https://ria.ru/20230108/pamyatniki-1843462325.html

Памятники в Одессе будут восстановлены, считает посол Эритреи

Памятники в Одессе будут восстановлены, считает посол Эритреи - РИА Новости, 08.01.2023

Памятники в Одессе будут восстановлены, считает посол Эритреи

Демонтированные памятники героям российской истории в Одессе и других городах Украины могут быть восстановлены, заявил в интервью РИА Новости посол Эритреи в РФ РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T10:47

2023-01-08T10:47

2023-01-08T10:53

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Демонтированные памятники героям российской истории в Одессе и других городах Украины могут быть восстановлены, заявил в интервью РИА Новости посол Эритреи в РФ Петрос Цеггай. Он пояснил, что в советские годы учился в Одессе и у него остались хорошие воспоминания от города. "Я учился в Одессе, когда Украина еще была частью Советского Союза. Город интересный, погода тоже неплохая, зима короткая", - рассказал посол. Он отметил, что не был в городе в наши дни, но очень хотел бы там побывать. Комментируя снос памятника основательнице города Екатерине II, посол заявил, что его будет "нетрудно восстановить", как и остальные демонтированные памятники, в том числе поэту Александру Пушкину и полководцу Александру Суворову. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что демонтированные на Украине памятники вновь займут свое законное место, попытки Киева переписать историю обречены на провал. Решение о сносе названных памятников Одесский горсовет принял в конце ноября. Демонтаж монументов, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Читайте полный текст интервью Петроса Цеггая >>

https://ria.ru/20230103/odessa-1842889950.html

https://ria.ru/20230108/sotrudnichestvo-1843459151.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, одесса, украина, россия, эритрея, екатерина ii, александр пушкин, мария захарова