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Курский губернатор прошел подготовку в лагере группы "Вагнер" - РИА Новости, 08.01.2023
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Курский губернатор прошел подготовку в лагере группы "Вагнер"
Курский губернатор прошел подготовку в лагере группы "Вагнер" - РИА Новости, 08.01.2023
Курский губернатор прошел подготовку в лагере группы "Вагнер"
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что вместе с коллегами из областной администрации прошел подготовку в лагере группы "Вагнер". РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T12:05
2023-01-08T12:05
россия
роман старовойт
курская область
евгений пригожин
чвк "вагнер"
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 8 янв - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что вместе с коллегами из областной администрации прошел подготовку в лагере группы "Вагнер". "Первую неделю нового года с коллегами из администрации Курской области и курянами из добровольной народной дружины занимался в лагере подготовки ЧВК "Вагнер" в окружении настоящих мужчин - патриотов России. Уже сотни курян здесь и на площадках в нашем регионе прошли курс обучения и смогут защитить родную землю, а также поддержать нашу армию в случае необходимости", - отметил Старовойт в своем Telegram-канале. В свою очередь руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что "действительно, эта информация не распространялась, однако Роман Старовойт проходил обучение наряду со всеми бойцами, спал в тех же казармах". "И бойцы не знали о том, что это губернатор Курской области. После прохождения части программы подготовки ЧВК "Вагнер" ему предложили подписать контракт, однако выяснилось, что в настоящий момент у него есть обязательства по работе", - отметил он. В декабре 2022 года в Курской области создали добровольную народную дружину на базе центра "Патриот". Вначале в это объединение вступило более 300 человек, но численность дружинников планируется увеличить до 6 тысяч. Народная дружина выполняет несколько задач: патрулирует улицы, охраняет инженерную инфраструктуру и обеспечивает пожарную безопасность в районах, где нет пожарных частей.
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россия
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россия, роман старовойт, курская область, евгений пригожин, чвк "вагнер", безопасность
Россия, Роман Старовойт, Курская область, Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер", Безопасность
12:05 08.01.2023
 
Курский губернатор прошел подготовку в лагере группы "Вагнер"

Курский губернатор Старовойт сообщил, что прошел подготовку в лагере группы "Вагнер"

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ
Военнослужащий Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 8 янв - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что вместе с коллегами из областной администрации прошел подготовку в лагере группы "Вагнер".
"Первую неделю нового года с коллегами из администрации Курской области и курянами из добровольной народной дружины занимался в лагере подготовки ЧВК "Вагнер" в окружении настоящих мужчин - патриотов России. Уже сотни курян здесь и на площадках в нашем регионе прошли курс обучения и смогут защитить родную землю, а также поддержать нашу армию в случае необходимости", - отметил Старовойт в своем Telegram-канале.
В свою очередь руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что "действительно, эта информация не распространялась, однако Роман Старовойт проходил обучение наряду со всеми бойцами, спал в тех же казармах".
"И бойцы не знали о том, что это губернатор Курской области. После прохождения части программы подготовки ЧВК "Вагнер" ему предложили подписать контракт, однако выяснилось, что в настоящий момент у него есть обязательства по работе", - отметил он.
В декабре 2022 года в Курской области создали добровольную народную дружину на базе центра "Патриот". Вначале в это объединение вступило более 300 человек, но численность дружинников планируется увеличить до 6 тысяч. Народная дружина выполняет несколько задач: патрулирует улицы, охраняет инженерную инфраструктуру и обеспечивает пожарную безопасность в районах, где нет пожарных частей.
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РоссияРоман СтаровойтКурская областьЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"Безопасность
 
 
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