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Памятники в Одессе будут восстановлены, считает посол Эритреи - РИА Новости, 08.01.2023
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Памятники в Одессе будут восстановлены, считает посол Эритреи
Памятники в Одессе будут восстановлены, считает посол Эритреи - РИА Новости, 08.01.2023
Памятники в Одессе будут восстановлены, считает посол Эритреи
Демонтированные памятники героям российской истории в Одессе и других городах Украины могут быть восстановлены, заявил в интервью РИА Новости посол Эритреи в РФ РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T10:47
2023-01-08T10:53
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Демонтированные памятники героям российской истории в Одессе и других городах Украины могут быть восстановлены, заявил в интервью РИА Новости посол Эритреи в РФ Петрос Цеггай. Он пояснил, что в советские годы учился в Одессе и у него остались хорошие воспоминания от города. "Я учился в Одессе, когда Украина еще была частью Советского Союза. Город интересный, погода тоже неплохая, зима короткая", - рассказал посол. Он отметил, что не был в городе в наши дни, но очень хотел бы там побывать. Комментируя снос памятника основательнице города Екатерине II, посол заявил, что его будет "нетрудно восстановить", как и остальные демонтированные памятники, в том числе поэту Александру Пушкину и полководцу Александру Суворову. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что демонтированные на Украине памятники вновь займут свое законное место, попытки Киева переписать историю обречены на провал. Решение о сносе названных памятников Одесский горсовет принял в конце ноября. Демонтаж монументов, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Читайте полный текст интервью Петроса Цеггая &gt;&gt;
https://ria.ru/20230103/odessa-1842889950.html
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Екатерина Зайцева
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в мире, одесса, украина, россия, эритрея, екатерина ii, александр пушкин, мария захарова
В мире, Одесса, Украина, Россия, Эритрея, Екатерина II, Александр Пушкин, Мария Захарова
10:47 08.01.2023 (обновлено: 10:53 08.01.2023)
 
Памятники в Одессе будут восстановлены, считает посол Эритреи

Посол Эритреи в Москве заявил, что демонтированные памятники в Одессе будут восстановлены

© AP Photo / LIBKOSДемонтаж памятника Екатерине II в Одессе
Демонтаж памятника Екатерине II в Одессе - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© AP Photo / LIBKOS
Демонтаж памятника Екатерине II в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Демонтированные памятники героям российской истории в Одессе и других городах Украины могут быть восстановлены, заявил в интервью РИА Новости посол Эритреи в РФ Петрос Цеггай.
Он пояснил, что в советские годы учился в Одессе и у него остались хорошие воспоминания от города.
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"Я учился в Одессе, когда Украина еще была частью Советского Союза. Город интересный, погода тоже неплохая, зима короткая", - рассказал посол.
Он отметил, что не был в городе в наши дни, но очень хотел бы там побывать.
Комментируя снос памятника основательнице города Екатерине II, посол заявил, что его будет "нетрудно восстановить", как и остальные демонтированные памятники, в том числе поэту Александру Пушкину и полководцу Александру Суворову.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что демонтированные на Украине памятники вновь займут свое законное место, попытки Киева переписать историю обречены на провал.
Решение о сносе названных памятников Одесский горсовет принял в конце ноября. Демонтаж монументов, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Читайте полный текст интервью Петроса Цеггая >>
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В миреОдессаУкраинаРоссияЭритреяЕкатерина IIАлександр ПушкинМария Захарова
 
 
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