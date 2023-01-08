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Минобороны: 50 российских военных вернулись из украинского плена - РИА Новости, 08.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230108/plennye-1843497421.html
Минобороны: 50 российских военных вернулись из украинского плена
Минобороны: 50 российских военных вернулись из украинского плена - РИА Новости, 08.01.2023
Минобороны: 50 российских военных вернулись из украинского плена
Еще одну группу российских военнослужащих освободили из украинского плена, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T15:50
2023-01-08T18:49
специальная военная операция на украине
россия
в мире
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Еще одну группу российских военнослужащих освободили из украинского плена, сообщили в Минобороны.Военно-транспортные самолеты доставят всех освобожденных в Москву на лечение и реабилитацию. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.Это первый обмен пленными с начала нового года. До этого Минобороны сообщало о возвращении пленных 31 декабря — тогда освободили 82 человека.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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Кадры возвращения из плена 50 российских военных
Кадры возвращения из плена 50 российских военных
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россия, в мире, здоровье - общество, москва, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Здоровье - Общество, Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
15:50 08.01.2023 (обновлено: 18:49 08.01.2023)
 
Минобороны: 50 российских военных вернулись из украинского плена

Минобороны: в результате переговоров из украинского плена возвращены 50 российских военных

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Еще одну группу российских военнослужащих освободили из украинского плена, сообщили в Минобороны.

"Восьмого января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — сказали в ведомстве.

Военно-транспортные самолеты доставят всех освобожденных в Москву на лечение и реабилитацию. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Это первый обмен пленными с начала нового года. До этого Минобороны сообщало о возвращении пленных 31 декабря — тогда освободили 82 человека.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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