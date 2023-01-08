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ВС России уничтожили 40 украинских военных на Южно-Донецком направлении
ВС России уничтожили 40 украинских военных на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 08.01.2023
ВС России уничтожили 40 украинских военных на Южно-Донецком направлении
ВС РФ на Южно-Донецком направлении пресекли действия украинских диверсионно-разведывательных групп, уничтожив более 40 украинских военных, БТР и три автомобиля, РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T15:43
2023-01-08T15:43
2023-01-08T15:48
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении пресекли действия украинских диверсионно-разведывательных групп, уничтожив более 40 украинских военных, БТР и три автомобиля, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении в районе населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка, Павловка и Нескучное Донецкой народной республики пресечены действия диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер и три автомобиля", - сообщили в Минобороны.
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РИА Новости
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россия, безопасность, в мире, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
15:43 08.01.2023 (обновлено: 15:48 08.01.2023)
ВС России уничтожили 40 украинских военных на Южно-Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили более 40 украинских военных на Южно-Донецком направлении