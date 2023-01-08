https://ria.ru/20230108/pitomtsy-1843485839.html

Более трех тысяч животных из московских приютов нашли хозяев в 2022 году

Более трех тысяч животных из московских приютов нашли хозяев в 2022 году - РИА Новости, 08.01.2023

Более трех тысяч животных из московских приютов нашли хозяев в 2022 году

Более 3 тысяч животных из городских приютов Москвы обрели дом в 2022 году, среди них 2,6 тысячи собак и 600 кошек, сообщили в Телеграм-канале столичного... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T14:01

2023-01-08T14:01

2023-01-08T14:01

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Более 3 тысяч животных из городских приютов Москвы обрели дом в 2022 году, среди них 2,6 тысячи собак и 600 кошек, сообщили в Телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что в Москве работают 13 городских приютов для безнадзорных животных. В них живут более 16 тысяч собак и кошек. О питомцах тщательно заботятся ветеринары и специалисты по уходу и социализации: сбалансированно кормят, следят за здоровьем и обучают необходимым для жизни в семье навыкам. Благодаря этой работе за последние 12 лет новый дом появился у более 30 тысяч собак и кошек.

https://ria.ru/20220208/pitomtsy-1771506500.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, кошки, собаки