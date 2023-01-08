https://ria.ru/20230108/polsha-1843526621.html

СМИ: Польша уговаривает НАТО бросить все силы на ослабление России

СМИ: Польша уговаривает НАТО бросить все силы на ослабление России - РИА Новости, 09.01.2023

СМИ: Польша уговаривает НАТО бросить все силы на ослабление России

Варшава пытается убедить союзников по Североатлантическому Альянсу в необходимости принятия более жестких мер против России, в частности расширить поставки... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-08T20:52

2023-01-08T20:52

2023-01-09T01:20

украина

россия

польша

нато

вооруженные силы украины

в мире

германия

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Варшава пытается убедить союзников по Североатлантическому Альянсу в необходимости принятия более жестких мер против России, в частности расширить поставки вооружения на Украину, пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на дипломатические источники в польском МИД."Некоторые члены НАТО — в том числе Германия — похоже, хотят как можно скорее прекратить боевые действия на Украине, даже если Киеву придется пойти на территориальные уступки. Польша же стремится ослабить Москву в долгосрочной перспективе", — говорится в статье.По мнению опрошенных экспертов из Европейского совета по международным отношениям (ECFR), в группу стран, выступающих за скорейшее мирное урегулирование входят Германия и Франция, тогда как "победы" Украины любыми средствами жаждут прибалтийские страны, Чехия, Словакия, но возглавляет этот список Польша."Даже Соединенные Штаты и Великобритания, которые хоть и оказывают существенную военную поддержку Украине, менее радикальны", — считает эксперт польского центра (OSW) Юстина Готковска.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Польша занимает в отношении России "оголтелую позицию на грани сумасшествия".Владимир Путин ранее отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Президент подчеркнул, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если Киев до этого созреет. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории.

https://ria.ru/20230108/ukraina-1843498780.html

https://ria.ru/20230107/germaniya-1843407044.html

https://ria.ru/20230108/ssha-1843496975.html

украина

россия

польша

германия

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

украина, россия, польша, нато, вооруженные силы украины, в мире, германия