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Более трех тысяч животных из московских приютов нашли хозяев в 2022 году
Более трех тысяч животных из московских приютов нашли хозяев в 2022 году - РИА Новости, 08.01.2023
Более трех тысяч животных из московских приютов нашли хозяев в 2022 году
Более 3 тысяч животных из городских приютов Москвы обрели дом в 2022 году, среди них 2,6 тысячи собак и 600 кошек, сообщили в Телеграм-канале столичного... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T14:01
2023-01-08T14:01
2023-01-08T14:01
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Более 3 тысяч животных из городских приютов Москвы обрели дом в 2022 году, среди них 2,6 тысячи собак и 600 кошек, сообщили в Телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что в Москве работают 13 городских приютов для безнадзорных животных. В них живут более 16 тысяч собак и кошек. О питомцах тщательно заботятся ветеринары и специалисты по уходу и социализации: сбалансированно кормят, следят за здоровьем и обучают необходимым для жизни в семье навыкам. Благодаря этой работе за последние 12 лет новый дом появился у более 30 тысяч собак и кошек.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, кошки, собаки
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, кошки, Собаки
Более трех тысяч животных из московских приютов нашли хозяев в 2022 году
Около 2600 собак и более 600 кошек забрали москвичи из городских приютов в 2022 году