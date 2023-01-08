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СМИ: Польша уговаривает НАТО бросить все силы на ослабление России - РИА Новости, 09.01.2023
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СМИ: Польша уговаривает НАТО бросить все силы на ослабление России
СМИ: Польша уговаривает НАТО бросить все силы на ослабление России - РИА Новости, 09.01.2023
СМИ: Польша уговаривает НАТО бросить все силы на ослабление России
Варшава пытается убедить союзников по Североатлантическому Альянсу в необходимости принятия более жестких мер против России, в частности расширить поставки... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-08T20:52
2023-01-09T01:20
украина
россия
польша
нато
вооруженные силы украины
в мире
германия
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Варшава пытается убедить союзников по Североатлантическому Альянсу в необходимости принятия более жестких мер против России, в частности расширить поставки вооружения на Украину, пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на дипломатические источники в польском МИД."Некоторые члены НАТО — в том числе Германия — похоже, хотят как можно скорее прекратить боевые действия на Украине, даже если Киеву придется пойти на территориальные уступки. Польша же стремится ослабить Москву в долгосрочной перспективе", — говорится в статье.По мнению опрошенных экспертов из Европейского совета по международным отношениям (ECFR), в группу стран, выступающих за скорейшее мирное урегулирование входят Германия и Франция, тогда как "победы" Украины любыми средствами жаждут прибалтийские страны, Чехия, Словакия, но возглавляет этот список Польша."Даже Соединенные Штаты и Великобритания, которые хоть и оказывают существенную военную поддержку Украине, менее радикальны", — считает эксперт польского центра (OSW) Юстина Готковска.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Польша занимает в отношении России "оголтелую позицию на грани сумасшествия".Владимир Путин ранее отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Президент подчеркнул, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если Киев до этого созреет. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории.
https://ria.ru/20230108/ukraina-1843498780.html
https://ria.ru/20230107/germaniya-1843407044.html
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украина, россия, польша, нато, вооруженные силы украины, в мире, германия
Украина, Россия, Польша, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире, Германия
20:52 08.01.2023 (обновлено: 01:20 09.01.2023)
 
СМИ: Польша уговаривает НАТО бросить все силы на ослабление России

Welt: Польша призывает партнеров по НАТО в необходимости ослабления России

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Yvonna GuyetteМорские пехотинцы США во время совместных учений НАТО BALTOPS 22 в Устке, Польша
Морские пехотинцы США во время совместных учений НАТО BALTOPS 22 в Устке, Польша - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Yvonna Guyette
Морские пехотинцы США во время совместных учений НАТО BALTOPS 22 в Устке, Польша. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Варшава пытается убедить союзников по Североатлантическому Альянсу в необходимости принятия более жестких мер против России, в частности расширить поставки вооружения на Украину, пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на дипломатические источники в польском МИД.
"Некоторые члены НАТО — в том числе Германия — похоже, хотят как можно скорее прекратить боевые действия на Украине, даже если Киеву придется пойти на территориальные уступки. Польша же стремится ослабить Москву в долгосрочной перспективе", — говорится в статье.
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По мнению опрошенных экспертов из Европейского совета по международным отношениям (ECFR), в группу стран, выступающих за скорейшее мирное урегулирование входят Германия и Франция, тогда как "победы" Украины любыми средствами жаждут прибалтийские страны, Чехия, Словакия, но возглавляет этот список Польша.
"Даже Соединенные Штаты и Великобритания, которые хоть и оказывают существенную военную поддержку Украине, менее радикальны", — считает эксперт польского центра (OSW) Юстина Готковска.
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В бундестаге признали тяжелую правду об украинском конфликте
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Польша занимает в отношении России "оголтелую позицию на грани сумасшествия".
Владимир Путин ранее отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Президент подчеркнул, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если Киев до этого созреет. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории.
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