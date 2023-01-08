Курский губернатор прошел подготовку в лагере группы "Вагнер"
Курский губернатор Старовойт сообщил, что прошел подготовку в лагере группы "Вагнер"
Военнослужащий Вооруженных сил РФ. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 8 янв - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что вместе с коллегами из областной администрации прошел подготовку в лагере группы "Вагнер".
"Первую неделю нового года с коллегами из администрации Курской области и курянами из добровольной народной дружины занимался в лагере подготовки ЧВК "Вагнер" в окружении настоящих мужчин - патриотов России. Уже сотни курян здесь и на площадках в нашем регионе прошли курс обучения и смогут защитить родную землю, а также поддержать нашу армию в случае необходимости", - отметил Старовойт в своем Telegram-канале.
В свою очередь руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что "действительно, эта информация не распространялась, однако Роман Старовойт проходил обучение наряду со всеми бойцами, спал в тех же казармах".
"И бойцы не знали о том, что это губернатор Курской области. После прохождения части программы подготовки ЧВК "Вагнер" ему предложили подписать контракт, однако выяснилось, что в настоящий момент у него есть обязательства по работе", - отметил он.
В декабре 2022 года в Курской области создали добровольную народную дружину на базе центра "Патриот". Вначале в это объединение вступило более 300 человек, но численность дружинников планируется увеличить до 6 тысяч. Народная дружина выполняет несколько задач: патрулирует улицы, охраняет инженерную инфраструктуру и обеспечивает пожарную безопасность в районах, где нет пожарных частей.