1941 году, с 1982 года дату поменяли на 1942 год, чтобы, как и в случае Ким Чен Ына, подогнать юбилейные даты к годовщинам дня рождения Ким Ир Сена, который родился в 1912 году.
Как заявлял ранее РИА Новости директор центра исследований Северной Кореи института Сечжон Чон Сон Чжан, по традиции, Ким Чен Ын может получить звание героя республики на 40-летие, а в 50 лет его день рождения станет официальным выходным днем и "главным праздником нации".
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