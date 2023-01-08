https://ria.ru/20230108/patriarkh-1843479477.html
Патриарх Кирилл прокомментировал бегство украинских архиереев из страны
Патриарх Кирилл прокомментировал бегство украинских архиереев из страны - РИА Новости, 08.01.2023
Патриарх Кирилл прокомментировал бегство украинских архиереев из страны
Церковь молится и за тех украинских архиереев, которые испугались, покинули страну и спрятались, Бог им судья, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T13:08
2023-01-08T13:08
2023-01-08T13:14
специальная военная операция на украине
патриарх кирилл (владимир гундяев)
украина
петр порошенко
православная церковь украины (пцу)
русская православная церковь
рождество христово
в мире
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Церковь молится и за тех украинских архиереев, которые испугались, покинули страну и спрятались, Бог им судья, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Задача Церкви – молиться за землю Украинскую, за благочестивый украинский народ, за священников и архиереев, которые встали на путь исповеднический. Молиться и за тех, кто убоялся, исчез из поля зрения – вроде бы призван был защищать православие, а исчезли. Где они находятся, куда уехали, в какой стране? Бог всем им судья", – сказал он в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского кремля. Русская церковь, подчеркнул он, продолжает молитву за то, "чтобы как можно быстрее лихолетье миновало, чтобы воцарился мир на земле Украинской, чтобы прекратилась междоусобная брань". В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ). Она получила от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.
https://ria.ru/20230107/ukraina-1843365727.html
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Специальная военная операция на Украине, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Украина, Петр Порошенко, Православная церковь Украины (ПЦУ), Русская православная церковь, Рождество Христово, В мире
13:08 08.01.2023 (обновлено: 13:14 08.01.2023)
Патриарх Кирилл прокомментировал бегство украинских архиереев из страны
Патриарх Кирилл: Бог судья украинским архиереям, которые испугались и уехали из страны