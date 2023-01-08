20:52 08.01.2023 (обновлено: 01:20 09.01.2023)
СМИ: Польша уговаривает НАТО бросить все силы на ослабление России
Welt: Польша призывает партнеров по НАТО в необходимости ослабления России
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Yvonna GuyetteМорские пехотинцы США во время совместных учений НАТО BALTOPS 22 в Устке, Польша
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Yvonna Guyette
Морские пехотинцы США во время совместных учений НАТО BALTOPS 22 в Устке, Польша. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Варшава пытается убедить союзников по Североатлантическому Альянсу в необходимости принятия более жестких мер против России, в частности расширить поставки вооружения на Украину, пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на дипломатические источники в польском МИД.
По мнению опрошенных экспертов из Европейского совета по международным отношениям (ECFR), в группу стран, выступающих за скорейшее мирное урегулирование входят Германия и Франция, тогда как "победы" Украины любыми средствами жаждут прибалтийские страны, Чехия, Словакия, но возглавляет этот список Польша.
"Даже Соединенные Штаты и Великобритания, которые хоть и оказывают существенную военную поддержку Украине, менее радикальны", — считает эксперт польского центра (OSW) Юстина Готковска.
7 января, 18:24В бундестаге признали тяжелую правду об украинском конфликте
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Польша занимает в отношении России "оголтелую позицию на грани сумасшествия".
Владимир Путин ранее отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Президент подчеркнул, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если Киев до этого созреет. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории.