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Курский губернатор прошел подготовку в лагере группы "Вагнер"

Курский губернатор прошел подготовку в лагере группы "Вагнер" - РИА Новости, 08.01.2023

Курский губернатор прошел подготовку в лагере группы "Вагнер"

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что вместе с коллегами из областной администрации прошел подготовку в лагере группы "Вагнер". РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T12:05

2023-01-08T12:05

2023-01-08T12:05

россия

роман старовойт

курская область

евгений пригожин

чвк "вагнер"

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 8 янв - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что вместе с коллегами из областной администрации прошел подготовку в лагере группы "Вагнер". "Первую неделю нового года с коллегами из администрации Курской области и курянами из добровольной народной дружины занимался в лагере подготовки ЧВК "Вагнер" в окружении настоящих мужчин - патриотов России. Уже сотни курян здесь и на площадках в нашем регионе прошли курс обучения и смогут защитить родную землю, а также поддержать нашу армию в случае необходимости", - отметил Старовойт в своем Telegram-канале. В свою очередь руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что "действительно, эта информация не распространялась, однако Роман Старовойт проходил обучение наряду со всеми бойцами, спал в тех же казармах". "И бойцы не знали о том, что это губернатор Курской области. После прохождения части программы подготовки ЧВК "Вагнер" ему предложили подписать контракт, однако выяснилось, что в настоящий момент у него есть обязательства по работе", - отметил он. В декабре 2022 года в Курской области создали добровольную народную дружину на базе центра "Патриот". Вначале в это объединение вступило более 300 человек, но численность дружинников планируется увеличить до 6 тысяч. Народная дружина выполняет несколько задач: патрулирует улицы, охраняет инженерную инфраструктуру и обеспечивает пожарную безопасность в районах, где нет пожарных частей.

https://ria.ru/20230105/tsennosti-1843126098.html

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, роман старовойт, курская область, евгений пригожин, чвк "вагнер", безопасность