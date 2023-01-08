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Украинские войска в ДНР потеряли более 20 человек за сутки - РИА Новости, 08.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска в ДНР потеряли более 20 человек за сутки
Украинские войска в ДНР потеряли более 20 человек за сутки - РИА Новости, 08.01.2023
Украинские войска в ДНР потеряли более 20 человек за сутки
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 20 человек, два танка и семь единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T10:44
2023-01-08T10:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
безопасность
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ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 20 человек, два танка и семь единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка (Т-72М1) и семь единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 20 человек", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. В субботу Народная милиция ДНР сообщала, что несмотря на введенный Россией режим прекращения огня, украинские войска продолжали артиллерийские обстрелы населенных пунктов республики. В результате ответного огня со стороны военнослужащих Вооруженных сил РФ украинские войска потеряли более 20 человек личного состава и девять единиц бронированной и автомобильной техники.
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Безопасность
10:44 08.01.2023
 
Украинские войска в ДНР потеряли более 20 человек за сутки

Народная милиция ДНР: ВСУ потеряли более 20 человек и два танка в регионе за сутки

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 20 человек, два танка и семь единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка (Т-72М1) и семь единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 20 человек", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
В субботу Народная милиция ДНР сообщала, что несмотря на введенный Россией режим прекращения огня, украинские войска продолжали артиллерийские обстрелы населенных пунктов республики. В результате ответного огня со стороны военнослужащих Вооруженных сил РФ украинские войска потеряли более 20 человек личного состава и девять единиц бронированной и автомобильной техники.
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