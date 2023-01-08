https://ria.ru/20230108/plennye-1843497421.html

Минобороны: 50 российских военных вернулись из украинского плена

Минобороны: 50 российских военных вернулись из украинского плена - РИА Новости, 08.01.2023

Минобороны: 50 российских военных вернулись из украинского плена

Еще одну группу российских военнослужащих освободили из украинского плена, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T15:50

2023-01-08T15:50

2023-01-08T18:49

специальная военная операция на украине

россия

в мире

здоровье - общество

москва

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Еще одну группу российских военнослужащих освободили из украинского плена, сообщили в Минобороны.Военно-транспортные самолеты доставят всех освобожденных в Москву на лечение и реабилитацию. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.Это первый обмен пленными с начала нового года. До этого Минобороны сообщало о возвращении пленных 31 декабря — тогда освободили 82 человека.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

москва

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, в мире, здоровье - общество, москва, министерство обороны рф (минобороны рф)